Стадион: Юесиушан
3:0
Второй тайм: 58'
1:0
2' ГолJunliang Ma
2:0
20' ГолЗахави Эран
21' Красная карточкаXiaoming Li
29' Желтая карточкаSheng Qin
3:0
37' ГолRenato III
56' Желтая карточкаJunior Urso
Второй тайм
56'
Junior Urso получил желтую карточку от судьи
56'
Junior Urso нарушает правила. Ли Цзяньбен пострадал
55'
Шанхай Шэньхуа подает корнер.
55'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
55'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Junior Urso нарушает правила. Ромеро Оскар пострадал
53'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Рибейро Калихто Ренатиньо получил травму и заменен. Feiya Chang выходит на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Zhen Cong нарушает правила. Лю Лин пострадал
48'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Ромеро Оскар пострадал.
46'
Тактическая замена. Морено Джованни уходит с поля и его заменяет Гао Ди
46'
Начался второй тайм!
46'
Команда Гуанчжоу Фули играла лучше в этом тайме.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Йи Тенг нарушает правила. Ромеро Оскар пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
39'
ШАНС! Ромеро Оскар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Ксин Шенг получил травму и заменен. Zhen Cong выходит на поле.
37'
Ксин Шенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Гуанчжоу Фули нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
37'
Захави Эран сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Рибейро Калихто Ренатиньо записал гол на свой счет!
36'
Miao Tang нарушает правила. Морено Джованни пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
34'
Ромеро Оскар нарушает правила. Лю Лин пострадал
33'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
33'
ШАНС! Чжи Сяо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Лю Лин коснулся мяча рукой.
29'
Ли Цзяньбен нарушает правила. Чжи Сяо пострадал
29'
Ксин Шенг получил желтую карточку от судьи
28'
Ксин Шенг нарушает правила. Рибейро Калихто Ренатиньо пострадал
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Матч остановлен
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
22'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
22'
ШАНС! Захави Эран нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
УДАЛЕНИЕ! - Xiaoming Li увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
21'
Xiaoming Li нарушает правила. Захави Эран пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Рибейро Калихто Ренатиньо сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Захави Эран записал гол на свой счет!
18'
Tixiang Li нарушает правила. Ромеро Оскар пострадал
17'
Хорошую попытку сделал Гуарин Фредди. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
15'
ШАНС! Морено Джованни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Хорошую попытку сделал Ромеро Оскар. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Морено Джованни нарушает правила. Junliang Ma пострадал
11'
Чжи Сяо пробил головой, вратарь справился с ударом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
9'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
9'
Гуанчжоу Фули подает корнер.
7'
Ли Цзяньбен нарушает правила. Захави Эран пострадал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
Ромеро Оскар не смог попасть в створ ударом издали
4'
Хорошую попытку сделал Ромеро Оскар. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Шанхай Шэньхуа подает корнер.
2'
Г О О О О Л - Junliang Ma забивает!
1'
Хорошую попытку сделал Рибейро Калихто Ренатиньо. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
Гуанчжоу Фули подает корнер.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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