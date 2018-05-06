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Стадион:
Хьюстон Динамо
3:2
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
3' Гол
Alejandro Fuenmayor
20' Желтая карточка
Китчен Перри
34' Желтая карточка
Сиани Мишель
36' Желтая карточка
Коул Эшли
1:1
39' Гол
Дос Сантос Джовани
2:1
47' Гол
Киото Роммель
2:2
85' Гол
Камара Ола
3:2
90' Гол
Memo Rodriguez
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Memo Rodriguez бьет в цель!
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Камара Ола бьет в цель!
84'
Хьюстон Динамо делает замену. Александер Эрик уходит с поля, а Memo Rodriguez выходит на его замену.
84'
Л-А Гэлакси делает замену. Сиани Мишель уходит с поля, а Понтиус Крис выходит на его замену.
75'
Л-А Гэлакси делает замену. Ллетгет Себастьян уходит с поля, а Emmanuel Boateng выходит на его замену.

68'
Хьюстон Динамо делает замену. Mauro Manotas уходит с поля, а Гарсия Оскар IV выходит на его замену.
65'
Хьюстон Динамо делает замену. Мачадо Адольфо уходит с поля, а Леонардо выходит на его замену.
64'
Л-А Гэлакси делает замену. Алессандрини Ромен уходит с поля, а Дос Сантос Хонатан выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Киото Роммель бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Дос Сантос Джовани бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Коул Эшли получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Сиани Мишель получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Китчен Перри получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Alejandro Fuenmayor бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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