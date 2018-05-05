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Стадион:
Чуньцинь Лифан
0:0
Второй тайм: 54'
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0'
20' Желтая карточка
Суй Вейе
54'
Второй тайм
Фол, нарушение
52'
Haolun Mi нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
50'
Хорошую попытку сделал Пато Алешандре. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Ву Ксинг нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
49'
Фернандиньо Луис III коснулся мяча рукой.
48'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
48'
Шанс! Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
Угловой
48'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
47'
Yuanjie Su предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
46'
Сюйжи Чжао нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
46'
Цуй Юнчжэ нарушает правила. Пато Алешандре пострадал
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
43'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
43'
Ke Yang не смог попасть в створ ударом издали
42'
Фернандиньо Луис III нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Угловой
41'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
41'
Hao Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
38'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Офсайд
37'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
37'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
36'
Фернандиньо Луис III нарушает правила. Вон Гвон Ген пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
34'
Модест Антони нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
27'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
27'
Шанс! Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
Угловой
27'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
27'
Лу Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
25'
Динь Цзе нарушает правила. Вон Гвон Ген пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
20'
Кардек Алан нарушает правила. Yiming Liu пострадал
Желтая карточка
20'
Суй Вейе получает желтую карточку за неспортивное поведение
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Матч остановлен
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
15'
Сюйжи Чжао нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
15'
Фернандиньо Луис III нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
14'
Вон Гвон Ген нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
Угловой
12'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
12'
Hao Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
10'
Синьли Пэн нарушает правила. Пато Алешандре пострадал
Фол, нарушение
10'
Сюйжи Чжао нарушает правила. Синьли Пэн пострадал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
9'
Ke Yang не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
8'
Haolun Mi нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
6'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
6'
Пато Алешандре решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
5'
Динь Цзе нарушает правила. Пато Алешандре пострадал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
2'
Yiming Liu нарушает правила. Кардек Алан пострадал
Фол, нарушение
1'
Динь Цзе нарушает правила. Юнпо Ван пострадал
1'
Ke Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Сильный дождь сегодня.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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