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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: TCF Bank Stadium
1:0
Конец матча
20' Желтая карточкаХазаль Али
26' Желтая карточкаКинтеро Карлос
50' Красная карточкаMason Toye
1:0
60' ГолMiguel Ibarra I
66' Желтая карточкаJose Aja
90' Желтая карточкаBobby Shuttleworth
|
20'
26'
50'
60'
1:0
66'
Состав команд
30
Eric
Miller
32
Гомес
Алекси
23
Mason
Toye
18
Jose
Aja
46
Brett
Levis
66
Хазаль
Али
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 30 Eric Miller Защитник
- 15 Боксолл Михаэл Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 25 Кинтеро Карлос Полузащитник
- 32 Гомес Алекси Полузащитник
- 23 Mason Toye Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 19 Пангоп Франц Защитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 31 Luiz Fernando II
- 22 Wyatt Omsberg
- 2 Carter Manley
- 16 Harrison Heath
- Главный тренер: Adrian Heath
Ванкувер Уайткэпс 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маринович Стефан Вратарь
- 3 Sean Franklin Защитник
- 4 Уостон Кендаль Защитник
- 18 Jose Aja Защитник
- 46 Brett Levis Защитник
- 66 Хазаль Али Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 11 Nicolas Mezquida Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Полузащитник
- 7 Bernie Ibini-Isei Полузащитник
- 9 Блондель Энтони Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 6 Эфрайн Хуарес Защитник
- 31 Russell Teibert Полузащитник
- 20 Шеа Брек Полузащитник
- 29 Рейна Йорди Полузащитник
- 23 Kei Ansu Kamara Нападающий
- 28 Jakob Nerwinski
- Главный тренер: Carl Robinson
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 22.04.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 15.04.2018 Портленд Тимберс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 21.08.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 06.08.2017 Миннесота Юнайтед 0:4 Сиэтл Саундерс М
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 21.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 6:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|2.
|Атланта Юнайтед
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|3.
|Орландо Сити
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|0
|3
|21 - 10
|15
|5.
|Коламбус Крю
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Монреаль Импакт
|9
|3
|0
|6
|14 - 23
|9
|8.
|Чикаго Файр
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|9.
|Филадельфия Юнион
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|10.
|Торонто
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|5
|2
|2
|20 - 12
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|3.
|Даллас
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|5.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|8.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|9.
|Колорадо Рэпидс
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|1
|2
|4
|12 - 15
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бобби Шаттлуорт получил желтую карточку от судьи
82'
Миннесота Старс делает замену. Eric Miller уходит с поля, а Carter Manley выходит на его замену.
78'
Миннесота Старс делает замену. Miguel Ibarra уходит с поля, а Wyatt Omsberg выходит на его замену.
77'
Миннесота Старс делает замену. Гомес Алекси уходит с поля, а Collin Martin выходит на его замену.
70'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Берни Ибини-Исей уходит с поля, а Шеа Брек выходит на его замену.
66'
Jose Aja получил желтую карточку от судьи
63'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Nicolas Mezquida уходит с поля, а Рейна Йорди выходит на его замену.
63'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Блондель Энтони уходит с поля, а Кей Камара выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Miguel Ibarra бьет в цель!
50'
УДАЛЕНИЕ! - Mason Toye увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Кинтеро Карлос получил желтую карточку от судьи
20'
Хазаль Али получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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