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Стадион:
Олесунн
0:0
Первый тайм: 32'
Мьёндален
0'
24' Желтая карточка
Andreas Hellum
32'
Первый тайм
Желтая карточка
24'
Andreas Hellum получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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