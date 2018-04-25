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Динамо Киев
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Мариуполь

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 28 минут, которая состоится 04.05.2018.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Мариуполь
Динамо Киев
93.8% (106)
Ничья:
1.8% (2)
Мариуполь
4.4% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
39.8% (45)
Динамо Киев:
16.8% (19)
Динамо Киев:
9.7% (11)
Динамо Киев:
8% (9)
Динамо Киев:
8% (9)
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