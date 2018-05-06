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Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:1
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
45' Желтая карточка
Паредес Кристиан
53' Желтая карточка
Diego Chara
69' Желтая карточка
Годой Анибал
77' Желтая карточка
Мабьяла Ларрис
0:1
88' Гол
Валери Диего
90' Желтая карточка
Риджуэлл Лайам
90' Желтая карточка
Поло Энди
90' Желтая карточка
Амариква Квинси
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Амариква Квинси получил желтую карточку от судьи
90'
Портленд Тимберс делает замену. Валери Диего уходит с поля, а Lawrence Olum выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Поло Энди получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Риджуэлл Лайам получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Салинас Ши уходит с поля, а Хика Яхмир выходит на его замену.

Описание гола
88'
Г О О О О Л - Валери Диего бьет в цель!
80'
Портленд Тимберс делает замену. Паредес Кристиан уходит с поля, а Andres Flores выходит на его замену.
79'
Портленд Тимберс делает замену. Ади Фанендо уходит с поля, а Арментерос Самуэль выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Мабьяла Ларрис получил желтую карточку от судьи
75'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Хюсен Дэнни уходит с поля, а Амариква Квинси выходит на его замену.
71'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Вондоловски Крис уходит с поля, а Chris Wehan выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Диего Чара получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Паредес Кристиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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