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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Первый тайм: 44'
1:0
25' ГолEwerthon VI
39' Желтая карточкаBruno VI
39' Желтая карточкаFabio Santos IV
|
25'
1:0
39'
39'
Состав команд
34
Bruno
VI
33
Regis
II
22
Ewerthon
VI
29
Patric
II
11
Отеро
Ромуло
27
Luan
III
23
Roger
I
Сан-Паулу 4-1-4-1
- Основной состав
- 12 Aparecido Ramos da Silva Sidney Вратарь
- 4 Anderson IV Защитник
- 5 Арболеда Роберт Защитник
- 34 Bruno VI Защитник
- 14 Рейналдо Мануэл Защитник
- 8 Жусилей Да Силва Полузащитник
- 33 Regis II Полузащитник
- 25 Хадсон Родригес Полузащитник
- 7 Нене Андерсон Полузащитник
- 22 Ewerthon VI Полузащитник
- 9 Соуза Диего Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Виейра Бруно Защитник
- 16 Эдимар Куритиба Защитник
- 21 Валдивия Вандерсон Полузащитник
- 23 Marcos Guilherme Полузащитник
- 10 Куэвас Кристиан Полузащитник
- 6 Петрос Матеус Полузащитник
- 17 Santiago Trellez Viveros Нападающий
- 36 Caique V
- 31 Lizeiro
- 11 Lucas Fernandes IV
- 1 Jean V
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 29 Patric II Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 4 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 30 Gustavo Blanco Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 27 Luan III Полузащитник
- 23 Roger I Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 14 Emerson Junior Защитник
- 17 Gleison Защитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 25 Yago Полузащитник
- 7 Mendes Elias II Полузащитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 44 Alerrandro
- 18 Erik IV
- 16 Lucas Candido
- 8 Tomas Andrade
- Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Сан-Паулу (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 29.04.2018 Флуминенсе 1:1 Сан-Паулу СA
- 22.04.2018 Сеара 0:0 Сан-Паулу СA
- 20.04.2018 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе К
- 17.04.2018 Сан-Паулу 1:0 Парана СA
- 13.04.2018 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Паулу КС
- 05.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу К
- 29.03.2018 Коринтианс 1:0 Сан-Паулу П
- 25.03.2018 Сан-Паулу 1:0 Коринтианс П
- 21.03.2018 Сан-Паулу 2:0 Сан-Каэтано П
- 17.03.2018 Сан-Каэтано 1:0 Сан-Паулу П
- 15.03.2018 Регатас 0:3 Сан-Паулу К
- 11.03.2018 Сан-Паулу 3:1 Ред Булл Кампинас П
- 11.03.2018 Сан-Паулу 1:2 Бразил де Пелотас Г
- 09.03.2018 Палмейрас 2:0 Сан-Паулу П
- 08.03.2018 Гремио 1:0 Сан-Паулу Г
- 05.03.2018 Линенсе Линс 1:2 Сан-Паулу П
- 04.03.2018 Сан-Паулу 0:0 Веранополис Г
- 01.03.2018 Сан-Паулу 2:0 Регатас К
- 25.02.2018 Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Сан-Паулу Г
- 25.02.2018 Сан-Паулу 0:0 Ферровиария П
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 03.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе К
- 29.04.2018 Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс СA
- 22.04.2018 Атлетико Минейро 2:1 Витория СA
- 19.04.2018 Ферровиарио 2:2 Атлетико Минейро К
- 15.04.2018 Васко да Гама 2:1 Атлетико Минейро СA
- 12.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Минейро КС
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро М
- 05.04.2018 Атлетико Минейро 4:0 Ферровиарио К
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро М
- 25.03.2018 Америка Минейро 0:2 Атлетико Минейро М
- 23.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 Америка Минейро М
- 18.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 УРТ М
- 15.03.2018 Атлетико Минейро 1:2 Фигейренсе К
- 11.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 Томбенсе М
- 09.03.2018 Уберландия 0:2 Атлетико Минейро М
- 04.03.2018 Атлетико Минейро 0:1 Крузейро М
- 01.03.2018 Фигейренсе 0:1 Атлетико Минейро К
- 25.02.2018 Тупи 1:1 Атлетико Минейро М
- 22.02.2018 Ботафого-3 0:4 Атлетико Минейро К
- 18.02.2018 Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро М
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
- 12.10.2017 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Серия A
- 18.06.2017 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Серия A
- 27.11.2016 Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу Серия A
- 05.08.2016 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Серия A
- 19.05.2016 Атлетико Минейро 2:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес
- 12.05.2016 Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес
- 20.11.2015 Сан-Паулу 4:2 Атлетико Минейро Серия A
- 30.07.2015 Атлетико Минейро 3:1 Сан-Паулу Серия A
- 12.10.2014 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А
- 01.06.2014 Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 19.09.2013 Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 03.06.2013 Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А
- 09.05.2013 Атлетико Минейро 4:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес
- 03.05.2013 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес
- 18.04.2013 Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес
- 14.02.2013 Атлетико Минейро 2:1 Сан-Паулу Кубок Либертадорес
- 13.09.2012 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Серия A
- 17.06.2012 Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу Серия A
- 07.09.2011 Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро Серия A
- 09.06.2011 Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Америка Минейро
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Сан-Паулу
|1:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|Фламенго
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Коринтианс
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Атлетико Минейро
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|7.
|Палмейрас
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Ботафого
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Интернасьональ
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|10.
|Флуминенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Васко да Гама
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Гремио
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Баия
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|14.
|Спорт Ресифи
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|15.
|Сантос
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Шапекоэнсе
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|17.
|Витория
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|18.
|Крузейро
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|19.
|Сеара
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Парана
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Первый тайм
39'
Ромеу Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи
39'
Bruno Alves получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Кардосо Сильва Эвертон бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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