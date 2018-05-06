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  5. Суперлига
Стадион:
Цзянсу Сунин
2:0
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
1:0
33' Гол
Тейшейра Алекс
35' Желтая карточка
Ли Ан
45' Желтая карточка
Yinong Tian
2:0
54' Гол
Zichang Huang
55' Желтая карточка
Yun Zhou
63' Желтая карточка
Marinho II
74' Желтая карточка
Guang Li
90'+6
Второй тайм
96'
Цзянсу Сайнти заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Marinho решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
95'
Yinong Tian наказан за толчок Фан Ксяодонг
95'
Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Угловой
94'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
94'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Rui Yu
93'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Mingyu Zhao
Офсайд
92'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
92'
Тактическая замена. Боакье Ричмонд уходит с поля и его заменяет Tianyi Gao
Фол, нарушение
91'
Marinho наказан за толчок Боакье Ричмонд
Угловой
91'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Marinho предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Тактическая замена. Zichang Huang уходит с поля и его заменяет Lingfeng Zhang
90'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
89'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Xiang Ji выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
88'
Pengfei Xie получил травму и заменен. Xiaotian Yang выходит на поле.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Pengfei Xie получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
87'
Pengfei Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
87'
Игало Одион наказан за толчок Ли Ан
87'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
87'
Ziheng Cao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Тактическая замена. Чао Хэ уходит с поля и его заменяет Mingyu Zhao
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Long Tan
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Ziheng Cao из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Yun Zhou
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Тактическая замена. Вибе Лассе уходит с поля и его заменяет Ziheng Cao
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Xiang Ji
81'
Тактическая замена. Guang Li уходит с поля и его заменяет Жанг Ксяофей
Травма, повреждение
80'
Pengfei Xie возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Pengfei Xie получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
80'
Pengfei Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
79'
Судья свистит. Pengfei Xie атаковал сзади соперника. Это Marinho заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Guang Li
77'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Marinho из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
76'
Палетта Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Marinho нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игало Одион навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
74'
Guang Li получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Безумный фол. Guang Li грубо играет против соперника. Пострадал Си У
Фол, нарушение
73'
Zichang Huang наказан за толчок Marinho
Фол, нарушение
72'
Вибе Лассе коснулся мяча рукой.
72'
Guang Li пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Си У из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Marinho
70'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Ксу Янан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Ксу Янан из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
68'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Marinho из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
67'
Си У предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
66'
Игало Одион наказан за толчок Си У
65'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
65'
Какой промах! Pengfei Xie имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
64'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
64'
Ксу Янан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Marinho получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Marinho из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
62'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
Фол, нарушение
62'
Тейшейра Алекс наказан за толчок Jie Sun
61'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
61'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
59'
Боакье Ричмонд видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
58'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
58'
Ксу Янан из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
58'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Marinho из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
57'
Как он промахнулся? Си У имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
56'
Цзянсу Сайнти нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
56'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Marinho из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
55'
Yun Zhou получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Long Tan
54'
Си У сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти забил гол! Легко это для такого игрока, как Zichang Huang
53'
Си У из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
53'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
52'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ксу Янан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
51'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
48'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Почти гол! Игало Одион пробил головой по воротам, но Chao Gu спас!
47'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
46'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
46'
ШАНС! Guang Li нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Marinho из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
48'
Yun Zhou наказан за толчок Чао Хэ
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
46'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
45'
Yinong Tian получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Игало Одион пострадал.
45'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
44'
Marinho наказан за толчок Zichang Huang
43'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Marinho из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
Фол, нарушение
41'
Marinho коснулся мяча рукой.
40'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
40'
Ксу Янан не смог попасть в створ ударом издали
40'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Marinho
39'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
39'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Marinho из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
38'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игра в одни ворота сейчас. Цзянсу Сайнти доминирует и владеет мячом
38'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
38'
ШАНС! Pengfei Xie нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
35'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
35'
Ли Ан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Игало Одион
33'
Боакье Ричмонд сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Тейшейра Алекс из команды команды Цзянсу Сайнти.
33'
Боакье Ричмонд разрезает оборону соперника отличным пасом
32'
Игроки ФК "Цзянсу Сайнти" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Marinho нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
30'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Yun Zhou наказан за толчок Игало Одион
29'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
28'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
27'
Guang Li наказан за толчок Боакье Ричмонд
27'
Сильный дождь сегодня.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Guang Li из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
21'
Шанс! Игало Одион из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
Угловой
21'
Marinho из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Marinho из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
19'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
Офсайд
18'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
18'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
17'
Должен был быть гол! Zichang Huang имел отличный шанс, но Fan Yi не дал голу состоятся!
17'
Плохо сыграл Rui Yu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
17'
Игало Одион наказан за толчок Палетта Габриэль
16'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
16'
ШАНС! Тейшейра Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
16'
ШАНС! Боакье Ричмонд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
15'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Guang Li
14'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
12'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
12'
ПЕРЕКЛАДИНА! Си У упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
12'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
11'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
11'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
10'
Rui Yu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти.
10'
Опасность предотвращена - Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти вступил в отбор удачно
10'
Отличные скиллы показывает Игало Одион, обводя своих соперников
9'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Guang Li из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Pengfei Xie
6'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
5'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
5'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
4'
Отличные скиллы показывает Игало Одион, обводя своих соперников
3'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Marinho
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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