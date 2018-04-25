Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Мариуполь

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Стадион: Олимпийский (Киев)
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Динамо Киев (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 29.04.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.04.2018 Верес 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 18.04.2018 Днепр-1 1:4 Динамо Киев К
- 14.04.2018 Шахтёр Дн 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 07.04.2018 Динамо Киев 4:0 Заря ПЛ
- 01.04.2018 Мариуполь 2:3 Динамо Киев ПЛ
- 18.03.2018 Динамо Киев 4:0 Ворскла ПЛ
- 15.03.2018 Динамо Киев 0:2 Лацио ЛЕ
- 11.03.2018 Динамо Киев 1:0 Верес ПЛ
- 08.03.2018 Лацио 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 04.03.2018 Динамо Киев 3:2 Заря ПЛ
- 25.02.2018 Верес 3:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Киев 0:0 АЕК ЛЕ
- 18.02.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 15.02.2018 АЕК 1:1 Динамо Киев ЛЕ
- 11.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Динамо Киев ТМК
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
Мариуполь (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 27.04.2018 Мариуполь 0:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 22.04.2018 Заря 3:1 Мариуполь ПЛ
- 18.04.2018 Шахтёр Дн 5:1 Мариуполь К
- 14.04.2018 Мариуполь 2:0 Верес ПЛ
- 07.04.2018 Ворскла 1:0 Мариуполь ПЛ
- 01.04.2018 Мариуполь 2:3 Динамо Киев ПЛ
- 18.03.2018 Шахтёр Дн 3:0 Мариуполь ПЛ
- 11.03.2018 Мариуполь 0:0 Заря ПЛ
- 04.03.2018 Мариуполь 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 24.02.2018 Александрия 1:0 Мариуполь ПЛ
- 18.02.2018 Звезда Кропивницкий 0:3 Мариуполь ПЛ
- 09.12.2017 Мариуполь 4:2 Сталь Каменское ПЛ
- 03.12.2017 Динамо Киев 5:1 Мариуполь ПЛ
- 29.11.2017 Ворскла 1:2 Мариуполь К
- 25.11.2017 Мариуполь 0:1 Ворскла ПЛ
- 18.11.2017 Карпаты 0:1 Мариуполь ПЛ
- 05.11.2017 Мариуполь 1:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 30.10.2017 Черноморец Од 0:0 Мариуполь ПЛ
- 25.10.2017 ТСК-Таврия 0:5 Мариуполь К
- 22.10.2017 Мариуполь 2:5 Заря ПЛ
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 13
- 01.04.2018 Мариуполь 2:3 Динамо Киев Премьер-лига
- 03.12.2017 Динамо Киев 5:1 Мариуполь Премьер-лига
- 27.08.2017 Мариуполь 3:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 15.03.2015 Динамо Киев 5:0 Мариуполь Премьер-лига
- 17.08.2014 Мариуполь 1:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 11.05.2014 Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 27.10.2013 Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 11.05.2013 Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 28.10.2012 Мариуполь 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 25.03.2012 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 11.09.2011 Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига
- 21.05.2011 Мариуполь 3:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 31.10.2010 Динамо Киев 9:0 Мариуполь Премьер-лига
- 06.03.2010 Мариуполь 1:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 08.08.2009 Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига
- 05.12.2008 Мариуполь 3:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 19.07.2008 Динамо Киев 2:0 Мариуполь Премьер-лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|29
|22
|3
|4
|67 - 21
|69
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|60 - 23
|66
|3.
|Ворскла
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|34 - 34
|44
|4.
|Заря
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|43 - 39
|43
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|35 - 38
|36
|6.
|Верес
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|27 - 28
|33
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|29
|7
|15
|7
|27 - 26
|36
|2.
|Олимпик Дн
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|28 - 34
|33
|3.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|21 - 37
|30
|4.
|Черноморец Од
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|24 - 47
|25
|5.
|Карпаты
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|23 - 43
|23
|6.
|Сталь Каменское
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|20 - 39
|23
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - МариупольДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 28 минут, которая состоится 04.05.2018.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Мариуполь
Динамо Киев
93.8% (106)
Ничья:
1.8% (2)
Мариуполь
4.4% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Динамо Киев:
39.8% (45)
3:0 Динамо Киев:
16.8% (19)
2:1 Динамо Киев:
9.7% (11)
3:1 Динамо Киев:
8% (9)
1:0 Динамо Киев:
8% (9)
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