Стадион: Шанхай Интернешнл
1:2
Второй тайм: 55'
1:0
28' ГолЭлкесон Кардосо
1:1
46' ГолПяо Чэн
1:2
52' ГолБакамбу Седрик
Второй тайм
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
54'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Zhongguo Chi
54'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
53'
Лэй У мяч отрикошетил от ворот
52'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик забивает!
52'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
51'
51'
51'
ШАНС! Вэньцзюнь Люй нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
49'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
46'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пяо Чэн из клуба "Бэйцзин Гоань" отправил мяч головой в ворота.
46'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный кросс...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
Вэньцзюнь Люй мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
47'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
47'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
47'
46'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хуэй-Кан Цай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Судья сигнализирует, что Лэй У из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
42'
41'
Халк Живанилдо получил травму и заменен. Вэньцзюнь Люй выходит на поле.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Халк Живанилдо получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Халк Живанилдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
38'
38'
Бакамбу Седрик не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
38'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Судья сигнализирует, что Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Юй Ян
37'
37'
ШАНС! Виера Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
36'
35'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
34'
Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
34'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Лэй У не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
33'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Huan Liu из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
28'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Элкесон Кардосо изменил счет на табло!
28'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
28'
Taijan Jin ошибается в защите.
27'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
26'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
25'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Yu Zhang пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
25'
Шанс! Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
25'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
24'
Кэ Ши предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
Zhongguo Chi нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
24'
24'
Шанс! Лэй У из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
23'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
23'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Binbin Chen оказался на газоне.
22'
Судья сигнализирует, что Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
21'
Судья сигнализирует, что Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Binbin Chen
20'
После дальнего удара, который нанес Ши-Хао Вэй мяч отбит вратарем
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
19'
19'
Халк Живанилдо не смог попасть в створ ударом издали
19'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Юй Ян пострадал.
17'
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань толкнул локтем оппонента. Это Шэньчао Ван заработал фол
16'
Хорошую попытку сделал Виера Хонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Guan He
13'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
12'
11'
Шанс! Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
11'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Элкесон Кардосо пострадал.
10'
10'
Цзюнь-Лин Янь из команды Шанхай СИПГ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
9'
Судья сигнализирует, что Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
9'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
9'
Guan He из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
8'
Лэй У нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Хай Юй
7'
6'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
3'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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