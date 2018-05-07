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2017-2018
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
0:2
Второй тайм: 90+'
21' Желтая карточкаБумба Клаудиу
0:1
28' ГолКристеску Мариан
65' Желтая карточкаNicusor Fota
0:2
66' ГолБатин Паул
67' Желтая карточкаБатин Паул
78' Желтая карточкаStjepan Babic
89' Желтая карточкаКапарко Алессандро
|
21'
28'
0:1
65'
66'
0:2
67'
78'
Состав команд
Сепси Оск
- Основной состав
- 33 Roland Niczuly Вратарь
- 20 Дальмау Альберт Защитник
- 11 Сато Дайсуке Защитник
- 5 Обшивач Юре Полузащитник
- 77 Петрович Милован Полузащитник
- 10 Тандия Ибраима Нападающий
- 70 Симоновски Марко Нападающий
- 23 Alex Gorrin
- 13 Sebastian Ghinga
- 3 Constantin Dima
- 9 Benjamin Kuku
- Запасные игроки
- 96 Росс Ник Полузащитник
- 26 Филипе Оливейра Полузащитник
- 80 Ходнодь Оттило Нападающий
- 31 Marius Mihai Burlacu
- 21 Yasin Hamed
- 16 Ionut Ursu
- 95 Csongor Fejer
- Главный тренер: Eugen Neagoe
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- 73 Andrei Marc Защитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 7 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 11 Thaer Fayed Bawab
- 5 Dan Bucsa
- 20 Бэрбояну Штефан
- 3 Cristian Albu
- 14 Nicusor Fota
- 97 Ronaldo Deaconu
- Запасные игроки
- 1 Виткаускас Армантас Вратарь
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 28 Энза-Ямисси Манассе Защитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 13 Stjepan Babic
- 23 Dan Lucian Panait
- Главный тренер: Ion Moldovan
Предыдущие игры
Сепси Оск (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 30.04.2018 Сепси Оск 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 23.04.2018 Ботошани 2:2 Сепси Оск Л1
- 14.04.2018 Сепси Оск 2:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 09.04.2018 Ювентус Бухарест 0:2 Сепси Оск Л1
- 02.04.2018 Поли Тимишоара 2:2 Сепси Оск Л1
- 19.03.2018 Сепси Оск 2:2 Волунтари Л1
- 10.03.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Сепси Оск Л1
- 25.02.2018 Стяуа 2:0 Сепси Оск Л1
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 11.02.2018 Университатя Крайова 1:0 Сепси Оск Л1
- 02.02.2018 Сепси Оск 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 18.12.2017 Волунтари 3:0 Сепси Оск Л1
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест Л1
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск Л1
- 18.11.2017 Сепси Оск 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 04.11.2017 Вииторул Констанца 3:0 Сепси Оск Л1
- 30.10.2017 Сепси Оск 0:2 Ботошани Л1
- 21.10.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Сепси Оск Л1
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра Л1
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 28.04.2018 Поли Тимишоара 1:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 21.04.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Волунтари Л1
- 15.04.2018 Конкордия Кьяжна 2:1 Ювентус Бухарест Л1
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 30.03.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Л1
- 17.03.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 10.03.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Сепси Оск Л1
- 27.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:1 Волунтари Л1
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 16.12.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Л1
- 24.11.2017 Ювентус Бухарест 0:5 Конкордия Кьяжна Л1
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра Л1
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова Л1
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна Л1
Последние игры между собой
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|8
|3
|5
|0
|9 - 6
|44
|2.
|Стяуа
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|43
|3.
|Университатя Крайова
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|35
|4.
|Астра
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|33
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|32
|6.
|КСМ Студенцеск
|7
|0
|1
|6
|3 - 16
|21
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|38
|2.
|Ботошани
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|32
|3.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|24
|4.
|Сепси Оск
|0:2
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|23
|5.
|Конкордия Кьяжна
|2:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|22
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|8
|4
|1
|3
|13 - 12
|21
|7.
|Поли Тимишоара
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|19
|8.
|Ювентус Бухарест
|8
|3
|1
|4
|5 - 11
|16
Второй тайм
89'
Капарко Алессандро получил желтую карточку от судьи
84'
Конкордия Кьяжна делает замену. Батин Паул уходит с поля, а Пена Мариус выходит на его замену.
78'
Степан Бабич получил желтую карточку от судьи
77'
Конкордия Кьяжна делает замену. Бумба Клаудиу уходит с поля, а Razvan Gradinaru выходит на его замену.
67'
Батин Паул получил желтую карточку от судьи
66'
Г О О О О Л - Батин Паул бьет в цель!
65'
Nicusor Fota получил желтую карточку от судьи
65'
Конкордия Кьяжна делает замену. Ronaldo Deaconu уходит с поля, а Степан Бабич выходит на его замену.
58'
Сепси делает замену. Benjamin Kuku уходит с поля, а Ходнодь Оттило выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Сепси делает замену. Обшивач Юре уходит с поля, а Филипе Оливейра выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Г О О О О Л - Кристеску Мариан бьет в цель!
21'
Бумба Клаудиу получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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