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Стадион:
Тренчин
1:2
Конец матча
Жилина
0'
23' Желтая карточка
Эль-Махдиуи Ашраф
1:0
35' Гол
Чатакович Хамза
38' Желтая карточка
Чватал Юрай
1:1
56' Гол
Голубек Якуб
1:2
74' Гол
Мраз Самуэл
80' Желтая карточка
Кубик Франтишек
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Жилина делает замену. Мраз Самуэл уходит с поля, а Kristian Vallo выходит на его замену.
81'
Тренчин делает замену. Паур Якуб уходит с поля, а Philippe van Arnhem выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Кубик Франтишек получил желтую карточку от судьи
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Мраз Самуэл бьет в цель!
72'
Жилина делает замену. Голубек Якуб уходит с поля, а Filip Balaj выходит на его замену.

72'
Тренчин делает замену. Giorgi Beridze уходит с поля, а Philip Azango выходит на его замену.
61'
Тренчин делает замену. Hillary Gong уходит с поля, а Квоцера Милан выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Голубек Якуб бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Чватал Юрай получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Hamza Catakovic бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Эль-Махдиуи Ашраф получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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