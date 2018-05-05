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Стадион:
Миннесота Юнайтед
1:0
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
20' Желтая карточка
Хазаль Али
26' Желтая карточка
Кинтеро Карлос
50' Красная карточка
Mason Toye
1:0
60' Гол
Miguel Ibarra I
66' Желтая карточка
Jose Aja
90' Желтая карточка
Bobby Shuttleworth
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Бобби Шаттлуорт получил желтую карточку от судьи
82'
Миннесота Старс делает замену. Eric Miller уходит с поля, а Carter Manley выходит на его замену.
78'
Миннесота Старс делает замену. Miguel Ibarra уходит с поля, а Wyatt Omsberg выходит на его замену.
77'
Миннесота Старс делает замену. Гомес Алекси уходит с поля, а Collin Martin выходит на его замену.
70'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Берни Ибини-Исей уходит с поля, а Шеа Брек выходит на его замену.

Желтая карточка
66'
Jose Aja получил желтую карточку от судьи
63'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Nicolas Mezquida уходит с поля, а Рейна Йорди выходит на его замену.
63'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Блондель Энтони уходит с поля, а Кей Камара выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Miguel Ibarra бьет в цель!
50'
УДАЛЕНИЕ! - Mason Toye увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
26'
Кинтеро Карлос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Хазаль Али получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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