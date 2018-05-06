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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Спортинг Парк
1:0
Конец матча
10' Желтая карточкаIkenna Ike Opara
13' Желтая карточкаJack McBean
1:0
16' ГолDaniel Salloi
52' Желтая карточкаКастильо Эдгар
89' Желтая карточкаDominique Badji
|
10'
13'
16'
1:0
52'
89'
Состав команд
29
Tim
Melia
14
Шелтон
Кири
27
Винне
Деклан
23
Колви
Кип
28
Николсон
Сэм
19
Прайс
Джек
32
Jack
McBean
Спортинг Канзас-Сити 4-3-3
- Основной состав
- 29 Tim Melia Вратарь
- 8 Зуси Грэм Защитник
- 3 Ikenna Ike Opara Защитник
- 5 Беслер Мэтт Защитник
- 19 Лобато Кристиан Защитник
- 17 Эспиноза Роджер Полузащитник
- 6 Санчес Илье Полузащитник
- 94 Jimmy Medranda Полузащитник
- 7 Рассел Джонни Нападающий
- 14 Шелтон Кири Нападающий
- 20 Daniel Salloi Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Seth Sinovic Защитник
- 22 Emiliano Amor Защитник
- 10 Yohan Croizet Полузащитник
- 12 Жерсу Фернандеш Нападающий
- 11 Рубио Диего Нападающий
- 26 Jaylin Lindsey
- 18 Eric Dick
- Главный тренер: Peter Vermes
Колорадо Рэпидс 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 27 Винне Деклан Защитник
- 4 Уилсон Дэнни Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 23 Колви Кип Полузащитник
- 28 Николсон Сэм Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Полузащитник
- 2 Кастильо Эдгар Полузащитник
- 32 Jack McBean Нападающий
- 14 Dominique Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 9 Боли Янник Нападающий
- 10 Мэйсон Джо Нападающий
- 15 Sam Hamilton
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 29.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 21.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 6:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 15.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 11.03.2018 Чикаго Файр 3:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 17.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.09.2017 Коламбус Крю 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс М
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Колорадо Рэпидс: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 28.05.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 10.04.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 17.07.2016 Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 12.05.2016 Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 14.04.2016 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 22.10.2015 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 30.08.2015 Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 28.06.2015 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 30.03.2014 Колорадо Рэпидс 2:3 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 01.09.2013 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 06.06.2012 Колорадо Рэпидс 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок
- 20.05.2012 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|9
|7
|1
|1
|23 - 10
|22
|2.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Орландо Сити
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|0
|3
|21 - 10
|15
|5.
|Коламбус Крю
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Монреаль Импакт
|9
|3
|0
|6
|14 - 23
|9
|8.
|Чикаго Файр
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|9.
|Филадельфия Юнион
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|10.
|Торонто
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|3.
|Даллас
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|5.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|2
|3
|18 - 13
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|2
|5
|12 - 16
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Dominique Badji получил желтую карточку от судьи
88'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Рассел Джонни уходит с поля, а Жерсу Фернандеш выходит на его замену.
81'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Jimmy Medranda уходит с поля, а Сет Синович выходит на его замену.
79'
Колорадо Рэпидс делает замену. Колви Кип уходит с поля, а Dillon Serna выходит на его замену.
71'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Лобато Кристиан уходит с поля, а Yohan Croizet выходит на его замену.
67'
Колорадо Рэпидс делает замену. Николсон Сэм уходит с поля, а Боли Янник выходит на его замену.
52'
Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Jack McBean уходит с поля, а Мэйсон Джо выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
16'
Г О О О О Л - Daniel Salloi бьет в цель!
13'
Jack McBean получил желтую карточку от судьи
10'
Ике Опара получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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