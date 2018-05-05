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Стадион:
Сиэтл Саундерс
0:0
Конец матча
Коламбус Крю
0'
15' Красная карточка
Сантуш Педру
30' Желтая карточка
Алонсо Освальдо
54' Желтая карточка
Wil Trapp
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Коламбус Крю делает замену. Зарде Гьяси уходит с поля, а Adam Jahn выходит на его замену.
76'
Сиэтл Саундерс делает замену. Nouhou Tolo уходит с поля, а Henry Wingo выходит на его замену.
66'
Коламбус Крю делает замену. Кларк Рикардо уходит с поля, а Абу Мохаммед выходит на его замену.
63'
Сиэтл Саундерс делает замену. Рольдан Кристиан уходит с поля, а Эйкрем Магнус выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Wil Trapp получил желтую карточку от судьи

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сиэтл Саундерс делает замену. Маршалл Чэд уходит с поля, а Handwalla Bwana выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Коламбус Крю делает замену. Christian Martinez уходит с поля, а Alex Crognale выходит на его замену.
Желтая карточка
30'
Алонсо Освальдо получил желтую карточку от судьи
15'
УДАЛЕНИЕ! - Сантуш Педру увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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