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Стадион: На Сихоти
23' Желтая карточкаЭль-Махдиуи Ашраф
1:0
35' ГолЧатакович Хамза
38' Желтая карточкаЧватал Юрай
1:1
56' ГолГолубек Якуб
1:2
74' ГолМраз Самуэл
80' Желтая карточкаКубик Франтишек
|
35'
1:0
38'
56'
1:1
74'
1:2
80'
Состав команд
17
Чоглей
Петер
26
Гонг
Хиллари
39
Чватал
Юрай
25
Filip
Kasa
16
David
Hancko
11
Мраз
Самуэл
14
Голубек
Якуб
Тренчин 4-1-4-1
- Основной состав
- 24 Шемринец Игор Вратарь
- 2 Сковайса Лукаш Защитник
- 8 Лоуренс Джеймс Защитник
- 37 Клешчик Петер Защитник
- 17 Чоглей Петер Защитник
- 25 Эль-Махдиуи Ашраф Полузащитник
- 26 Гонг Хиллари Полузащитник
- 10 Уббинк Корнелис Полузащитник
- 9 Паур Якуб Полузащитник
- 7 Беридзе Георгий Полузащитник
- 19 Чатакович Хамза Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Хован Адриан Вратарь
- 20 Imran Omar Полузащитник
- 18 Philippe Van Arnhem Полузащитник
- 3 Джульен Кестон Полузащитник
- 11 Слеегерс Джои Нападающий
- 49 Квоцера Милан Нападающий
- 69 Philip Azango
- Главный тренер: Vladimir Cifranic
Жилина 4-3-3
- Основной состав
- 1 Волешак Милош Вратарь
- 39 Чватал Юрай Защитник
- 25 Filip Kasa Защитник
- 16 David Hancko Защитник
- 7 Кубик Франтишек Защитник
- 66 Качер Мирослав Полузащитник
- 12 Печовски Виктор Полузащитник
- 20 Шкварка Михал Полузащитник
- 11 Мраз Самуэл Нападающий
- 14 Голубек Якуб Нападающий
- 27 Мигалик Ярослав Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Мандоус Алеш Вратарь
- 2 Ниняй Бранислав Защитник
- 15 Kristian Vallo Защитник
- 24 Кралик Мартин Защитник
- 18 Бичахчян Ваан Полузащитник
- 10 Filip Balaj Нападающий
- 90 Лачны Милош Нападающий
- Главный тренер: Гуля Адриан
Предыдущие игры
Тренчин (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 28.04.2018 ДАК 0:3 Тренчин С
- 22.04.2018 Тренчин 1:3 Слован Братислава С
- 14.04.2018 Слован Братислава 1:3 Тренчин С
- 08.04.2018 Тренчин 1:3 ДАК С
- 31.03.2018 Жилина 1:5 Тренчин С
- 17.03.2018 Ружомберок 2:1 Тренчин С
- 10.03.2018 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 03.03.2018 Злате Моравце 1:4 Тренчин С
- 24.02.2018 Тренчин 2:0 Татран Прешов С
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин С
- 30.01.2018 Тренчин 1:3 Динамо Москва ТМК
- 09.12.2017 Тренчин 5:2 Жилина С
- 02.12.2017 Слован Братислава 1:1 Тренчин С
- 28.11.2017 Земплин 1:1 Тренчин С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 09.11.2017 Маттерсбург 5:2 Тренчин ТМК
- 03.11.2017 Подбрезова 1:8 Тренчин С
- 29.10.2017 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 21.10.2017 ДАК 1:2 Тренчин С
- 14.10.2017 Тренчин 4:1 Сеница С
Жилина (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 28.04.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
- 22.04.2018 Жилина 2:3 ДАК С
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок К
- 14.04.2018 ДАК 3:1 Жилина С
- 07.04.2018 Ружомберок 1:2 Жилина С
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина К
- 31.03.2018 Жилина 1:5 Тренчин С
- 17.03.2018 Спартак Трнава 0:0 Жилина С
- 14.03.2018 Искра Борчице 0:2 Жилина К
- 11.03.2018 Жилина 2:0 Слован Братислава С
- 03.03.2018 Земплин 1:0 Жилина С
- 24.02.2018 Слован Братислава 6:0 Жилина С
- 18.02.2018 Жилина 2:0 Ружомберок С
- 09.12.2017 Тренчин 5:2 Жилина С
- 02.12.2017 Жилина 1:0 Подбрезова С
- 25.11.2017 Спартак Трнава 0:3 Жилина С
- 18.11.2017 Жилина 0:0 ДАК С
- 05.11.2017 Сеница 4:1 Жилина С
- 28.10.2017 Жилина 2:0 Злате Моравце С
- 22.10.2017 Татран Прешов 0:1 Жилина С
Последние игры между собой
Тренчин: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Жилина: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
- 31.03.2018 Жилина 1:5 Тренчин Суперлига
- 09.12.2017 Тренчин 5:2 Жилина Суперлига
- 16.09.2017 Жилина 5:1 Тренчин Суперлига
- 28.04.2017 Тренчин 2:1 Жилина Суперлига
- 03.12.2016 Жилина 3:0 Тренчин Суперлига
- 28.08.2016 Жилина 4:0 Тренчин Суперлига
- 13.05.2016 Тренчин 5:2 Жилина Суперлига
- 08.03.2016 Жилина 2:3 Тренчин Суперлига
- 23.09.2015 Тренчин 1:4 Жилина Суперлига
- 23.05.2015 Тренчин 0:1 Жилина Суперлига
- 08.03.2015 Жилина 1:1 Тренчин Суперлига
- 17.09.2014 Тренчин 2:2 Жилина Суперлига
- 18.06.2014 Жилина 1:3 Тренчин Товарищеские матчи. Сборные
- 17.05.2014 Жилина 0:1 Тренчин Суперлига
- 01.03.2014 Тренчин 2:1 Жилина Суперлига
- 14.09.2013 Жилина 1:3 Тренчин Суперлига
- 20.04.2013 Тренчин 1:2 Жилина Суперлига
- 11.11.2012 Жилина 0:0 Тренчин Суперлига
- 25.09.2012 Жилина 3:1 Тренчин Кубок Словакии
- 11.08.2012 Тренчин 0:2 Жилина Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|30
|20
|4
|6
|41 - 20
|64
|2.
|ДАК
|30
|15
|9
|6
|42 - 31
|54
|3.
|Слован Братислава
|30
|15
|8
|7
|54 - 35
|53
|4.
|Жилина
|30
|16
|2
|12
|55 - 48
|50
|5.
|Тренчин
|30
|13
|6
|11
|70 - 46
|45
|6.
|Нитра
|30
|10
|11
|9
|26 - 25
|41
|7.
|Ружомберок
|30
|10
|10
|10
|35 - 32
|40
|8.
|Земплин
|30
|10
|8
|12
|33 - 32
|38
|9.
|Подбрезова
|30
|10
|5
|15
|28 - 42
|35
|10.
|Злате Моравце
|30
|8
|6
|16
|37 - 49
|30
|11.
|Сеница
|30
|6
|7
|17
|27 - 53
|25
|12.
|Татран Прешов
|30
|4
|10
|16
|20 - 55
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Жилина делает замену. Мраз Самуэл уходит с поля, а Kristian Vallo выходит на его замену.
81'
Тренчин делает замену. Паур Якуб уходит с поля, а Philippe van Arnhem выходит на его замену.
80'
Кубик Франтишек получил желтую карточку от судьи
74'
Г О О О О Л - Мраз Самуэл бьет в цель!
72'
Жилина делает замену. Голубек Якуб уходит с поля, а Filip Balaj выходит на его замену.
72'
Тренчин делает замену. Giorgi Beridze уходит с поля, а Philip Azango выходит на его замену.
61'
Тренчин делает замену. Hillary Gong уходит с поля, а Квоцера Милан выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Голубек Якуб бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Чватал Юрай получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Hamza Catakovic бьет в цель!
23'
Эль-Махдиуи Ашраф получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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