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Стадион:
Хаммарбю
3:0
Перерыв
Сундсвалль
0'
1:0
15' Гол
Дибба Па
2:0
35' Гол
Дибба Па
3:0
37' Гол
Джурджич Никола
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Джурджич Никола бьет в цель!
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Дибба Па бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Дибба Па бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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