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Стадион: Langfang Stadium
0:1
Второй тайм: 55'
0:1
9' ГолБассогог Кристиан
21' Красная карточкаМинцзянь Чжао
34' Желтая карточкаВаш Те Рикарду
51' Желтая карточкаЛуо Сенвен
|
9'
0:1
21'
34'
46'
51'
Состав команд
19
Cheng
Yang
33
Гао
Чжуньи
23
Хан
Жэнь
21
Чжипэн
Цзян
7
Нин
Цзян
28
Чендун
Чжан
17
Yan
Wu
23
Fei
Wang
25
Hao
Chen
III
5
Цао
Гу
11
Zhao
Ke
14
Кала
Хуан
28
Ма
Ксянгью
30
Jinbao
Zhong
Хэбей Форчун 4-5-1
- Основной состав
- 19 Cheng Yang Вратарь
- 2 Минцзянь Чжао Защитник
- 33 Гао Чжуньи Защитник
- 23 Хан Жэнь Защитник
- 21 Чжипэн Цзян Защитник
- 7 Нин Цзян Полузащитник
- 6 Луо Сенвен Полузащитник
- 14 Маскерано Хавьер Полузащитник
- 28 Чендун Чжан Полузащитник
- 27 Жервиньо Куасси Полузащитник
- 22 Лавесси Эсекиэль Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Yangyang Jin Защитник
- 3 Yuhao Zhao Полузащитник
- 15 Qiuming Wang Полузащитник
- 9 Сюшэн Дун Нападающий
- 31 Tianyuan Xu
- 24 Xiaofeng Geng
- 13 Lin Cui
- Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
Хэнань Цзянье 5-4-1
- Основной состав
- 17 Yan Wu Вратарь
- 23 Fei Wang Защитник
- 25 Hao Chen III Защитник
- 5 Цао Гу Защитник
- 2 Long Cheng Защитник
- 11 Zhao Ke Защитник
- 10 Бассогог Кристиан Полузащитник
- 14 Кала Хуан Полузащитник
- 28 Ма Ксянгью Полузащитник
- 30 Jinbao Zhong Полузащитник
- 9 Ваш Те Рикарду Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Guoming Wang Вратарь
- 27 Yao Lu Полузащитник
- 22 Wei Long Полузащитник
- 35 Benjian Li Полузащитник
- 31 Wenxiang Gu
- 24 Heng Liu
- 7 Changjie Du
- Главный тренер: Jingang Chen
Предыдущие игры
Хэбей Форчун (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 02.05.2018 Хэбей Форчун 2:3 Шаньдун Лунэн К
- 28.04.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:3 Хэбей Форчун С
- 24.04.2018 Сучжоу Донву 0:4 Хэбей Форчун К
- 21.04.2018 Хэбей Форчун 0:0 Бэйцзин Женьхэ С
- 13.04.2018 Шанхай СИПГ 2:0 Хэбей Форчун С
- 07.04.2018 Хэбей Форчун 2:1 Чанчунь Ятай С
- 31.03.2018 Шанхай Шэньхуа 4:2 Хэбей Форчун С
- 17.03.2018 Хэбей Форчун 1:2 Шаньдун Лунэн С
- 11.03.2018 Гуйчжоу Чжичэн 2:3 Хэбей Форчун С
- 03.03.2018 Тяньцзинь Тэда 1:1 Хэбей Форчун С
- 10.02.2018 Краснодар 7:1 Хэбей Форчун ТМК
- 03.02.2018 Спартак Москва 1:2 Хэбей Форчун ТМК
- 04.11.2017 Шаньдун Лунэн 5:4 Хэбей Форчун С
- 29.10.2017 Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 21.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Хэбей Форчун С
- 14.10.2017 Хэбей Форчун 3:2 Цзянсу Сунин С
- 24.09.2017 Чанчунь Ятай 0:0 Хэбей Форчун С
- 16.09.2017 Ляонин Хувин 1:2 Хэбей Форчун С
- 10.09.2017 Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 19.08.2017 Хэбей Форчун 2:0 Бэйцзин Гоань С
Хэнань Цзянье (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 29.04.2018 Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье С
- 24.04.2018 Шэньян Урбан 2:1 Хэнань Цзянье К
- 20.04.2018 Хэнань Цзянье 0:2 Чуньцинь Лифан С
- 15.04.2018 Чанчунь Ятай 3:0 Хэнань Цзянье С
- 08.04.2018 Хэнань Цзянье 1:2 Шанхай СИПГ С
- 31.03.2018 Хэнань Цзянье 1:1 Далянь Эйрбин С
- 18.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье С
- 11.03.2018 Хэнань Цзянье 1:0 Тяньцзинь Тэда С
- 02.03.2018 Хэнань Цзянье 0:4 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 04.11.2017 Тяньцзинь Тэда 1:0 Хэнань Цзянье С
- 29.10.2017 Хэнань Цзянье 2:4 Шанхай СИПГ С
- 21.10.2017 Яньбянь 1:2 Хэнань Цзянье С
- 15.10.2017 Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье С
- 24.09.2017 Хэнань Цзянье 2:1 Шаньдун Лунэн С
- 17.09.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Хэнань Цзянье С
- 10.09.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Хэнань Цзянье С
- 20.08.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан С
- 13.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье С
- 09.08.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай С
- 05.08.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Хэнань Цзянье С
Последние игры между собой
Хэбей Форчун: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Хэнань Цзянье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 08.07.2017 Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Суперлига
- 05.03.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Хэбей Форчун Суперлига
- 21.08.2016 Хэнань Цзянье 1:0 Хэбей Форчун Суперлига
- 06.05.2016 Хэбей Форчун 4:3 Хэнань Цзянье Суперлига
Хэбей Форчун
Хэнань Цзянье
-
0 Голы 1
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
1 Дистанция, км 2
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|2.
|Шаньдун Лунэн
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|4.
|Бэйцзин Гоань
|1:1
|9
|4
|4
|1
|20 - 14
|16
|5.
|Гуанчжоу Фули
|3:0
|9
|5
|0
|4
|18 - 18
|15
|6.
|Шанхай Шэньхуа
|0:3
|9
|4
|2
|3
|12 - 15
|14
|7.
|Цзянсу Сунин
|8
|4
|1
|3
|15 - 11
|13
|8.
|Чуньцинь Лифан
|0:0
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|9.
|Чанчунь Ятай
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|10.
|Бэйцзин Женьхэ
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|11.
|Хэбей Форчун
|0:1
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|Тяньцзинь Тэда
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|13.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|0:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|14.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|9
|2
|1
|6
|5 - 15
|7
|15.
|Далянь Эйрбин
|9
|1
|3
|5
|7 - 20
|6
|16.
|Гуйчжоу Чжичэн
|8
|1
|0
|7
|11 - 19
|3
Второй тайм
51'
Луо Сенвен получил желтую карточку от судьи
51'
Луо Сенвен нарушает правила. Кала Хуан пострадал
49'
Хорошую попытку сделал Луо Сенвен. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Чжипэн Цзян нарушает правила. Fei Wang пострадал
46'
Хэбэй Илиньшаньчжуан делает замену. Нин Цзян уходит с поля, а Qiuming Wang выходит на его замену.
46'
Бассогог Кристиан получил травму и заменен. Changjie Du выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
43'
Кала Хуан из команды Хэнань Цзянье в офсайде
42'
Бассогог Кристиан нарушает правила. Хан Жэнь пострадал
41'
Хэнань Цзянье произведет угловой с левой стороны.
39'
Луо Сенвен нарушает правила. Jinbao Zhong пострадал
35'
Луо Сенвен нарушает правила. Кала Хуан пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Ваш Те Рикарду получил желтую карточку от судьи
33'
Ваш Те Рикарду нарушает правила. Маскерано Хавьер пострадал
33'
Ма Ксянгью нарушает правила. Нин Цзян пострадал
32'
Бассогог Кристиан нарушает правила. Хан Жэнь пострадал
25'
Ма Ксянгью нарушает правила. Луо Сенвен пострадал
21'
УДАЛЕНИЕ! - Минцзянь Чжао увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
20'
Минцзянь Чжао нарушает правила. Zhao Ke пострадал
19'
Маскерано Хавьер нарушает правила. Ваш Те Рикарду пострадал
17'
Ма Ксянгью нарушает правила. Нин Цзян пострадал
15'
Хэнань Цзянье произведет угловой с правой стороны.
13'
Шанс! Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил головой, но мимо
13'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
12'
Бассогог Кристиан нарушает правила. Маскерано Хавьер пострадал
11'
Жервиньо Куасси нарушает правила. Fei Wang пострадал
9'
Ма Ксянгью сделал результативную передачу.
9'
Г О О О О Л - Бассогог Кристиан изменил счет на табло!
9'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
7'
Цао Гу нарушает правила. Лавесси Эсекиэль пострадал
7'
Хорошую попытку сделал Жервиньо Куасси. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Fei Wang нарушает правила. Чжипэн Цзян пострадал
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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