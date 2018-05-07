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2017-2018
Стадион:
КСМ Студенцеск
1:0
Конец матча
Стяуа
0'
18' Желтая карточка
Кака Камер
21' Желтая карточка
Алибек Денис
55' Желтая карточка
Михалаке Мариус
58' Желтая карточка
Бэлаша Михай
61' Желтая карточка
Тэнасе Флорин
72' Желтая карточка
Филип Лучан
74' Вторая желтая карточка
Кака Камер
77' Желтая карточка
Ionut Adrian Cioinac
85' Желтая карточка
Жоалиссон Сантос
1:0
89' Гол
Кристя Андрей
90' Желтая карточка
Фрасинеску Козмин
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Фрасинеску Козмин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Кристя Андрей бьет в цель!
Желтая карточка
85'
Жоалиссон Сантос получил желтую карточку от судьи
79'
КСМ Студенцеск делает замену. Alexandru Zaharia уходит с поля, а Madalin Mihaescu выходит на его замену.
77'
Стяуа делает замену. Алибек Денис уходит с поля, а Harlem-Eddy Gnohere выходит на его замену.

Желтая карточка
77'
Ionut Adrian Cioinac получил желтую карточку от судьи
74'
Кака Камер получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
72'
Филип Лучан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Тэнасе Флорин получил желтую карточку от судьи
60'
КСМ Студенцеск делает замену. Платини Суареш уходит с поля, а Кизито Лувагга выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Бэлаша Михай получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Михалаке Мариус получил желтую карточку от судьи
46'
Стяуа делает замену. Будеску Константин уходит с поля, а Тейшейра Андраде выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Стяуа делает замену. Пинтилий Михай уходит с поля, а Неделку Драгош выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
КСМ Студенцеск делает замену. Andrei Sin уходит с поля, а Gabriel Bosoi выходит на его замену.
Желтая карточка
21'
Алибек Денис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Кака Камер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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