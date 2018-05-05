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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Теле2 Арена
3:0
Перерыв
1:0
15' ГолДибба Па
2:0
35' ГолДибба Па
3:0
37' ГолДжурджич Никола
|
15'
1:0
35'
2:0
37'
3:0
Состав команд
77
Матс
Солхеим
14
Дибба
Па
Хаммарбю 4-3-3
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 2 Сандберг Симон Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 5 Фельман Давид Защитник
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 14 Дибба Па Нападающий
- 40 Джурджич Никола Нападающий
- 6 Хамад Илоан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Фенгер Мадс Защитник
- 28 Gershon Koffie Полузащитник
- 11 Смарасон Арнор Полузащитник
- 7 Имад Халили Нападающий
- 9 Свеннсен Сандер Нападающий
- 25 Davor Blazevic
- 23 Marcus Degerlund
- Главный тренер: Stefan Billborn
Сундсвалль 4-5-1
- Основной состав
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 22 Jonathan Tamimi Защитник
- 16 Carlos Moros Защитник
- 4 Мюрестам Давид Защитник
- 3 Ольссон Деннис Защитник
- 7 Kim Skoglund Полузащитник
- 8 David Batanero Полузащитник
- 6 Juanjo Ciercoles Полузащитник
- 30 Peter Wilson II Полузащитник
- 27 Romain Gall Полузащитник
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Хагиги Алиреза Вратарь
- 33 Саму Самуэль Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 2 Пирттийоки Юхо Защитник
- 35 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 11 Гранат Эрик Полузащитник
- 29 Amaro Bahtijar
- Главный тренер: Joel Cedergren
Предыдущие игры
Хаммарбю (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 29.04.2018 Юргорден 1:2 Хаммарбю А
- 22.04.2018 Хеккен 2:2 Хаммарбю А
- 19.04.2018 Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг А
- 16.04.2018 Хаммарбю 4:0 Броммапойкарна А
- 10.04.2018 Гётеборг 1:2 Хаммарбю А
- 01.04.2018 Хаммарбю 3:1 Сириус А
- 25.03.2018 Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг ТМК
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Хаммарбю 3:3 ГАИС К
- 18.02.2018 Васалунд 1:3 Хаммарбю К
- 10.02.2018 Фрей 4:1 Хаммарбю ТМК
- 06.02.2018 Стад де Ньон 1:2 Хаммарбю КА
- 03.02.2018 Хаммарбю 0:0 Шемрок Роверс КА
- 30.01.2018 Яблонец 2:1 Хаммарбю КА
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
- 05.11.2017 Хаммарбю 1:3 Хальмстад А
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю А
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
Сундсвалль (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 29.04.2018 Сундсвалль 2:1 Эльфсборг А
- 22.04.2018 Далкурд 2:2 Сундсвалль А
- 17.04.2018 Сундсвалль 1:0 Треллеборг А
- 13.04.2018 Сундсвалль 2:2 Мальмё А
- 02.04.2018 Сундсвалль 0:0 Эребру А
- 17.03.2018 Сундсвалль 2:1 Гефле ТМК
- 03.03.2018 Хеккен 1:1 Сундсвалль К
- 24.02.2018 Сундсвалль 2:1 Вернаму К
- 17.02.2018 Сундсвалль 4:2 Норрбю К
- 10.02.2018 Сундсвалль 0:0 Левангер ТМК
- 06.02.2018 Сундсвалль 3:5 ГАИС ТМК
- 03.02.2018 Хельсинборг 1:0 Сундсвалль ТМК
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд ТМК
- 20.01.2018 Сириус 0:4 Сундсвалль ТМК
- 05.11.2017 Гётеборг 0:3 Сундсвалль А
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю А
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
- 24.09.2017 Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль А
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 6
Сундсвалль: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 4
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю Аллсвенскан
- 21.06.2017 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль Товарищеские матчи. Клубы
- 23.04.2017 Хаммарбю 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 15.08.2016 Сундсвалль 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 01.05.2016 Хаммарбю 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 03.08.2015 Сундсвалль 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 11.05.2015 Хаммарбю 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан
- 10.08.2014 Хаммарбю 2:2 Сундсвалль Суперэттан
- 30.04.2014 Сундсвалль 3:1 Хаммарбю Суперэттан
- 29.09.2013 Хаммарбю 1:1 Сундсвалль Суперэттан
- 02.06.2013 Сундсвалль 1:0 Хаммарбю Суперэттан
- 12.09.2011 Хаммарбю 1:3 Сундсвалль Суперэттан
- 08.06.2011 Сундсвалль 3:3 Хаммарбю Суперэттан
- 29.07.2010 Сундсвалль 2:2 Хаммарбю Суперэттан
- 20.04.2010 Хаммарбю 2:1 Сундсвалль Суперэттан
- 11.08.2008 Сундсвалль 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 07.04.2008 Хаммарбю 5:3 Сундсвалль Аллсвенскан
Хаммарбю
Сундсвалль
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|3:0
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|2.
|АИК
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|17
|3.
|Эребру
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|Мальмё
|7
|3
|2
|2
|9 - 11
|11
|5.
|Норрчёпинг
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Кальмар
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|Сундсвалль
|0:3
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Хеккен
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Юргорден
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|Эстерсунд
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Эльфсборг
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|13.
|Далкурд
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|14.
|Треллеборг
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|15.
|Сириус
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|Броммапойкарна
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Джурджич Никола бьет в цель!
35'
Г О О О О Л - Дибба Па бьет в цель!
15'
Г О О О О Л - Дибба Па бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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