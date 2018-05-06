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Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
1:0
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
10' Желтая карточка
Ikenna Ike Opara
13' Желтая карточка
Jack McBean
1:0
16' Гол
Daniel Salloi
52' Желтая карточка
Кастильо Эдгар
89' Желтая карточка
Dominique Badji
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Dominique Badji получил желтую карточку от судьи
88'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Рассел Джонни уходит с поля, а Жерсу Фернандеш выходит на его замену.
81'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Jimmy Medranda уходит с поля, а Сет Синович выходит на его замену.
79'
Колорадо Рэпидс делает замену. Колви Кип уходит с поля, а Dillon Serna выходит на его замену.
71'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Лобато Кристиан уходит с поля, а Yohan Croizet выходит на его замену.

67'
Колорадо Рэпидс делает замену. Николсон Сэм уходит с поля, а Боли Янник выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Jack McBean уходит с поля, а Мэйсон Джо выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Daniel Salloi бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Jack McBean получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Ике Опара получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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