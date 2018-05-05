  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Лос-Анджелес
1:1
Конец матча
Даллас
0'
1:0
10' Гол
Бейташур Стивен
39' Желтая карточка
Victor Ulloa
1:1
56' Гол
Maximiliano Nicolas Urruti
89' Желтая карточка
Хеджес Мэтт
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Хеджес Мэтт получил желтую карточку от судьи
78'
Даллас Burn делает замену. Лама Ролан уходит с поля, а Ryan Hollingshead выходит на его замену.
74'
Los Angeles FC делает замену. Eduard Atuesta уходит с поля, а Ли Нгуен выходит на его замену.
68'
Los Angeles FC делает замену. Latif Blessing уходит с поля, а Омар Габер выходит на его замену.
61'
Даллас Burn делает замену. Michael Barrios уходит с поля, а Акоста Келлин II выходит на его замену.

Описание гола
56'
Г О О О О Л - Maximiliano Nicolas Urruti бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Даллас Burn делает замену. Victor Ulloa уходит с поля, а Jacori Hayes выходит на его замену.
Желтая карточка
39'
Victor Ulloa получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Бейташур Стивен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация