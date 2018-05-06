Стадион: Телья Паркен Зрители: 28410
1:1
Конец матча
0:1
2' ГолВильчек Камиль
32' Желтая карточкаТибблинг Симон
33' Желтая карточкаФискер Каспер
1:1
43' ГолСотириу Пиерос
80' Желтая карточкаРёкер Бенедикт
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
93'
93'
93'
Удар от ворот произведет Брённбю
93'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
93'
Отличные скиллы показывает Фальк Расмус, обводя своих соперников
92'
91'
Араюури Паулус из команды Брённбю тянет соперника за майку.
91'
Ларссон Юхан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Бойлесен Николай наказан за толчок Вильчек Камиль
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Тактическая замена. Сотириу Пиерос уходит с поля и его заменяет Carlo Holse
89'
Зека Родригес из команды Копенгаген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
88'
88'
88'
Jonas Wind из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
87'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
87'
87'
Опасность предотвращена - Араюури Паулус из команды Брённбю вступил в отбор удачно
87'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
87'
87'
Менса Кевин из команды Брённбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
86'
86'
Менса Кевин из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
86'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Сков Роберт уходит с поля и его заменяет Квист Вильям
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Пукки Теэму, и мяч снова в игре
84'
Менса Кевин из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
84'
83'
83'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
82'
Халими Бесар из команды Брённбю подал угловой справа.
82'
Зека Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Менса Кевин из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
82'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
82'
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81'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
81'
81'
81'
Отличные скиллы показывает Вавро Денис, обводя своих соперников
80'
Рёкер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
80'
Судья сигнализирует, что Рёкер Бенедикт из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Jonas Wind
80'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
79'
79'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
79'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Араюури Паулус
77'
76'
Судья сигнализирует, что Фишер Виктор из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
76'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген играет слишком грубо. Араюури Паулус оказался на газоне.
75'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
74'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Тактическая замена. Томсен Николай уходит с поля и его заменяет Jonas Wind
74'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
73'
Вильчек Камиль пробил после навеса, но Андерсен Стефан спас! Опасный момент упущен!
73'
73'
Халими Бесар из команды Брённбю делает пас партнеру.
72'
Хорошую попытку сделал Сков Роберт. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
71'
71'
71'
Удар от ворот произведет Брённбю
71'
71'
70'
Удар от ворот произведет Брённбю
70'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
70'
Плохо сыграл Рёкер Бенедикт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
Сков Роберт возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
69'
Матч возобновится спорным мячом
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Сков Роберт получил травму и медбригада забирает его с поля.
68'
Сков Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
67'
67'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
67'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Хорошую попытку сделал Анкерсен Петер. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
65'
64'
64'
Пукки Теэму мяч отрикошетил от ворот
64'
Пукки Теэму из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
64'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
63'
63'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
63'
63'
63'
62'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
62'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
61'
Опасность предотвращена - Нергор Кристиан из команды Брённбю вступил в отбор удачно
61'
61'
61'
60'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Удар от ворот произведет Брённбю
58'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
58'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
57'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
57'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
57'
57'
Зека Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Тибблинг Симон из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
56'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
56'
Пукки Теэму нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
56'
56'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Мукхтар Хани имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
55'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
55'
55'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
55'
54'
Мукхтар Хани из команды Брённбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
54'
54'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Андерсен Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Удивительный сейв сделал Андерсен Стефан из команды Копенгаген! А был бы точно гол!
53'
Плохо сыграл Люфтнер Михаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
53'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
52'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
52'
Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
51'
51'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает пас партнеру.
50'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Ларссон Юхан из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Судья сигнализирует, что Сотириу Пиерос из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
49'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Пукки Теэму нанес удар в каркас ворот!
49'
48'
Кристенсен Лассе мяч отрикошетил от ворот
48'
Отличные скиллы показывает Кристенсен Лассе, обводя своих соперников
48'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Томсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
48'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
48'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
48'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
47'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Анкерсен Петер пробил чуть мимо штанги!
46'
46'
46'
Нергор Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
46'
Тактическая замена. Фискер Каспер уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Араюури Паулус
45'
45'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Фишер Виктор нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
45'
45'
45'
Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
43'
Отличный командный гол!
43'
Бойлесен Николай сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сотириу Пиерос из клуба "Копенгаген" отправил мяч головой в ворота.
43'
43'
42'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Мукхтар Хани из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
42'
42'
Фискер Каспер не смог попасть в створ ударом издали
41'
41'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
40'
Опасность предотвращена - Нергор Кристиан из команды Брённбю вступил в отбор удачно
40'
Отличные скиллы показывает Томсен Николай, обводя своих соперников
39'
Судья сигнализирует, что Пукки Теэму из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
38'
38'
38'
38'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
37'
37'
36'
36'
Отличный пас сделал Тибблинг Симон из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
35'
Удар от ворот произведет Брённбю
35'
Сков Роберт нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
35'
35'
35'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
34'
Фишер Виктор разрезает оборону соперника отличным пасом
34'
34'
34'
34'
Андерсен Стефан выбил мяч подальше от ворот.
33'
Фискер Каспер получил желтую карточку от судьи
33'
Судья свистит. Фискер Каспер атаковал сзади соперника. Это Зека Родригес заработал своей команде штрафной
32'
Тибблинг Симон получил желтую карточку от судьи
32'
Тибблинг Симон из команды Брённбю играет слишком грубо. Анкерсен Петер оказался на газоне.
32'
Сков Роберт из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Опасность предотвращена - Тибблинг Симон из команды Брённбю вступил в отбор удачно
31'
31'
31'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
31'
Судья сигнализирует, что Бойлесен Николай из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
30'
Рёкер Бенедикт наказан за толчок Сотириу Пиерос
29'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Араюури Паулус выбил мяч подальше от ворот.
28'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Матч возобновится спорным мячом
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Хорошую попытку сделал Фишер Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
26'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
26'
26'
26'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
25'
25'
24'
24'
24'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
22'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Рёкер Бенедикт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
22'
21'
Удар от ворот произведет Брённбю
21'
Томсен Николай не смог попасть в створ ударом издали
21'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
21'
Мукхтар Хани из команды Брённбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
21'
20'
20'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает пас партнеру.
20'
Вавро Денис пробил головой, вратарь справился с ударом.
19'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
19'
19'
19'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
19'
18'
18'
Нергор Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Фишер Виктор из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
18'
18'
17'
17'
Мукхтар Хани решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Судья сигнализирует, что Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
15'
15'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Араюури Паулус из команды Брённбю опасно и грубо сыграл. Томсен Николай пострадал.
14'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
14'
Томсен Николай из команды Копенгаген делает неудачный навес.
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Сков Роберт, и мяч снова в игре
14'
13'
13'
Опасность предотвращена - Мукхтар Хани из команды Брённбю вступил в отбор удачно
13'
12'
12'
Мукхтар Хани из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой справа.
12'
Вильчек Камиль мяч отрикошетил от ворот
11'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
11'
Фальк Расмус нарушает правила. Пукки Теэму пострадал
11'
10'
10'
Зека Родригес из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
10'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Нергор Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
9'
Юнг Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
9'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
8'
Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
8'
Фискер Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Судья сигнализирует, что Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
6'
5'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
5'
5'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
5'
4'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
4'
4'
3'
Фальк Расмус из команды Копенгаген тянет соперника за майку.
3'
2'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль из команды Брённбю забил гол! Легко это для такого игрока, как Вильчек Камиль
2'
Опасность предотвращена - Фискер Каспер из команды Брённбю вступил в отбор удачно
2'
Араюури Паулус ошибается в защите.
1'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Брённбю совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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