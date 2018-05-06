Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre
5:1
Конец матча
1:0
16' ГолJiakang Hui
24' Желтая карточкаHao Guo
2:0
29' ГолJiakang Hui
58' Желтая карточкаFestus Baise
3:0
59' ГолMuzepper Mirahmetjan
69' Желтая карточкаXueming Liang
4:0
81' ПенальтиАчеампонг Франк
5:0
84' ГолАчеампонг Франк
5:1
90' ГолЧери Тьяронн
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Г О О О О Л Чери Тьяронн закручивает штрафной в сетку! Великолепно
92'
Rui Peng нарушает правила. Чери Тьяронн пострадал
90'
90'
ШАНС! Хуэй Жиакан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Haoyu Mao коснулся мяча рукой.
89'
Игрок команды Гуйчжоу Чжичэн фолит. Пострадал Jiarun Gao. Назначается штрафной удар.
88'
Тактическая замена. Ачеампонг Франк уходит с поля и его заменяет Haoyu Mao
87'
Гуйчжоу Чжичэн произведет угловой с правой стороны.
87'
Гуйчжоу Чжичэн произведет угловой с левой стороны.
86'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Тактическая замена. Hao Guo уходит с поля и его заменяет Jiarun Gao
84'
Hao Guo сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Ачеампонг Франк изменил счет на табло!
83'
Суарес Марио нарушает правила. Хуэй Жиакан пострадал
83'
83'
Оби Микель Джон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
81'
Г О О О О Л - Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда забивает с точки!
80'
ПЕНАЛЬТИ! - Liang Jiang сфолил. Одиннадцатиметровый заработал Бастианс Феликс. Игроки уже окружили судью.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
Тактическая замена. Fan Yang уходит с поля и его заменяет Rui Peng
79'
Чери Тьяронн нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
77'
Гуйчжоу Чжичэн произведет угловой с правой стороны.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Xueming Liang получает желтую карточку за неспортивное поведение
69'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
68'
Тактическая замена. Yuan Zhang уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
67'
Тактическая замена. Fan Wang уходит с поля и его заменяет Zhengyu Zhu
65'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
65'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
65'
Суарес Марио не смог попасть в створ ударом издали
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
64'
Оби Микель Джон нарушил правила.
61'
Жао Хонглуе нарушает правила. Fan Wang пострадал
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Г О О О О Л Muzepper Mirahmetjan закручивает штрафной в сетку! Великолепно
58'
Festus Baise получил желтую карточку от судьи
58'
Судья сигнализирует, что Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
58'
Ачеампонг Франк нарушил правила.
58'
Чао Янг возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Чао Янг получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Безумный фол. Bubacarr Trawally грубо играет против соперника. Пострадал Чао Янг
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
54'
53'
Liang Jiang нарушает правила. Muzepper Mirahmetjan пострадал
50'
Junlin Min нарушает правила. Бастианс Феликс пострадал
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
47'
Fan Yang нарушает правила. Xin Tang пострадал
47'
46'
Festus Baise нарушает правила. Muzepper Mirahmetjan пострадал
46'
Тактическая замена. Yunlong Fan уходит с поля и его заменяет Junlin Min
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Игрок команды Гуйчжоу Чжичэн фолит. Пострадал Бастианс Феликс. Назначается штрафной удар.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
44'
Судья сигнализирует, что Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Fan Wang
43'
Muzepper Mirahmetjan нарушает правила. Liang Jiang пострадал
42'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
40'
ШАНС! Оби Микель Джон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
38'
Отличная возможность! Чери Тьяронн упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
37'
37'
ШАНС! Ачеампонг Франк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Игрок команды Гуйчжоу Чжичэн сделал подножку сопернику. Пострадал Muzepper Mirahmetjan.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
33'
Kaimu Zheng нарушает правила. Muzepper Mirahmetjan пострадал
32'
Оби Микель Джон нарушил правила.
31'
Суарес Марио нарушает правила. Оби Микель Джон пострадал
30'
30'
Хуэй Жиакан не смог попасть в створ ударом издали
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Fan Yang сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Хуэй Жиакан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
29'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный кросс...
27'
Суарес Марио нарушает правила. Ачеампонг Франк пострадал
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Hao Guo получил желтую карточку от судьи
24'
Безумный фол. Hao Guo грубо играет против соперника. Пострадал Yunlong Fan
23'
Yuan Zhang нарушает правила. Hao Guo пострадал
23'
23'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Игрок команды Гуйчжоу Чжичэн фолит. Пострадал Ачеампонг Франк. Назначается штрафной удар.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
19'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
16'
Г О О О О Л - Хуэй Жиакан забивает!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
14'
Muzepper Mirahmetjan нарушает правила. Yuan Zhang пострадал
14'
Шанс! Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
14'
Суарес Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Hao Guo нарушает правила. Суарес Марио пострадал
12'
11'
10'
Bubacarr Trawally нарушает правила. Чао Янг пострадал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
9'
Хуэй Жиакан нарушил правила.
8'
6'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
6'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
3'
3'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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