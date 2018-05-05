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Стадион:
Гуанчжоу Фули
3:0
Второй тайм: 58'
Шанхай Шэньхуа
0'
1:0
2' Гол
Junliang Ma
2:0
20' Гол
Захави Эран
21' Красная карточка
Xiaoming Li
29' Желтая карточка
Sheng Qin
3:0
37' Гол
Renato III
56' Желтая карточка
Junior Urso
58'
Второй тайм
Желтая карточка
56'
Junior Urso получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Junior Urso нарушает правила. Ли Цзяньбен пострадал
Угловой
55'
Шанхай Шэньхуа подает корнер.
55'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
55'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
55'
Junior Urso нарушает правила. Ромеро Оскар пострадал
Офсайд
53'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Рибейро Калихто Ренатиньо получил травму и заменен. Feiya Chang выходит на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
49'
Лю Лин нарушает правила. Лин Ванг пострадал
Фол, нарушение
49'
Zhen Cong нарушает правила. Лю Лин пострадал
Фол, нарушение
48'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Ромеро Оскар пострадал.
46'
Тактическая замена. Морено Джованни уходит с поля и его заменяет Гао Ди
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Команда Гуанчжоу Фули играла лучше в этом тайме.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
43'
Йи Тенг нарушает правила. Ромеро Оскар пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
39'
ШАНС! Ромеро Оскар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Ксин Шенг получил травму и заменен. Zhen Cong выходит на поле.
Травма, повреждение
37'
Ксин Шенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Гуанчжоу Фули нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
37'
Захави Эран сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Рибейро Калихто Ренатиньо записал гол на свой счет!
Фол, нарушение
36'
Miao Tang нарушает правила. Морено Джованни пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
34'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
Фол, нарушение
34'
Ромеро Оскар нарушает правила. Лю Лин пострадал
33'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
33'
ШАНС! Чжи Сяо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
30'
Лю Лин коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
29'
Ли Цзяньбен нарушает правила. Чжи Сяо пострадал
Желтая карточка
29'
Ксин Шенг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Ксин Шенг нарушает правила. Рибейро Калихто Ренатиньо пострадал
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Матч остановлен
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
23'
Чжи Сяо нарушает правила. Ксин Шенг пострадал
22'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
22'
ШАНС! Захави Эран нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
УДАЛЕНИЕ! - Xiaoming Li увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
21'
Xiaoming Li нарушает правила. Захави Эран пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Рибейро Калихто Ренатиньо сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Захави Эран записал гол на свой счет!
Фол, нарушение
18'
Tixiang Li нарушает правила. Ромеро Оскар пострадал
17'
Хорошую попытку сделал Гуарин Фредди. Удар в створ, но вратарь начеку
Офсайд
15'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
15'
ШАНС! Морено Джованни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Хорошую попытку сделал Ромеро Оскар. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
12'
Морено Джованни нарушает правила. Junliang Ma пострадал
11'
Чжи Сяо пробил головой, вратарь справился с ударом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
9'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
Угловой
9'
Гуанчжоу Фули подает корнер.
Фол, нарушение
7'
Ли Цзяньбен нарушает правила. Захави Эран пострадал
Фол, нарушение
6'
Лин Ванг нарушает правила. Лю Лин пострадал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
Ромеро Оскар не смог попасть в створ ударом издали
4'
Хорошую попытку сделал Ромеро Оскар. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
3'
Шанхай Шэньхуа подает корнер.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Junliang Ma забивает!
1'
Хорошую попытку сделал Рибейро Калихто Ренатиньо. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
1'
Гуанчжоу Фули подает корнер.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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