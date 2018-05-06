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Стадион: ББВА Компасс
3:2
Конец матча
1:0
3' ГолAlejandro Fuenmayor
20' Желтая карточкаКитчен Перри
34' Желтая карточкаСиани Мишель
36' Желтая карточкаКоул Эшли
1:1
39' ГолДос Сантос Джовани
2:1
47' ГолКиото Роммель
2:2
85' ГолКамара Ола
3:2
90' ГолMemo Rodriguez
|
3'
1:0
20'
34'
36'
39'
1:1
47'
2:1
85'
2:2
90'
3:2
Состав команд
23
Joe
Willis
24
Серен
Дарвин
17
Элис
Альберт
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 11 Andrew Wenger Защитник
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 2 Alejandro Fuenmayor Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 24 Серен Дарвин Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 12 Алварес Артуро Полузащитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- 19 Mac Steeves
- 13 Luis Gil I
- 22 Leonardo II
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 4 David Romney Защитник
- 28 Сиани Мишель Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 17 Ллетгет Себастьян Полузащитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 10 Дос Сантос Джовани Полузащитник
- 11 Камара Ола Полузащитник
- 9 Ибрагимович Златан Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Климента Эмрах Защитник
- 19 Понтиус Крис Полузащитник
- 14 Servando Carrasco Полузащитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 5 Стирс Дэниэл
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I
- 41 Justin vom Steeg
- Главный тренер: Sigi Schmid
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 01.04.2018 Хьюстон Динамо 0:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 29.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Атланта Юнайтед М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити М
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 18.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 17.10.2016 Хьюстон Динамо 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 16.07.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 16.04.2016 Хьюстон Динамо 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 26.07.2015 Хьюстон Динамо 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 23.05.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 22.03.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 18.05.2014 Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 06.05.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 02.12.2012 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 26.05.2012 Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 21.11.2011 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 24.10.2011 Хьюстон Динамо 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 26.05.2011 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 06.06.2010 Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 11.04.2010 Хьюстон Динамо 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 14.11.2009 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 18.10.2009 Хьюстон Динамо 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 29.06.2009 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|9
|7
|1
|1
|23 - 10
|22
|2.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Орландо Сити
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|0
|3
|21 - 10
|15
|5.
|Коламбус Крю
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Монреаль Импакт
|9
|3
|0
|6
|14 - 23
|9
|8.
|Чикаго Файр
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|9.
|Филадельфия Юнион
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|10.
|Торонто
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|3.
|Даллас
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|5.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|2
|3
|18 - 13
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|2
|5
|12 - 16
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Memo Rodriguez бьет в цель!
85'
Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
84'
Хьюстон Динамо делает замену. Александер Эрик уходит с поля, а Memo Rodriguez выходит на его замену.
84'
Л-А Гэлакси делает замену. Сиани Мишель уходит с поля, а Понтиус Крис выходит на его замену.
75'
Л-А Гэлакси делает замену. Ллетгет Себастьян уходит с поля, а Emmanuel Boateng выходит на его замену.
68'
Хьюстон Динамо делает замену. Mauro Manotas уходит с поля, а Гарсия Оскар IV выходит на его замену.
65'
Хьюстон Динамо делает замену. Мачадо Адольфо уходит с поля, а Леонардо выходит на его замену.
64'
Л-А Гэлакси делает замену. Алессандрини Ромен уходит с поля, а Дос Сантос Хонатан выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Киото Роммель бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Дос Сантос Джовани бьет в цель!
36'
Коул Эшли получил желтую карточку от судьи
34'
Сиани Мишель получил желтую карточку от судьи
20'
Китчен Перри получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Alejandro Fuenmayor бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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