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Стадион:
Тяньцзинь Тэда
5:1
Конец матча
Гуйчжоу Чжичэн
0'
1:0
16' Гол
Jiakang Hui
24' Желтая карточка
Hao Guo
2:0
29' Гол
Jiakang Hui
58' Желтая карточка
Festus Baise
3:0
59' Гол
Muzepper Mirahmetjan
69' Желтая карточка
Xueming Liang
4:0
81' Пенальти
Ачеампонг Франк
5:0
84' Гол
Ачеампонг Франк
5:1
90' Гол
Чери Тьяронн
90'+4
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
93'
Г О О О О Л Чери Тьяронн закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
92'
Rui Peng нарушает правила. Чери Тьяронн пострадал
90'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
90'
ШАНС! Хуэй Жиакан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.

Фол, нарушение
89'
Haoyu Mao коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
89'
Игрок команды Гуйчжоу Чжичэн фолит. Пострадал Jiarun Gao. Назначается штрафной удар.
88'
Тактическая замена. Ачеампонг Франк уходит с поля и его заменяет Haoyu Mao
Угловой
87'
Гуйчжоу Чжичэн произведет угловой с правой стороны.
Угловой
87'
Гуйчжоу Чжичэн произведет угловой с левой стороны.
Офсайд
86'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Тактическая замена. Hao Guo уходит с поля и его заменяет Jiarun Gao
84'
Hao Guo сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Ачеампонг Франк изменил счет на табло!
Фол, нарушение
83'
Суарес Марио нарушает правила. Хуэй Жиакан пострадал
Угловой
83'
Тяньцзинь Тэда произведет угловой с правой стороны.
83'
Оби Микель Джон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда забивает с точки!
Фол, нарушение
80'
ПЕНАЛЬТИ! - Liang Jiang сфолил. Одиннадцатиметровый заработал Бастианс Феликс. Игроки уже окружили судью.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
Тактическая замена. Fan Yang уходит с поля и его заменяет Rui Peng
79'
Чери Тьяронн нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
78'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
Угловой
77'
Гуйчжоу Чжичэн произведет угловой с правой стороны.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
69'
Xueming Liang получает желтую карточку за неспортивное поведение
Офсайд
69'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
68'
Тактическая замена. Yuan Zhang уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
67'
Тактическая замена. Fan Wang уходит с поля и его заменяет Zhengyu Zhu
Офсайд
65'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
65'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
65'
Суарес Марио не смог попасть в створ ударом издали
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
64'
Оби Микель Джон нарушил правила.
Фол, нарушение
61'
Жао Хонглуе нарушает правила. Fan Wang пострадал
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Описание гола
59'
Г О О О О Л Muzepper Mirahmetjan закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
58'
Festus Baise получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
Фол, нарушение
58'
Ачеампонг Франк нарушил правила.
Травма, повреждение
58'
Чао Янг возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Чао Янг получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
56'
Безумный фол. Bubacarr Trawally грубо играет против соперника. Пострадал Чао Янг
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
54'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
Угловой
54'
Тяньцзинь Тэда произведет угловой с правой стороны.
Фол, нарушение
53'
Liang Jiang нарушает правила. Muzepper Mirahmetjan пострадал
Фол, нарушение
50'
Junlin Min нарушает правила. Бастианс Феликс пострадал
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
47'
Fan Yang нарушает правила. Xin Tang пострадал
47'
Хорошую попытку сделал Ачеампонг Франк. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
46'
Festus Baise нарушает правила. Muzepper Mirahmetjan пострадал
46'
Тактическая замена. Yunlong Fan уходит с поля и его заменяет Junlin Min
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Игрок команды Гуйчжоу Чжичэн фолит. Пострадал Бастианс Феликс. Назначается штрафной удар.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Fan Wang
Фол, нарушение
43'
Muzepper Mirahmetjan нарушает правила. Liang Jiang пострадал
Угловой
42'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
40'
ШАНС! Оби Микель Джон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
39'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
38'
Отличная возможность! Чери Тьяронн упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
37'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
37'
ШАНС! Ачеампонг Франк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
36'
Игрок команды Гуйчжоу Чжичэн сделал подножку сопернику. Пострадал Muzepper Mirahmetjan.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Угловой
34'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
Фол, нарушение
33'
Kaimu Zheng нарушает правила. Muzepper Mirahmetjan пострадал
Фол, нарушение
32'
Оби Микель Джон нарушил правила.
Фол, нарушение
31'
Суарес Марио нарушает правила. Оби Микель Джон пострадал
30'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
30'
Хуэй Жиакан не смог попасть в створ ударом издали
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Fan Yang сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Хуэй Жиакан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
29'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный кросс...
Фол, нарушение
27'
Суарес Марио нарушает правила. Ачеампонг Франк пострадал
Фол, нарушение
25'
Чао Янг нарушает правила. Bubacarr Trawally пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
24'
Hao Guo получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Hao Guo грубо играет против соперника. Пострадал Yunlong Fan
Фол, нарушение
23'
Yuan Zhang нарушает правила. Hao Guo пострадал
23'
Хорошую попытку сделал Ачеампонг Франк. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
23'
Игрок команды Гуйчжоу Чжичэн фолит. Пострадал Ачеампонг Франк. Назначается штрафной удар.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Угловой
19'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Хуэй Жиакан забивает!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
15'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
Фол, нарушение
14'
Muzepper Mirahmetjan нарушает правила. Yuan Zhang пострадал
14'
Шанс! Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
14'
Суарес Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Hao Guo нарушает правила. Суарес Марио пострадал
Фол, нарушение
12'
Чао Янг нарушает правила. Bubacarr Trawally пострадал
11'
Хорошую попытку сделал Ачеампонг Франк. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
10'
Bubacarr Trawally нарушает правила. Чао Янг пострадал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
9'
Хуэй Жиакан нарушил правила.
8'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
Угловой
6'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
6'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
4'
Чао Янг нарушает правила. Bubacarr Trawally пострадал
Угловой
3'
Тяньцзинь Тэда произведет угловой с правой стороны.
Угловой
3'
Тяньцзинь Тэда произведет угловой с правой стороны.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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