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Сан-Паулу
1:0
Первый тайм: 44'
Атлетико Минейро
0'
1:0
25' Гол
Ewerthon VI
39' Желтая карточка
Bruno VI
39' Желтая карточка
Fabio Santos IV
44'
Первый тайм
Желтая карточка
39'
Ромеу Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Bruno Alves получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Кардосо Сильва Эвертон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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