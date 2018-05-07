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2017-2018
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
1:0
Конец матча
18' Желтая карточкаКака Камер
21' Желтая карточкаАлибек Денис
55' Желтая карточкаМихалаке Мариус
58' Желтая карточкаБэлаша Михай
61' Желтая карточкаТэнасе Флорин
72' Желтая карточкаФилип Лучан
74' Вторая желтая карточкаКака Камер
77' Желтая карточкаIonut Adrian Cioinac
85' Желтая карточкаЖоалиссон Сантос
1:0
89' ГолКристя Андрей
90' Желтая карточкаФрасинеску Козмин
|
18'
21'
55'
58'
61'
72'
74'
85'
89'
1:0
Состав команд
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 33 Русу Денис Вратарь
- 10 Кристя Андрей Вратарь
- 4 Михалаке Мариус Защитник
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 11 Жоалиссон Сантос Нападающий
- 90 Alexandru Zaharia
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- 3 Ionut Pantiru
- 19 Andrei Sin
- Запасные игроки
- 28 Кошелев Алексей Вратарь
- 8 Gabriel Bosoi Защитник
- 2 Ягодинский Виталий Защитник
- 21 Кизито Лувагга Полузащитник
- 97 Marius Chelaru Полузащитник
- 18 Vlad Danale
- 6 Madalin Mihaescu
- Главный тренер: Flavius Stoican
Стяуа
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 16 Планич Богдан Защитник
- 2 Бензар Ромарио Защитник
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 15 Момчилович Марко Защитник
- 11 Будеску Константин Полузащитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 5 Пинтилий Михай Полузащитник
- 8 Филип Лучан Полузащитник
- 10 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 7 Алибек Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Влад Даниэл Вратарь
- 12 Жуниор Мораис Защитник
- 6 Неделку Драгош Полузащитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 23 Попеску Овидиу Полузащитник
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- 17 Коман Флоринел Нападающий
- Главный тренер: Дикэ Николае
Предыдущие игры
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 30.04.2018 Астра 3:0 КСМ Студенцеск Л1
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Л1
- 22.04.2018 КСМ Студенцеск 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 14.04.2018 Университатя Крайова 4:1 КСМ Студенцеск Л1
- 06.04.2018 КСМ Студенцеск 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 01.04.2018 Стяуа 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 13.03.2018 Ботошани 3:2 КСМ Студенцеск К
- 09.03.2018 ЧФР Клуж 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 24.02.2018 КСМ Студенцеск 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 18.02.2018 Поли Тимишоара 1:2 КСМ Студенцеск Л1
- 12.02.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Ботошани Л1
- 03.02.2018 Волунтари 0:4 КСМ Студенцеск Л1
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 17.12.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Л1
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
Стяуа (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 29.04.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 21.04.2018 Вииторул Констанца 2:2 Стяуа Л1
- 16.04.2018 Астра 0:3 Стяуа Л1
- 09.04.2018 Стяуа 2:0 Университатя Крайова Л1
- 01.04.2018 Стяуа 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 18.03.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Л1
- 11.03.2018 Стяуа 2:1 Вииторул Констанца Л1
- 01.03.2018 Германнштадт 3:0 Стяуа К
- 25.02.2018 Стяуа 2:0 Сепси Оск Л1
- 22.02.2018 Лацио 5:1 Стяуа ЛЕ
- 18.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Стяуа Л1
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио ЛЕ
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 03.02.2018 Газ Метан Mедиаш 1:2 Стяуа Л1
- 25.01.2018 Адмира 3:2 Стяуа ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Л1
- 10.12.2017 Ботошани 0:3 Стяуа Л1
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Стяуа 4:0 Ювентус Бухарест Л1
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа Л1
Последние игры между собой
КСМ Студенцеск: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Стяуа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
- 01.04.2018 Стяуа 1:0 КСМ Студенцеск Лига 1
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Лига 1
- 09.08.2017 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск Лига 1
- 30.10.2016 КСМ Студенцеск 0:2 Стяуа Первая лига
- 31.08.2016 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск Первая лига
- 27.02.2016 Стяуа 1:1 КСМ Студенцеск Первая лига
- 03.10.2015 КСМ Студенцеск 1:2 Стяуа Первая лига
- 28.05.2015 КСМ Студенцеск 0:0 Стяуа Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|8
|3
|5
|0
|9 - 6
|44
|2.
|Стяуа
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|43
|3.
|Университатя Крайова
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|35
|4.
|Астра
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|33
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|32
|6.
|КСМ Студенцеск
|8
|1
|1
|6
|4 - 16
|24
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|38
|2.
|Ботошани
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|32
|3.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|24
|4.
|Сепси Оск
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|23
|5.
|Конкордия Кьяжна
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|22
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|8
|4
|1
|3
|13 - 12
|21
|7.
|Поли Тимишоара
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|19
|8.
|Ювентус Бухарест
|8
|3
|1
|4
|5 - 11
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фрасинеску Козмин получил желтую карточку от судьи
89'
Г О О О О Л - Кристя Андрей бьет в цель!
85'
Жоалиссон Сантос получил желтую карточку от судьи
79'
КСМ Студенцеск делает замену. Alexandru Zaharia уходит с поля, а Madalin Mihaescu выходит на его замену.
77'
Стяуа делает замену. Алибек Денис уходит с поля, а Harlem-Eddy Gnohere выходит на его замену.
77'
Ionut Adrian Cioinac получил желтую карточку от судьи
74'
Кака Камер получает вторую желтую карточку. Удаление.
72'
Филип Лучан получил желтую карточку от судьи
61'
Тэнасе Флорин получил желтую карточку от судьи
60'
КСМ Студенцеск делает замену. Платини Суареш уходит с поля, а Кизито Лувагга выходит на его замену.
58'
Бэлаша Михай получил желтую карточку от судьи
55'
Михалаке Мариус получил желтую карточку от судьи
46'
Стяуа делает замену. Будеску Константин уходит с поля, а Тейшейра Андраде выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Стяуа делает замену. Пинтилий Михай уходит с поля, а Неделку Драгош выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
КСМ Студенцеск делает замену. Andrei Sin уходит с поля, а Gabriel Bosoi выходит на его замену.
21'
Алибек Денис получил желтую карточку от судьи
18'
Кака Камер получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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