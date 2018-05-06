  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании. Чемпионская группа
  6. Плей-офф
Стадион: Зрители: 28410
Копенгаген
1:1
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
2' Гол
Вильчек Камиль
32' Желтая карточка
Тибблинг Симон
33' Желтая карточка
Фискер Каспер
1:1
43' Гол
Сотириу Пиерос
80' Желтая карточка
Рёкер Бенедикт
90'+5
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
94'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
93'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.

93'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
93'
Удар от ворот произведет Брённбю
93'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
93'
Отличные скиллы показывает Фальк Расмус, обводя своих соперников
92'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
91'
Араюури Паулус из команды Брённбю тянет соперника за майку.
91'
Ларссон Юхан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Бойлесен Николай наказан за толчок Вильчек Камиль
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Тактическая замена. Сотириу Пиерос уходит с поля и его заменяет Carlo Holse
89'
Зека Родригес из команды Копенгаген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
88'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
88'
Jonas Wind из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
87'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
87'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Опасность предотвращена - Араюури Паулус из команды Брённбю вступил в отбор удачно
87'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
87'
Удар от ворот произведет Копенгаген
87'
Менса Кевин из команды Брённбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Удар от ворот произведет Копенгаген
86'
Менса Кевин из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
86'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Сков Роберт уходит с поля и его заменяет Квист Вильям
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Пукки Теэму, и мяч снова в игре
84'
Менса Кевин из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
84'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает пас партнеру.
83'
Удар от ворот произведет Копенгаген
83'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
82'
Халими Бесар из команды Брённбю подал угловой справа.
82'
Зека Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Менса Кевин из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает пас партнеру.
82'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 28410 болельщиков
81'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Опасность предотвращена - Юнг Антони из команды Брённбю вступил в отбор удачно
81'
Отличные скиллы показывает Вавро Денис, обводя своих соперников
Желтая карточка
80'
Рёкер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Рёкер Бенедикт из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Jonas Wind
80'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
79'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
79'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
79'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Араюури Паулус
Офсайд
77'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Фишер Виктор из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
76'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
75'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген играет слишком грубо. Араюури Паулус оказался на газоне.
75'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Тактическая замена. Томсен Николай уходит с поля и его заменяет Jonas Wind
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
73'
Вильчек Камиль пробил после навеса, но Андерсен Стефан спас! Опасный момент упущен!
73'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
73'
Халими Бесар из команды Брённбю делает пас партнеру.
72'
Хорошую попытку сделал Сков Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Отличные скиллы показывает Сков Роберт, обводя своих соперников
71'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Брённбю
71'
Опасность предотвращена - Юнг Антони из команды Брённбю вступил в отбор удачно
71'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
70'
Удар от ворот произведет Брённбю
70'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
70'
Плохо сыграл Рёкер Бенедикт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Травма, повреждение
69'
Сков Роберт возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
69'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Сков Роберт получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
68'
Сков Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
67'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
67'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Хорошую попытку сделал Анкерсен Петер. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Юнг Антони из команды Брённбю подал угловой справа.
64'
Пукки Теэму мяч отрикошетил от ворот
64'
Пукки Теэму из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
64'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Опасность предотвращена - Юнг Антони из команды Брённбю вступил в отбор удачно
63'
Отличные скиллы показывает Сков Роберт, обводя своих соперников
63'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
63'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
63'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
62'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
62'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Опасность предотвращена - Нергор Кристиан из команды Брённбю вступил в отбор удачно
61'
Отличные скиллы показывает Сков Роберт, обводя своих соперников
61'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
61'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
60'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
60'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет Брённбю
58'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
58'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
57'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
57'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
57'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Зека Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Тибблинг Симон из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
56'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
56'
Пукки Теэму нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
56'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Мукхтар Хани имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
55'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
55'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
55'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает пас партнеру.
54'
Мукхтар Хани из команды Брённбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
54'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Юнг Антони из команды Брённбю подал угловой справа.
54'
Андерсен Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Удивительный сейв сделал Андерсен Стефан из команды Копенгаген! А был бы точно гол!
53'
Плохо сыграл Люфтнер Михаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
53'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает пас партнеру.
52'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
52'
Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает пас партнеру.
50'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Ларссон Юхан из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Сотириу Пиерос из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
49'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Пукки Теэму нанес удар в каркас ворот!
Угловой
49'
Юнг Антони из команды Брённбю подал угловой справа.
48'
Кристенсен Лассе мяч отрикошетил от ворот
48'
Отличные скиллы показывает Кристенсен Лассе, обводя своих соперников
48'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Томсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
48'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
48'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
48'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Анкерсен Петер пробил чуть мимо штанги!
46'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
46'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Нергор Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
46'
Тактическая замена. Фискер Каспер уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Араюури Паулус
45'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
45'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Фишер Виктор нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
45'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
45'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Отличный командный гол!
43'
Бойлесен Николай сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сотириу Пиерос из клуба "Копенгаген" отправил мяч головой в ворота.
43'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
43'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
42'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Мукхтар Хани из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
42'
Удар от ворот произведет Копенгаген
42'
Фискер Каспер не смог попасть в створ ударом издали
41'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает пас партнеру.
41'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Опасность предотвращена - Нергор Кристиан из команды Брённбю вступил в отбор удачно
40'
Отличные скиллы показывает Томсен Николай, обводя своих соперников
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Пукки Теэму из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
Офсайд
38'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
38'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
38'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
38'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
37'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Копенгаген
36'
Отличный пас сделал Тибблинг Симон из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
35'
Удар от ворот произведет Брённбю
35'
Сков Роберт нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Отличные скиллы показывает Сков Роберт, обводя своих соперников
35'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
35'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
34'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
34'
Фишер Виктор разрезает оборону соперника отличным пасом
34'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
34'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
34'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
34'
Андерсен Стефан выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
33'
Фискер Каспер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Фискер Каспер атаковал сзади соперника. Это Зека Родригес заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
32'
Тибблинг Симон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Тибблинг Симон из команды Брённбю играет слишком грубо. Анкерсен Петер оказался на газоне.
32'
Сков Роберт из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Опасность предотвращена - Тибблинг Симон из команды Брённбю вступил в отбор удачно
31'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
31'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Бойлесен Николай из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
Фол, нарушение
30'
Рёкер Бенедикт наказан за толчок Сотириу Пиерос
29'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Араюури Паулус выбил мяч подальше от ворот.
28'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Матч возобновится спорным мячом
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Хорошую попытку сделал Фишер Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
26'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
26'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
25'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
24'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
22'
Рёкер Бенедикт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
22'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
21'
Удар от ворот произведет Брённбю
21'
Томсен Николай не смог попасть в створ ударом издали
21'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
21'
Мукхтар Хани из команды Брённбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
21'
Отличные скиллы показывает Сков Роберт, обводя своих соперников
20'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает пас партнеру.
20'
Вавро Денис пробил головой, вратарь справился с ударом.
19'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
19'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
19'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
19'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Угловой
18'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
18'
Нергор Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Фишер Виктор из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
18'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Копенгаген
17'
Мукхтар Хани решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
15'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
15'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
15'
Араюури Паулус из команды Брённбю опасно и грубо сыграл. Томсен Николай пострадал.
14'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает пас партнеру.
14'
Томсен Николай из команды Копенгаген делает неудачный навес.
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Сков Роберт, и мяч снова в игре
14'
Отличные скиллы показывает Сков Роберт, обводя своих соперников
13'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Опасность предотвращена - Мукхтар Хани из команды Брённбю вступил в отбор удачно
13'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Удар от ворот произведет Копенгаген
12'
Мукхтар Хани из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой справа.
12'
Вильчек Камиль мяч отрикошетил от ворот
11'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
11'
Фальк Расмус нарушает правила. Пукки Теэму пострадал
11'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Зека Родригес из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
10'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
10'
Нергор Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
9'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
9'
Юнг Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
9'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
8'
Фискер Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
6'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
5'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
5'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
5'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
4'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
4'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
3'
Фальк Расмус из команды Копенгаген тянет соперника за майку.
3'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль из команды Брённбю забил гол! Легко это для такого игрока, как Вильчек Камиль
2'
Опасность предотвращена - Фискер Каспер из команды Брённбю вступил в отбор удачно
2'
Араюури Паулус ошибается в защите.
1'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Брённбю совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация