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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: СэнчуриЛинк Филд
0:0
Конец матча
15' Красная карточкаСантуш Педру
30' Желтая карточкаАлонсо Освальдо
54' Желтая карточкаWil Trapp
|
15'
30'
54'
76'
78'
Состав команд
24
Фрай
Стефан
14
Маршалл
Чэд
20
Ким
Ки-Хи
16
Alex
Roldan
17
Брюин
Уилл
23
Zack
Steffen
11
Зарде
Гьяси
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 6 Алонсо Освальдо Полузащитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 2 Демпси Клинт Полузащитник
- 16 Alex Roldan Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Делем Жорди Защитник
- 30 Jordan McCrary Защитник
- 27 Нигл Ламар Полузащитник
- 22 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 23 Henry Wingo
- 70 Handwalla Bwana
- 35 Мередит Брайан
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Zack Steffen Вратарь
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 17 Lalas Abubakar Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 6 Wil Trapp Полузащитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 18 Cristian Martinez VIII Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 9 Сантуш Педру Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 8 Абу Мохаммед Полузащитник
- 13 Грелла Майк Полузащитник
- 14 Adam Jahn Нападающий
- 26 Luis Argudo
- 21 Alex Crognale
- 31 Connor Maloney
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 30.04.2018 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.04.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 15.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 15.03.2018 Гвадалахара 3:0 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 08.03.2018 Сиэтл Саундерс 1:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
- 02.03.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Санта-Текла ЛЧК
- 23.02.2018 Санта-Текла 2:1 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 29.04.2018 Коламбус Крю 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2018 Коламбус Крю 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.04.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Коламбус Крю 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 10.09.2017 Коламбус Крю 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Коламбус Крю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
- 01.06.2017 Коламбус Крю 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 30.04.2016 Сиэтл Саундерс 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 10.05.2015 Коламбус Крю 3:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 30.03.2014 Сиэтл Саундерс 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 01.09.2013 Коламбус Крю 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 24.05.2012 Сиэтл Саундерс 0:2 Коламбус Крю МЛС
- 28.08.2011 Сиэтл Саундерс 6:2 Коламбус Крю МЛС
- 08.05.2011 Коламбус Крю 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 06.10.2010 Сиэтл Саундерс 2:1 Коламбус Крю Открытый Кубок
- 19.09.2010 Коламбус Крю 0:4 Сиэтл Саундерс МЛС
- 02.05.2010 Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Крю МЛС
- 04.10.2009 Коламбус Крю 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 31.05.2009 Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Крю МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|2.
|Атланта Юнайтед
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|3.
|Орландо Сити
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|0
|3
|21 - 10
|15
|5.
|Коламбус Крю
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Монреаль Импакт
|9
|3
|0
|6
|14 - 23
|9
|8.
|Чикаго Файр
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|9.
|Филадельфия Юнион
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|10.
|Торонто
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|5
|2
|2
|20 - 12
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|3.
|Даллас
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|5.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|8.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|9.
|Колорадо Рэпидс
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|1
|2
|4
|12 - 15
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Коламбус Крю делает замену. Зарде Гьяси уходит с поля, а Adam Jahn выходит на его замену.
76'
Сиэтл Саундерс делает замену. Nouhou Tolo уходит с поля, а Henry Wingo выходит на его замену.
66'
Коламбус Крю делает замену. Кларк Рикардо уходит с поля, а Абу Мохаммед выходит на его замену.
63'
Сиэтл Саундерс делает замену. Рольдан Кристиан уходит с поля, а Эйкрем Магнус выходит на его замену.
54'
Wil Trapp получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Сиэтл Саундерс делает замену. Маршалл Чэд уходит с поля, а Handwalla Bwana выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Коламбус Крю делает замену. Christian Martinez уходит с поля, а Alex Crognale выходит на его замену.
30'
Алонсо Освальдо получил желтую карточку от судьи
15'
УДАЛЕНИЕ! - Сантуш Педру увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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