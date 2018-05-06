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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Avaya Stadium
0:1
Конец матча
45' Желтая карточкаПаредес Кристиан
53' Желтая карточкаDiego Chara
69' Желтая карточкаГодой Анибал
77' Желтая карточкаМабьяла Ларрис
0:1
88' ГолВалери Диего
90' Желтая карточкаРиджуэлл Лайам
90' Желтая карточкаПоло Энди
90' Желтая карточкаАмариква Квинси
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45'
53'
69'
77'
88'
0:1
90'
90'
90'
90'
Состав команд
24
Nick
Lima
20
Годой
Анибал
21
Diego
Chara
11
Поло Энди
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-4-2
- Основной состав
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 24 Nick Lima Защитник
- 31 Каммингс Харольд Защитник
- 23 Юнгвирт Флориан Защитник
- 6 Салинас Ши Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 14 Jackson Yueill Полузащитник
- 20 Годой Анибал Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Аффольтер Франсуа Защитник
- 25 Амариква Квинси Полузащитник
- 27 Эйлаш Фатей Полузащитник
- 10 Хика Яхмир Полузащитник
- 15 James Ockford
- 16 Chris Wehan
- 12 Matt Bersano
- Главный тренер: Mikael Stahre
Портленд Тимберс 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Jeff Attinella Вратарь
- 2 Пауэлл Алвас Защитник
- 33 Мабьяла Ларрис Защитник
- 24 Риджуэлл Лайам Защитник
- 16 Zarek Valentin Защитник
- 22 Паредес Кристиан Полузащитник
- 21 Diego Chara Полузащитник
- 11 Поло Энди Полузащитник
- 8 Валери Диего Полузащитник
- 10 Бланко Себастьян Полузащитник
- 9 Ади Фанендо Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Jacob Gleeson Вратарь
- 13 Lawrence Olum Полузащитник
- 27 Dairon Asprilla Полузащитник
- 99 Арментерос Самуэль Нападающий
- 14 Andres Flores II
- 18 Julio Cascante
- 32 Marco Farfan
- Главный тренер: Giovanni Savarese
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 29.04.2018 Коламбус Крю 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2018 Орландо Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
Портленд Тимберс (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 23.04.2018 Портленд Тимберс 3:0 Нью-Йорк Сити М
- 15.04.2018 Портленд Тимберс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 08.04.2018 Орландо Сити 3:2 Портленд Тимберс М
- 01.04.2018 Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 11.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Портленд Тимберс М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Портленд Тимберс 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс М
- 28.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс М
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 19.08.2017 Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 13.08.2017 Торонто 4:1 Портленд Тимберс М
- 06.08.2017 Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Портленд Тимберс: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс МЛС
- 03.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 07.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс МЛС
- 15.06.2016 Портленд Тимберс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок
- 02.06.2016 Портленд Тимберс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 17.04.2016 Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 14.03.2016 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс МЛС
- 03.08.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Портленд Тимберс МЛС
- 06.07.2015 Портленд Тимберс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 09.10.2014 Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 05.10.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Портленд Тимберс МЛС
- 08.09.2014 Портленд Тимберс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 28.07.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс МЛС
- 22.04.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс МЛС
- 15.04.2013 Портленд Тимберс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 28.10.2012 Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 20.09.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Портленд Тимберс МЛС
- 04.07.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Портленд Тимберс МЛС
- 28.02.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс Товарищеские матчи. Сборные
- 22.09.2011 Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|9
|7
|1
|1
|23 - 10
|22
|2.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Орландо Сити
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|0
|3
|21 - 10
|15
|5.
|Коламбус Крю
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Монреаль Импакт
|9
|3
|0
|6
|14 - 23
|9
|8.
|Чикаго Файр
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|9.
|Филадельфия Юнион
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|10.
|Торонто
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|3.
|Даллас
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|5.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|2
|3
|18 - 13
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|2
|5
|12 - 16
|5
Второй тайм
90'
Амариква Квинси получил желтую карточку от судьи
90'
Портленд Тимберс делает замену. Валери Диего уходит с поля, а Lawrence Olum выходит на его замену.
90'
Поло Энди получил желтую карточку от судьи
90'
Риджуэлл Лайам получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Салинас Ши уходит с поля, а Хика Яхмир выходит на его замену.
88'
Г О О О О Л - Валери Диего бьет в цель!
80'
Портленд Тимберс делает замену. Паредес Кристиан уходит с поля, а Andres Flores выходит на его замену.
79'
Портленд Тимберс делает замену. Ади Фанендо уходит с поля, а Арментерос Самуэль выходит на его замену.
77'
Мабьяла Ларрис получил желтую карточку от судьи
75'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Хюсен Дэнни уходит с поля, а Амариква Квинси выходит на его замену.
71'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Вондоловски Крис уходит с поля, а Chris Wehan выходит на его замену.
69'
Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
53'
Диего Чара получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Паредес Кристиан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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