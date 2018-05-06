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Стадион:
Далкурд
1:1
Первый тайм: 32'
Кальмар
0'
0:1
20' Гол
Ромариньо Перейра
1:1
24' Гол
Mohamed Turay
32'
Первый тайм
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Mohamed Turay бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Ромариньо Перейра бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gavlevallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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