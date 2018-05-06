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Стадион: Колор Лайн
24' Желтая карточкаAndreas Hellum
|
24'
Состав команд
21
Риисе
Бьёрн
Олесунн 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 3 Гретарссон Даниэль Защитник
- 4 Наттестад Рагнар Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 22 Adam Oern Arnarson Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 21 Риисе Бьёрн Полузащитник
- 16 Joergen Hatlehol Полузащитник
- 23 Агдестейн Торбьерн Нападающий
- 10 Фридьонссон Хольмберт Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 28 Haavard Breivik
- 14 Pape Habib Gueye
- 33 Anders Waagan
- 36 Emil Solnoerdal
- Главный тренер: Lars Bohinen
Мьёндален 4-3-3
- Основной состав
- 12 Lukas Jonsson Вратарь
- 4 William Saelid Sell Защитник
- 2 Quint Jansen Защитник
- 23 Sondre Solholm Johansen Защитник
- 3 Vetle Dragsnes Защитник
- 7 Ylldren Ibrahimaj Полузащитник
- 11 Christian Gauseth Полузащитник
- 19 Линнсет Йонатан Полузащитник
- 18 Andreas Hellum Нападающий
- 31 Jibril Bojang Нападающий
- 14 Vamoiti Diomande Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бокве Жорж Вратарь
- 6 Sebastian Hedlund Защитник
- 16 Гундерсен Мадс Полузащитник
- 22 Henrik Gulden Полузащитник
- 20 Ousseynou Boye Нападающий
- 8 Эйд Махмуд Нападающий
- 5 Alexander Betten Hansen
- Главный тренер: Vegard Hansen
Предыдущие игры
Олесунн (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 28.04.2018 Конгсвингер 1:3 Олесунн ПД
- 22.04.2018 Олесунн 4:0 Тромсдален ПД
- 18.04.2018 Бергсёй 2:1 Олесунн К
- 15.04.2018 Олесунн 4:0 Флурё ПД
- 08.04.2018 Левангер 1:2 Олесунн ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 21.02.2018 Олесунн 0:0 Старт ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 09.02.2018 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.11.2017 Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Т
- 05.11.2017 Олесунн 2:1 Русенборг Т
- 30.10.2017 Лиллестрём 4:0 Олесунн Т
- 21.10.2017 Олесунн 1:1 Кристиансунд Т
- 15.10.2017 Волеренга 5:1 Олесунн Т
- 01.10.2017 Саннефьёрд 2:0 Олесунн Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 18.09.2017 Одд 3:2 Олесунн Т
Мьёндален (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 02.05.2018 Фрам Ларвик 2:3 Мьёндален К
- 29.04.2018 Мьёндален 0:0 Тромсдален ПД
- 22.04.2018 Ерв 0:0 Мьёндален ПД
- 18.04.2018 Флинт 2:4 Мьёндален К
- 14.04.2018 Мьёндален 0:0 Согндаль ПД
- 10.04.2018 Викинг 0:2 Мьёндален ПД
- 02.04.2018 Мьёндален 1:1 Флурё ПД
- 23.03.2018 Мьёндален 2:0 Лиллестрём ТМК
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.01.2018 Мьёндален 6:1 Саннефьёрд ТМК
- 19.11.2017 Мьёндален 1:2 Ранхейм ТПМ
- 11.11.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ТПМ
- 05.11.2017 Эльверум 0:3 Мьёндален ПД
- 29.10.2017 Мьёндален 3:1 Левангер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Мьёндален 3:1 Фредрикстад ПД
- 01.10.2017 Ерв 0:1 Мьёндален ПД
- 24.09.2017 Мьёндален 3:0 Осане ПД
- 17.09.2017 Арендал 0:1 Мьёндален ПД
- 10.09.2017 Мьёндален 3:0 Ранхейм ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Викинг
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Саннес Ульф
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|4.
|Нутодден
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Согндаль
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|6.
|Улленсакер/Киса
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|7.
|Мьёндален
|0:0
|6
|1
|5
|0
|3 - 1
|8
|8.
|Осане
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|9.
|Стрёммен
|6
|2
|0
|4
|11 - 9
|6
|10.
|Хам-Кам
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|11.
|Левангер
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|12.
|Флурё
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|13.
|Ерв
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Конгсвингер
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|15.
|Нест-Сотра
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|16.
|Тромсдален
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
Первый тайм
24'
Andreas Hellum получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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