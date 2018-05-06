Стадион: Beijing Fengtai Stadium
0:0
Конец матча
52' Желтая карточкаАугусто Фернандес
81' Желтая карточкаJian Liu
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Судья сигнализирует, что Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Hantian Xiang
94'
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Лю Цзянь пострадал.
93'
Liang Shi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
92'
Ван Ган предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Оливио да Роса Иво пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
91'
Отличные скиллы показывает Оливио да Роса Иво, обводя своих соперников
91'
90'
Пелле Грациано наказан за толчок Лю Цзянь
90'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Цуй Пэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Тактическая замена. Жу Баожие уходит с поля и его заменяет Weizhe Sun
89'
Судья свистит. Лю Цзянь атаковал сзади соперника. Это Тарделли Диего заработал своей команде штрафной
88'
88'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
88'
Судья сигнализирует, что Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Binbin Liu
88'
Оливио да Роса Иво нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Судья сигнализирует, что Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
87'
87'
Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
86'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
86'
85'
85'
84'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
84'
Цуй Пэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Судья свистит. Hantian Xiang атаковал сзади соперника. Это Тарделли Диего заработал своей команде штрафной
83'
Судья сигнализирует, что Chu Wang из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Женг Женг
83'
Жил Карлос нанес удар головой, но Lie Zhang спокойно отбил мяч.
82'
81'
Лю Цзянь сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
81'
Безумный фол. Лю Цзянь грубо играет против соперника. Пострадал Binbin Liu
81'
81'
Оливио да Роса Иво не смог попасть в створ ударом издали
80'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
79'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
79'
79'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
78'
77'
77'
Hantian Xiang из команды Бэйцзин Женьхэ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
76'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Liang Shi пострадал.
76'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
76'
75'
Тарделли Диего нанес удар, мяч был парирован, но Lie Zhang не удержал его в руках.
75'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
75'
Лю Цзянь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
74'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Hantian Xiang
74'
Судья сигнализирует, что Chu Wang из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
73'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Chu Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
71'
Назначен штрафной. Пострадал Jingdao Jin, его свалил Лю Цзянь.
71'
69'
69'
Chu Wang наказан за толчок Hailong Li
68'
Лю Цзянь возвращается на поле, всё в порядке.
68'
68'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Лю Цзянь получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Лю Цзянь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Yongjing Cao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
65'
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Муканджо Бенжамин получил травму и заменен. Chu Wang выходит на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Муканджо Бенжамин возвращается на поле, всё в порядке.
63'
63'
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Муканджо Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Игроки ФК "Бэйцзин Женьхэ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Выглядело как неплохой момент. Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
60'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Дай Лин пострадал.
59'
Liang Shi выбил мяч подальше от ворот.
59'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Weihui Rao пострадал.
58'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
58'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Пелле Грациано коснулся мяча рукой.
57'
56'
Судья свистит. Jingdao Jin атаковал сзади соперника. Это Ван Ган заработал своей команде штрафной
56'
56'
Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
55'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
55'
Хорошую попытку сделал Цуй Пэн. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Ван Хоулианг ошибается в защите.
54'
Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
54'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Цуй Пэн
53'
52'
Тактическая замена. Zhechao Chen уходит с поля и его заменяет Цуй Пэн
52'
Аугусто Фернандес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
52'
Судья свистит. Аугусто Фернандес атаковал сзади соперника. Это Тарделли Диего заработал своей команде штрафной
51'
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
50'
50'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
49'
Судья свистит. Zhechao Chen атаковал сзади соперника. Это Yongjing Cao заработал своей команде штрафной
47'
Пелле Грациано нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
47'
47'
Тарделли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок из команды Шаньдун Лунэн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
45'
43'
Судья свистит. Liang Shi атаковал сзади соперника. Это Тарделли Диего заработал своей команде штрафной
42'
41'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
41'
41'
40'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Женг Женг
40'
39'
39'
39'
39'
38'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
37'
Пелле Грациано нарушает правила. Аугусто Фернандес пострадал
37'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
37'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
36'
Тактическая замена. Yang Liu уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
36'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Жил Карлос пострадал.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Далэй Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Муканджо Бенжамин имел все шансы забить, но Далэй Ван сделал отличный сейв!
34'
ШАНС! Муканджо Бенжамин вышел один-на-один с голкипером...
34'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
33'
33'
32'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Лю Цзянь
30'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
Судья сигнализирует, что Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Лю Цзянь
29'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
29'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
29'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
29'
Ван Ган предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Hailong Li выбил мяч подальше от ворот.
28'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
28'
Судья сигнализирует, что Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Лю Цзянь
28'
27'
Шанс! Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
27'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
27'
27'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
27'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Жу Баожие навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Yongjing Cao возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
26'
Жу Баожие навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Yongjing Cao получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Yongjing Cao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Yongjing Cao пострадал.
24'
23'
Jingdao Jin нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
23'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
23'
Плохо сыграл Ван Хоулианг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
22'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
22'
Тарделли Диего пробил со штрафного прямо в стенку
21'
Weihui Rao коснулся мяча рукой.
20'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Jingdao Jin пострадал.
20'
19'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
19'
Jingdao Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
19'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
18'
17'
17'
Hailong Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Hailong Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Zhechao Chen пробует нанести удар издали, но Lie Zhang держит все под контролем
16'
Zhechao Chen из команды Шаньдун Лунэн идет с мячом вперед на обострение...
16'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
16'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
16'
15'
Жу Баожие наказан за толчок Хао Юньминь
14'
14'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Оливио да Роса Иво пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
13'
13'
Liang Shi не смог попасть в створ ударом издали
12'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Yang Liu
12'
Lie Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Судья сигнализирует, что Zhechao Chen из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
9'
9'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
8'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
7'
Yongjing Cao мяч отрикошетил от ворот
7'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
5'
4'
3'
Судья сигнализирует, что Zhechao Chen из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
2'
Судья свистит. Zhechao Chen атаковал сзади соперника. Это Оливио да Роса Иво заработал своей команде штрафной
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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