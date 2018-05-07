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2017-2018
Стадион:
Сепси Оск
0:2
Второй тайм: 90+'
Конкордия Кьяжна
0'
21' Желтая карточка
Бумба Клаудиу
0:1
28' Гол
Кристеску Мариан
65' Желтая карточка
Nicusor Fota
0:2
66' Гол
Батин Паул
67' Желтая карточка
Батин Паул
78' Желтая карточка
Stjepan Babic
89' Желтая карточка
Капарко Алессандро
90'+2
Второй тайм
Желтая карточка
89'
Капарко Алессандро получил желтую карточку от судьи
84'
Конкордия Кьяжна делает замену. Батин Паул уходит с поля, а Пена Мариус выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Степан Бабич получил желтую карточку от судьи
77'
Конкордия Кьяжна делает замену. Бумба Клаудиу уходит с поля, а Razvan Gradinaru выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Батин Паул получил желтую карточку от судьи
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Батин Паул бьет в цель!
Желтая карточка
65'
Nicusor Fota получил желтую карточку от судьи
65'
Конкордия Кьяжна делает замену. Ronaldo Deaconu уходит с поля, а Степан Бабич выходит на его замену.
58'
Сепси делает замену. Benjamin Kuku уходит с поля, а Ходнодь Оттило выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сепси делает замену. Обшивач Юре уходит с поля, а Филипе Оливейра выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Кристеску Мариан бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Бумба Клаудиу получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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