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3:0
Конец матча
1:0
3' ГолСардинеро Адриан
2:0
30' ГолПапулис Фотис
3:0
90' Гол в свои воротаМойсов Даниэль
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3'
1:0
30'
2:0
90'
3:0
Состав команд
Аполлон
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 44 Юсте Эктор Защитник
- 17 Педру Жоау Защитник
- 22 Роберж Валентин Защитник
- 95 Салданья Алеф Полузащитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 99 Маглица Антун Нападающий
- 77 Сардинеро Адриан Нападающий
- 26 Папулис Фотис Нападающий
- 30 Шембри Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 68 Пициан Андрей Защитник
- 27 Хараламбус Ангелис Защитник
- 28 Стилиану Мариос Защитник
- 21 Жандер Рибейро Защитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 9 Мартинес Николас II Полузащитник
- 18 Маркович Саша Полузащитник
- 92 Яколиш Антонио Полузащитник
- 52 Питтас Яннис Нападающий
- 33 Хадьивасилис Иоаннис
- Главный тренер: Августи Софронис
АЕК Ларнака
- Основной состав
- 1 Георгаллидес Антонис Вратарь
- 32 Маркуш Нельсон Защитник
- 6 Катала Давид Защитник
- 5 Мойсов Даниэль Защитник
- 20 Лабан Венсан Полузащитник
- 13 Хевел Хектор Полузащитник
- 12 Тричковски Иван Полузащитник
- 8 Акоран Баррера Полузащитник
- 7 Ларена Хорхе Полузащитник
- 11 Тете Альберто Полузащитник
- 23 Толемесс Флориан Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Пабло Хуан II Вратарь
- 4 Труйольс Хоан Защитник
- 3 Антониадес Мариос Защитник
- 35 Панков Радован Защитник
- 16 Касес Начо Полузащитник
- 22 Малоку Элвир Полузащитник
- 10 Томас Жоан Полузащитник
- 80 Рушиас Онисифорос Нападающий
- 2 Carles Soria Нападающий
- 28 Ioannis Panayides
- 40 Yiannis Michael
- Главный тренер: Идьякес Иманоль
Предыдущие игры
Аполлон (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 29.04.2018 АПОЭЛ 2:1 Аполлон ПД
- 25.04.2018 Пафос 1:4 Аполлон К
- 22.04.2018 Аполлон 3:1 Анортосис ПД
- 18.04.2018 Аполлон 4:0 Пафос К
- 14.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон ПД
- 11.04.2018 Аполлон 2:1 Анортосис К
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 31.03.2018 АЕК Ларнака 3:0 Аполлон ПД
- 18.03.2018 Аполлон 4:2 АПОЭЛ ПД
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 28.02.2018 Аполлон 2:0 Отеллос К
- 24.02.2018 Этникос Ахна 1:4 Аполлон ПД
- 17.02.2018 Аполлон 5:1 Алки Ороклинис ПД
- 14.02.2018 Отеллос 1:0 Аполлон К
- 11.02.2018 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.02.2018 Докса Катокопия 0:2 Аполлон ПД
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ ПД
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон ПД
АЕК Ларнака (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 29.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 Омония ПД
- 25.04.2018 АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака К
- 22.04.2018 АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ ПД
- 18.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ К
- 14.04.2018 Анортосис 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 03.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕК Ларнака ПД
- 31.03.2018 АЕК Ларнака 3:0 Аполлон ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 11.03.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.03.2018 ПАЕЕК 1:4 АЕК Ларнака К
- 03.03.2018 АЕК Ларнака 2:2 Анортосис ПД
- 28.02.2018 АЕК Ларнака 7:0 ПАЕЕК К
- 25.02.2018 Пафос 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 17.02.2018 АЕК Ларнака 6:1 Этникос Ахна ПД
- 14.02.2018 Арис Лимассол 1:2 АЕК Ларнака К
- 11.02.2018 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака ПД
- 06.02.2018 АЕК Ларнака 2:1 Алки Ороклинис ПД
- 31.01.2018 АЕК Ларнака 4:0 Докса Катокопия ПД
- 24.01.2018 АЕК Ларнака 4:0 Арис Лимассол К
- 21.01.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака ПД
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
АЕК Ларнака: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 31.03.2018 АЕК Ларнака 3:0 Аполлон Первый дивизион
- 11.02.2018 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 05.11.2017 АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 30.04.2017 АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион
- 18.03.2017 Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 03.01.2017 АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион
- 18.09.2016 Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 16.04.2016 Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 06.03.2016 АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион
- 28.02.2016 АЕК Ларнака 6:1 Аполлон Первый дивизион
- 28.11.2015 Аполлон 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 02.05.2015 АЕК Ларнака 2:0 Аполлон Первый дивизион
- 14.03.2015 Аполлон 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 06.12.2014 АЕК Ларнака 3:1 Аполлон Первый дивизион
- 24.08.2014 Аполлон 2:5 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 09.03.2014 Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 02.12.2013 АЕК Ларнака 0:2 Аполлон Первый дивизион
- 09.08.2013 Аполлон 1:2 АЕК Ларнака Товарищеские матчи. Сборные
- 17.04.2013 АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Кубок Кипра
- 10.04.2013 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Кубок Кипра
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|35
|26
|5
|4
|90 - 34
|83
|2.
|Аполлон
|35
|25
|7
|3
|90 - 25
|82
|3.
|Анортосис
|35
|19
|12
|4
|52 - 27
|69
|4.
|АЕК Ларнака
|35
|19
|8
|8
|71 - 37
|65
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|35
|17
|7
|11
|45 - 35
|58
|6.
|Омония
|35
|13
|5
|17
|57 - 60
|44
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|35
|14
|4
|17
|54 - 60
|46
|2.
|Эрмис Арадиппу
|34
|14
|3
|17
|47 - 60
|45
|3.
|Неа Саламина
|34
|12
|6
|16
|48 - 55
|42
|4.
|Алки Ороклинис
|35
|11
|6
|18
|48 - 69
|39
|5.
|Пафос
|35
|10
|9
|16
|33 - 51
|39
|6.
|Олимпиакос Никосия
|35
|5
|8
|22
|31 - 78
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Мойсов Даниэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
85'
Аполлон делает замену. Сардинеро Адриан уходит с поля, а Жандер Рибейро выходит на его замену.
77'
Аполлон делает замену. Папулис Фотис уходит с поля, а Алекс да Силва III выходит на его замену.
75'
АЕК Ларнака делает замену. Тричковски Иван уходит с поля, а Касес Начо выходит на его замену.
69'
Аполлон делает замену. Шембри Андре уходит с поля, а Яколиш Антонио выходит на его замену.
64'
АЕК Ларнака делает замену. Акоран Баррера уходит с поля, а Рушиас Онисифорос выходит на его замену.
46'
АЕК Ларнака делает замену. Ларена Хорхе уходит с поля, а Томас Жоан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Г О О О О Л - Папулис Фотис бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Сардинеро Адриан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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