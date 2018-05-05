- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Banc of California Stadium
1:1
Конец матча
1:0
10' ГолБейташур Стивен
39' Желтая карточкаVictor Ulloa
1:1
56' ГолMaximiliano Nicolas Urruti
89' Желтая карточкаХеджес Мэтт
|
10'
1:0
39'
56'
1:1
89'
Состав команд
23
Симан
Лоран
10
Вела
Карлос
14
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
20
Лама
Ролан
Лос-Анджелес 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 20 Eduard Atuesta Полузащитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 10 Вела Карлос Полузащитник
- 14 Mark Anthony Kaye Полузащитник
- 7 Latif Blessing Полузащитник
- 9 Diego Rossi Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Якович Деян Защитник
- 11 Aaron Kovar Полузащитник
- 24 Lee Nguyen Полузащитник
- 16 Calum Mallace Полузащитник
- 4 Омар Габер Полузащитник
- 27 Tristan Blackmon
- 13 Charlie Lyon
- Главный тренер: Брэдли Боб
Даллас 4-4-2
- Основной состав
- 14 Jimmy Maurer Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 6 Недялков Антон Защитник
- 21 Michael Barrios Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- 11 Harold Mosquera Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 10 Диас Мауро Полузащитник
- 23 Акоста Келлин II Полузащитник
- 9 Cristian Colman Нападающий
- 15 Jacori Hayes
- Главный тренер: Oscar Pareja
Предыдущие игры
Лос-Анджелес (последние 7 матчей: +5 =0 -2)
- 30.04.2018 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
Даллас (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 15.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Даллас М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 01.03.2018 Даллас 3:2 Тауро ЛЧК
- 22.02.2018 Тауро 1:0 Даллас ЛЧК
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 03.09.2017 Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас М
- 24.08.2017 Даллас 3:3 Хьюстон Динамо М
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|2.
|Атланта Юнайтед
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|3.
|Орландо Сити
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|0
|3
|21 - 10
|15
|5.
|Коламбус Крю
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Монреаль Импакт
|9
|3
|0
|6
|14 - 23
|9
|8.
|Чикаго Файр
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|9.
|Филадельфия Юнион
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|10.
|Торонто
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|5
|2
|2
|20 - 12
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|3.
|Даллас
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|5.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|8.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|9.
|Колорадо Рэпидс
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|1
|2
|4
|12 - 15
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Хеджес Мэтт получил желтую карточку от судьи
78'
Даллас Burn делает замену. Лама Ролан уходит с поля, а Ryan Hollingshead выходит на его замену.
74'
Los Angeles FC делает замену. Eduard Atuesta уходит с поля, а Ли Нгуен выходит на его замену.
68'
Los Angeles FC делает замену. Latif Blessing уходит с поля, а Омар Габер выходит на его замену.
61'
Даллас Burn делает замену. Michael Barrios уходит с поля, а Акоста Келлин II выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Maximiliano Nicolas Urruti бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Даллас Burn делает замену. Victor Ulloa уходит с поля, а Jacori Hayes выходит на его замену.
39'
Victor Ulloa получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Бейташур Стивен бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация