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Стадион:
Хэбей Форчун
0:1
Второй тайм: 55'
Хэнань Цзянье
0'
0:1
9' Гол
Бассогог Кристиан
21' Красная карточка
Минцзянь Чжао
34' Желтая карточка
Ваш Те Рикарду
51' Желтая карточка
Луо Сенвен
55'
Второй тайм
Желтая карточка
51'
Луо Сенвен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Луо Сенвен нарушает правила. Кала Хуан пострадал
49'
Хорошую попытку сделал Луо Сенвен. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
46'
Чжипэн Цзян нарушает правила. Fei Wang пострадал
46'
Хэбэй Илиньшаньчжуан делает замену. Нин Цзян уходит с поля, а Qiuming Wang выходит на его замену.
46'
Бассогог Кристиан получил травму и заменен. Changjie Du выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
46'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
43'
Кала Хуан из команды Хэнань Цзянье в офсайде
Фол, нарушение
42'
Бассогог Кристиан нарушает правила. Хан Жэнь пострадал
Угловой
41'
Хэнань Цзянье произведет угловой с левой стороны.
Фол, нарушение
39'
Луо Сенвен нарушает правила. Jinbao Zhong пострадал
Фол, нарушение
36'
Hao Chen нарушает правила. Нин Цзян пострадал
Фол, нарушение
35'
Луо Сенвен нарушает правила. Кала Хуан пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
34'
Ваш Те Рикарду получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Ваш Те Рикарду нарушает правила. Маскерано Хавьер пострадал
Фол, нарушение
33'
Ма Ксянгью нарушает правила. Нин Цзян пострадал
Фол, нарушение
32'
Бассогог Кристиан нарушает правила. Хан Жэнь пострадал
Фол, нарушение
25'
Ма Ксянгью нарушает правила. Луо Сенвен пострадал
Желтая карточка
21'
УДАЛЕНИЕ! - Минцзянь Чжао увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
20'
Минцзянь Чжао нарушает правила. Zhao Ke пострадал
Фол, нарушение
19'
Маскерано Хавьер нарушает правила. Ваш Те Рикарду пострадал
Фол, нарушение
17'
Ма Ксянгью нарушает правила. Нин Цзян пострадал
Угловой
15'
Хэнань Цзянье произведет угловой с правой стороны.
13'
Шанс! Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил головой, но мимо
13'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Бассогог Кристиан нарушает правила. Маскерано Хавьер пострадал
Фол, нарушение
11'
Жервиньо Куасси нарушает правила. Fei Wang пострадал
9'
Ма Ксянгью сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Бассогог Кристиан изменил счет на табло!
Офсайд
9'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
Фол, нарушение
9'
Нин Цзян нарушает правила. Кала Хуан пострадал
Фол, нарушение
7'
Цао Гу нарушает правила. Лавесси Эсекиэль пострадал
7'
Хорошую попытку сделал Жервиньо Куасси. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
6'
Fei Wang нарушает правила. Чжипэн Цзян пострадал
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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