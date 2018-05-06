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Стадион: Евлеваллен
0:1
20' ГолРомариньо Перейра
1:1
24' ГолMohamed Turay
|
20'
0:1
24'
1:1
Состав команд
54
Simon
Strand
14
Берг
Оливер
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Чима
Акас
91
Hiago
II
Далкурд 5-3-1-1
- Основной состав
- 12 Демирджан Абдулазиз Вратарь
- 24 Heradi Rashidi Защитник
- 2 Henrik Loefkvist Защитник
- 3 Сисей Кебба Защитник
- 6 Robin Tranberg Защитник
- 54 Simon Strand Защитник
- 14 Берг Оливер Полузащитник
- 5 Амин Реван Полузащитник
- 11 Yukiya Sugita Полузащитник
- 19 Бну-Марзук Юнес Полузащитник
- 77 Mohamed Turay Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Молин Сикстен Вратарь
- 33 Irfan Jasarevic Защитник
- 8 Ахмед Аммар Полузащитник
- 7 Лаван Равез Полузащитник
- 25 Malkolm Moenza Полузащитник
- 10 Ahmed Awad Нападающий
- 13 Andrew Stadler Нападающий
- Главный тренер: Azrudin Valentic
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 22 Хальберг Мелькер Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 12 Чима Акас Защитник
- 9 Содерквист Манс Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 91 Hiago II Полузащитник
- 27 Диуф Папе Алиун Нападающий
- 33 Adrian Edquist Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Hampus Stroemgren Вратарь
- 17 Арокойо Гбенга Защитник
- 4 Дюрестам Микаэль Защитник
- 11 Нишон Дарланио Нападающий
- 44 Зефёйк Генеро Нападающий
- 38 Adam Hellborg
- 39 Isak Magnusson
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Предыдущие игры
Далкурд (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 30.04.2018 Эребру 3:2 Далкурд А
- 22.04.2018 Далкурд 2:2 Сундсвалль А
- 19.04.2018 Гётеборг 1:0 Далкурд А
- 14.04.2018 Хеккен 3:0 Далкурд А
- 08.04.2018 Далкурд 3:0 Эстерсунд А
- 02.04.2018 АИК 2:0 Далкурд А
- 04.03.2018 Далкурд 2:2 Гефле К
- 25.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Далкурд К
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд К
- 05.02.2018 Бэйцзин Гоань 1:3 Далкурд КА
- 03.02.2018 Далкурд 1:1 Яблонец КА
- 30.01.2018 Шемрок Роверс 0:0 Далкурд КА
- 25.01.2018 Фрей 1:2 Далкурд ТМК
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 28.10.2017 Далкурд 1:0 ГАИС С
- 24.10.2017 Броммапойкарна 1:0 Далкурд С
- 14.10.2017 Далкурд 1:2 Эстер С
- 01.10.2017 Далкурд 4:2 Сюрианска С
- 23.09.2017 Варбергс Боис 1:0 Далкурд С
- 16.09.2017 Гефле 0:1 Далкурд С
Кальмар (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 29.04.2018 Кальмар 3:0 Мальмё А
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар А
- 18.04.2018 Кальмар 1:1 Эстерсунд А
- 15.04.2018 Норрчёпинг 3:1 Кальмар А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 17.02.2018 Кальмар 0:0 Отвидаберг К
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
- 05.02.2018 Кальмар 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 05.11.2017 Кальмар 0:2 Юргорден А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
- 24.09.2017 Кальмар 2:1 Эстерсунд А
Далкурд
Кальмар
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|7
|6
|1
|0
|19 - 9
|19
|2.
|АИК
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|17
|3.
|Норрчёпинг
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Эребру
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|5.
|Кальмар
|1:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|6.
|Мальмё
|7
|3
|2
|2
|9 - 11
|11
|7.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|Сундсвалль
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|9.
|Юргорден
|0:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|10.
|Хеккен
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Эстерсунд
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Далкурд
|1:1
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|13.
|Эльфсборг
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|14.
|Треллеборг
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|15.
|Сириус
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|Броммапойкарна
|0:0
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
Первый тайм
24'
Г О О О О Л - Mohamed Turay бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Ромариньо Перейра бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gavlevallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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