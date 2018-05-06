Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
2:0
Конец матча
1:0
33' ГолТейшейра Алекс
35' Желтая карточкаЛи Ан
45' Желтая карточкаYinong Tian
2:0
54' ГолZichang Huang
55' Желтая карточкаYun Zhou
63' Желтая карточкаMarinho II
74' Желтая карточкаGuang Li
Второй тайм
96'
Цзянсу Сайнти заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Marinho решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
95'
Yinong Tian наказан за толчок Фан Ксяодонг
95'
Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
94'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Rui Yu
93'
93'
93'
92'
Судья сигнализирует, что Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Mingyu Zhao
92'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
92'
Тактическая замена. Боакье Ричмонд уходит с поля и его заменяет Tianyi Gao
91'
Marinho наказан за толчок Боакье Ричмонд
91'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Marinho предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Тактическая замена. Zichang Huang уходит с поля и его заменяет Lingfeng Zhang
90'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
90'
89'
89'
89'
Xiang Ji выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
88'
Pengfei Xie получил травму и заменен. Xiaotian Yang выходит на поле.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Pengfei Xie получил травму и медбригада забирает его с поля.
87'
Pengfei Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Игало Одион наказан за толчок Ли Ан
87'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
87'
Ziheng Cao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Тактическая замена. Чао Хэ уходит с поля и его заменяет Mingyu Zhao
86'
Судья сигнализирует, что Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Long Tan
86'
Судья сигнализирует, что Ziheng Cao из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Yun Zhou
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Тактическая замена. Вибе Лассе уходит с поля и его заменяет Ziheng Cao
82'
Судья сигнализирует, что Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Xiang Ji
81'
Тактическая замена. Guang Li уходит с поля и его заменяет Жанг Ксяофей
80'
Pengfei Xie возвращается на поле, всё в порядке.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Pengfei Xie получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Pengfei Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Судья свистит. Pengfei Xie атаковал сзади соперника. Это Marinho заработал своей команде штрафной
77'
Судья сигнализирует, что Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Guang Li
77'
77'
76'
Палетта Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Marinho нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
74'
Игало Одион навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Guang Li получил желтую карточку от судьи
73'
Zichang Huang наказан за толчок Marinho
72'
Вибе Лассе коснулся мяча рукой.
72'
Guang Li пробил со штрафного прямо в стенку
70'
70'
Ксу Янан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Судья сигнализирует, что Ксу Янан из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
68'
68'
67'
Си У предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
66'
Игало Одион наказан за толчок Си У
65'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
65'
Какой промах! Pengfei Xie имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
64'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
64'
Ксу Янан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Marinho получил желтую карточку от судьи
63'
Судья сигнализирует, что Marinho из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
62'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
62'
Тейшейра Алекс наказан за толчок Jie Sun
61'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
61'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
59'
Боакье Ричмонд видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
58'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
58'
Ксу Янан из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
58'
58'
58'
57'
57'
Как он промахнулся? Си У имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
56'
Цзянсу Сайнти нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
56'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Yun Zhou получил желтую карточку от судьи
55'
54'
Си У сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти забил гол! Легко это для такого игрока, как Zichang Huang
53'
Си У из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
53'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
52'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
52'
52'
Ксу Янан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
51'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
48'
47'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Почти гол! Игало Одион пробил головой по воротам, но Chao Gu спас!
47'
46'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
46'
ШАНС! Guang Li нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
46'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Yinong Tian получил желтую карточку от судьи
45'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти опасно и грубо сыграл. Игало Одион пострадал.
45'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Marinho наказан за толчок Zichang Huang
43'
42'
Судья сигнализирует, что Marinho из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
41'
Marinho коснулся мяча рукой.
40'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
40'
Ксу Янан не смог попасть в створ ударом издали
40'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Судья сигнализирует, что Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Marinho
39'
39'
39'
39'
38'
38'
Игра в одни ворота сейчас. Цзянсу Сайнти доминирует и владеет мячом
38'
38'
ШАНС! Pengfei Xie нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
35'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Ли Ан получил желтую карточку от судьи
35'
Судья сигнализирует, что Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Игало Одион
33'
Боакье Ричмонд сделал результативную передачу.
33'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Тейшейра Алекс из команды команды Цзянсу Сайнти.
33'
Боакье Ричмонд разрезает оборону соперника отличным пасом
32'
Игроки ФК "Цзянсу Сайнти" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Marinho нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
30'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
29'
Yun Zhou наказан за толчок Игало Одион
29'
29'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
28'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Guang Li наказан за толчок Боакье Ричмонд
27'
Сильный дождь сегодня.
25'
Судья сигнализирует, что Guang Li из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
23'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
21'
Шанс! Игало Одион из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Marinho из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
19'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
18'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
18'
18'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
17'
Должен был быть гол! Zichang Huang имел отличный шанс, но Fan Yi не дал голу состоятся!
17'
Плохо сыграл Rui Yu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Игало Одион наказан за толчок Палетта Габриэль
16'
16'
ШАНС! Тейшейра Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
16'
ШАНС! Боакье Ричмонд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
15'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай пробил со штрафного, но очень мимо цели.
15'
Судья сигнализирует, что Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Guang Li
14'
12'
12'
ПЕРЕКЛАДИНА! Си У упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
12'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
11'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
11'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
11'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
10'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
10'
Rui Yu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти.
10'
Опасность предотвращена - Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти вступил в отбор удачно
10'
Отличные скиллы показывает Игало Одион, обводя своих соперников
9'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Судья сигнализирует, что Guang Li из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Pengfei Xie
6'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
5'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
4'
Отличные скиллы показывает Игало Одион, обводя своих соперников
3'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
1'
Судья сигнализирует, что Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Marinho
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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