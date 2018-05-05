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Стадион:
Шанхай СИПГ
1:2
Второй тайм: 55'
Бэйцзин Гоань
0'
1:0
28' Гол
Элкесон Кардосо
1:1
46' Гол
Пяо Чэн
1:2
52' Гол
Бакамбу Седрик
55'
Второй тайм
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Zhongguo Chi
54'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
53'
Лэй У мяч отрикошетил от ворот
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик забивает!
52'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
51'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
51'
ШАНС! Вэньцзюнь Люй нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
48'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
46'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Пяо Чэн из клуба "Бэйцзин Гоань" отправил мяч головой в ворота.
46'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный кросс...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
Вэньцзюнь Люй мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
47'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
47'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
47'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хуэй-Кан Цай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Лэй У из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
42'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
41'
Халк Живанилдо получил травму и заменен. Вэньцзюнь Люй выходит на поле.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Халк Живанилдо получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Травма, повреждение
39'
Халк Живанилдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Бакамбу Седрик не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
38'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Юй Ян
37'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
37'
ШАНС! Виера Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Huan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
34'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Лэй У не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
33'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
30'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Huan Liu из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
28'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Элкесон Кардосо изменил счет на табло!
28'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
28'
Taijan Jin ошибается в защите.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Пяо Чэн
Офсайд
26'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Фол, нарушение
25'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Yu Zhang пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
25'
Шанс! Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
Угловой
25'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
24'
Кэ Ши предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Zhongguo Chi нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
24'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
24'
Шанс! Лэй У из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
23'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Binbin Chen оказался на газоне.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Binbin Chen
20'
После дальнего удара, который нанес Ши-Хао Вэй мяч отбит вратарем
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
19'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
19'
Халк Живанилдо не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
19'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Юй Ян пострадал.
17'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
16'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань толкнул локтем оппонента. Это Шэньчао Ван заработал фол
16'
Хорошую попытку сделал Виера Хонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Guan He
13'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
11'
Шанс! Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
11'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Элкесон Кардосо пострадал.
10'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Цзюнь-Лин Янь из команды Шанхай СИПГ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
9'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
9'
Guan He из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
8'
Лэй У нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
7'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Хай Юй
7'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
Угловой
6'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
5'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
3'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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