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Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
0:0
Второй тайм: 54'
20' Желтая карточкаСуй Вейе
|
20'
Состав команд
17
Суй
Вейе
19
Jiazhe
tang
4
Hao
Luo
29
Ke
Yang
11
Qing
Wu
8
Динь
Цзе
22
Цуй
Юнчжэ
10
Синьли
Пэн
27
Кардек
Алан
18
Cheng
Zhang
21
Вон
Гвон
Ген
25
Haolun
Mi
39
Юнпо
Ван
17
Yuanjie
Su
Чуньцинь Лифан 4-2-3-1
- Основной состав
- 17 Суй Вейе Вратарь
- 19 Jiazhe tang Защитник
- 4 Hao Luo Защитник
- 29 Ke Yang Защитник
- 11 Qing Wu Защитник
- 8 Динь Цзе Полузащитник
- 22 Цуй Юнчжэ Полузащитник
- 32 Fernandinho V Полузащитник
- 10 Синьли Пэн Полузащитник
- 30 Фернандиньо Луис III Полузащитник
- 27 Кардек Алан Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Лей Чен Защитник
- 21 Суй Донглу Защитник
- 13 Инь Цуняо Полузащитник
- 7 Цзин Фэн Полузащитник
- 24 Weidong Liu Нападающий
- 28 Cao Dong
- 25 Anqi Chen
- Главный тренер: Бенту Паулу
Тяньцзинь Цюаньцзянь 4-3-3
- Основной состав
- 1 Lu Zhang II Вратарь
- 18 Cheng Zhang Защитник
- 4 Liu Yiming Защитник
- 21 Вон Гвон Ген Защитник
- 25 Haolun Mi Защитник
- 39 Юнпо Ван Полузащитник
- 7 Сюйжи Чжао Полузащитник
- 2 Wei Wu III Полузащитник
- 27 Модест Антони Нападающий
- 10 Пато Алешандре Нападающий
- 17 Yuanjie Su Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Shuai Pei Полузащитник
- 38 Кэ Сунь Нападающий
- 19 Xiaolong Wang Нападающий
- 33 Jinzhao Chu
- 9 Xu Yang I
- 3 Jie Wang
- 32 Qibin Sun
- Главный тренер: Соуза Паулу
Предыдущие игры
Чуньцинь Лифан (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 02.05.2018 Чуньцинь Лифан 0:1 Далянь Эйрбин К
- 29.04.2018 Чуньцинь Лифан 0:1 Гуанчжоу Фули С
- 25.04.2018 Аньхой Хэфэй Кикван 0:2 Чуньцинь Лифан К
- 20.04.2018 Хэнань Цзянье 0:2 Чуньцинь Лифан С
- 15.04.2018 Чуньцинь Лифан 3:3 Бэйцзин Гоань С
- 07.04.2018 Далянь Эйрбин 2:2 Чуньцинь Лифан С
- 30.03.2018 Шанхай СИПГ 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 17.03.2018 Чуньцинь Лифан 4:1 Цзянсу Сунин С
- 10.03.2018 Шаньдун Лунэн 2:0 Чуньцинь Лифан С
- 03.03.2018 Чуньцинь Лифан 1:0 Бэйцзин Женьхэ С
- 21.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Чуньцинь Лифан ТМК
- 04.11.2017 Чуньцинь Лифан 0:2 Гуанчжоу Фули С
- 29.10.2017 Чанчунь Ятай 3:1 Чуньцинь Лифан С
- 25.10.2017 Бэйцзин Гоань 1:0 Чуньцинь Лифан С
- 22.10.2017 Чуньцинь Лифан 1:1 Шанхай Шэньхуа С
- 22.09.2017 Чуньцинь Лифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 16.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 10.09.2017 Чуньцинь Лифан 2:0 Ляонин Хувин С
- 20.08.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан С
- 13.08.2017 Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан С
Тяньцзинь Цюаньцзянь (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 01.05.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин К
- 28.04.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:3 Хэбей Форчун С
- 24.04.2018 Далянь Боян 0:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
- 22.04.2018 Далянь Эйрбин 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 18.04.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:2 Касива Рейсол ЛЧА
- 13.04.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:1 Цзянсу Сунин С
- 08.04.2018 Гуйчжоу Чжичэн 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 04.04.2018 Китчи 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 30.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 18.03.2018 Тяньцзинь Тэда 3:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 14.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:2 Чонбук Моторс ЛЧА
- 10.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:2 Бэйцзин Женьхэ С
- 06.03.2018 Чонбук Моторс 6:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 02.03.2018 Хэнань Цзянье 0:4 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 20.02.2018 Касива Рейсол 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 13.02.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Китчи ЛЧА
- 30.01.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:0 Серес ЛЧА(
- 23.01.2018 Локомотив Москва 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 04.11.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
Последние игры между собой
Чуньцинь Лифан
Тяньцзинь Цюаньцзянь
-
0 Голы 0
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
3 Дистанция, км 2
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|1:1
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|2.
|Шаньдун Лунэн
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|4.
|Бэйцзин Гоань
|1:1
|9
|4
|4
|1
|20 - 14
|16
|5.
|Гуанчжоу Фули
|3:0
|9
|5
|0
|4
|18 - 18
|15
|6.
|Шанхай Шэньхуа
|0:3
|9
|4
|2
|3
|12 - 15
|14
|7.
|Цзянсу Сунин
|8
|4
|1
|3
|15 - 11
|13
|8.
|Чуньцинь Лифан
|0:0
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|9.
|Чанчунь Ятай
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|10.
|Бэйцзин Женьхэ
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|11.
|Хэбей Форчун
|0:1
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|Тяньцзинь Тэда
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|13.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|0:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|14.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|9
|2
|1
|6
|5 - 15
|7
|15.
|Далянь Эйрбин
|9
|1
|3
|5
|7 - 20
|6
|16.
|Гуйчжоу Чжичэн
|8
|1
|0
|7
|11 - 19
|3
Второй тайм
52'
Haolun Mi нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
50'
Хорошую попытку сделал Пато Алешандре. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Ву Ксинг нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Фернандиньо Луис III коснулся мяча рукой.
48'
48'
Шанс! Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
48'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
47'
Yuanjie Su предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Сюйжи Чжао нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Цуй Юнчжэ нарушает правила. Пато Алешандре пострадал
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
43'
43'
Ke Yang не смог попасть в створ ударом издали
42'
Фернандиньо Луис III нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
41'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
41'
Hao Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
38'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
37'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
37'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Фернандиньо Луис III нарушает правила. Вон Гвон Ген пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Модест Антони нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
27'
27'
Шанс! Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
27'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
27'
Лу Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Динь Цзе нарушает правила. Вон Гвон Ген пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Кардек Алан нарушает правила. Yiming Liu пострадал
20'
Суй Вейе получает желтую карточку за неспортивное поведение
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Матч остановлен
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Сюйжи Чжао нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
15'
Фернандиньо Луис III нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Вон Гвон Ген нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
12'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
12'
Hao Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Синьли Пэн нарушает правила. Пато Алешандре пострадал
10'
Сюйжи Чжао нарушает правила. Синьли Пэн пострадал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
9'
Ke Yang не смог попасть в створ ударом издали
8'
Haolun Mi нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
6'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
6'
Пато Алешандре решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
5'
Динь Цзе нарушает правила. Пато Алешандре пострадал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
2'
Yiming Liu нарушает правила. Кардек Алан пострадал
1'
Ke Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Сильный дождь сегодня.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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