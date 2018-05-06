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Стадион:
Бэйцзин Женьхэ
0:0
Конец матча
Шаньдун Лунэн
0'
52' Желтая карточка
Аугусто Фернандес
81' Желтая карточка
Jian Liu
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Hantian Xiang
94'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Фол, нарушение
93'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Лю Цзянь пострадал.
Травма, повреждение
93'
Liang Shi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Liang Shi пробует нанести удар издали, но Далэй Ван ловит мяч
92'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
92'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
92'
Ван Ган предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Оливио да Роса Иво пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
91'
Отличные скиллы показывает Оливио да Роса Иво, обводя своих соперников
91'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
90'
Пелле Грациано наказан за толчок Лю Цзянь
90'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Цуй Пэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Тактическая замена. Жу Баожие уходит с поля и его заменяет Weizhe Sun
Фол, нарушение
89'
Судья свистит. Лю Цзянь атаковал сзади соперника. Это Тарделли Диего заработал своей команде штрафной
88'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
88'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Binbin Liu
88'
Оливио да Роса Иво нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Binbin Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
87'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
87'
Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
86'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
86'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ отдал передачу, которая была заблокирована.
85'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
84'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
84'
Цуй Пэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья свистит. Hantian Xiang атаковал сзади соперника. Это Тарделли Диего заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Chu Wang из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Женг Женг
83'
Жил Карлос нанес удар головой, но Lie Zhang спокойно отбил мяч.
82'
Xinghan Wu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
81'
Лю Цзянь сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
81'
Безумный фол. Лю Цзянь грубо играет против соперника. Пострадал Binbin Liu
81'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
81'
Оливио да Роса Иво не смог попасть в створ ударом издали
80'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
79'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
79'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
77'
Hantian Xiang из команды Бэйцзин Женьхэ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
76'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Liang Shi пострадал.
76'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Binbin Liu
76'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тарделли Диего нанес удар, мяч был парирован, но Lie Zhang не удержал его в руках.
Угловой
75'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
75'
Лю Цзянь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Xinghan Wu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Hantian Xiang
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Chu Wang из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
73'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Chu Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Xinghan Wu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Назначен штрафной. Пострадал Jingdao Jin, его свалил Лю Цзянь.
71'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
Фол, нарушение
69'
Chu Wang наказан за толчок Hailong Li
Травма, повреждение
68'
Лю Цзянь возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
68'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Лю Цзянь получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
66'
Лю Цзянь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Yongjing Cao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
65'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Муканджо Бенжамин получил травму и заменен. Chu Wang выходит на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
63'
Муканджо Бенжамин возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Муканджо Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Игроки ФК "Бэйцзин Женьхэ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Выглядело как неплохой момент. Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Фол, нарушение
60'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Дай Лин пострадал.
59'
Liang Shi выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
59'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Weihui Rao пострадал.
Офсайд
58'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
58'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
57'
Пелле Грациано коснулся мяча рукой.
57'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Фол, нарушение
56'
Судья свистит. Jingdao Jin атаковал сзади соперника. Это Ван Ган заработал своей команде штрафной
56'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
56'
Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
55'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
55'
Хорошую попытку сделал Цуй Пэн. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Ван Хоулианг ошибается в защите.
54'
Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Цуй Пэн
53'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
52'
Тактическая замена. Zhechao Chen уходит с поля и его заменяет Цуй Пэн
Желтая карточка
52'
Аугусто Фернандес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
52'
Судья свистит. Аугусто Фернандес атаковал сзади соперника. Это Тарделли Диего заработал своей команде штрафной
51'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
50'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Далэй Ван не дал случится голу! Liang Shi должен был забивать, но Далэй Ван сделал отличный сейв
50'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
Фол, нарушение
49'
Судья свистит. Zhechao Chen атаковал сзади соперника. Это Yongjing Cao заработал своей команде штрафной
47'
Пелле Грациано нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
47'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Тарделли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок из команды Шаньдун Лунэн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
Фол, нарушение
43'
Судья свистит. Liang Shi атаковал сзади соперника. Это Тарделли Диего заработал своей команде штрафной
42'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
41'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
41'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Женг Женг
40'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
38'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
Фол, нарушение
37'
Пелле Грациано нарушает правила. Аугусто Фернандес пострадал
37'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
37'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
36'
Тактическая замена. Yang Liu уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
Фол, нарушение
36'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Жил Карлос пострадал.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Далэй Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Муканджо Бенжамин имел все шансы забить, но Далэй Ван сделал отличный сейв!
34'
ШАНС! Муканджо Бенжамин вышел один-на-один с голкипером...
34'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Лю Цзянь
30'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Лю Цзянь
29'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
29'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
Угловой
29'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
29'
Ван Ган предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Hailong Li выбил мяч подальше от ворот.
28'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Лю Цзянь
28'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
27'
Шанс! Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
27'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
27'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
27'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Жу Баожие навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
26'
Yongjing Cao возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
26'
Жу Баожие навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Yongjing Cao получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
25'
Yongjing Cao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Yongjing Cao пострадал.
24'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
23'
Jingdao Jin нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
23'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
23'
Плохо сыграл Ван Хоулианг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
22'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
22'
Тарделли Диего пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
21'
Weihui Rao коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
20'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Jingdao Jin пострадал.
20'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
19'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
19'
Jingdao Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
19'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Hailong Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Hailong Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Zhechao Chen пробует нанести удар издали, но Lie Zhang держит все под контролем
16'
Zhechao Chen из команды Шаньдун Лунэн идет с мячом вперед на обострение...
16'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Жу Баожие наказан за толчок Хао Юньминь
14'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
14'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
13'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Оливио да Роса Иво пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
13'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
13'
Liang Shi не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Yang Liu
12'
Lie Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Zhechao Chen из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
12'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
9'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
9'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
7'
Yongjing Cao мяч отрикошетил от ворот
7'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
5'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
4'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Zhechao Chen из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
Фол, нарушение
2'
Судья свистит. Zhechao Chen атаковал сзади соперника. Это Оливио да Роса Иво заработал своей команде штрафной
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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