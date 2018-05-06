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Аполлон
3:0
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
1:0
3' Гол
Сардинеро Адриан
2:0
30' Гол
Папулис Фотис
3:0
90' Гол в свои ворота
Мойсов Даниэль
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Мойсов Даниэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
85'
Аполлон делает замену. Сардинеро Адриан уходит с поля, а Жандер Рибейро выходит на его замену.
77'
Аполлон делает замену. Папулис Фотис уходит с поля, а Алекс да Силва III выходит на его замену.
75'
АЕК Ларнака делает замену. Тричковски Иван уходит с поля, а Касес Начо выходит на его замену.
69'
Аполлон делает замену. Шембри Андре уходит с поля, а Яколиш Антонио выходит на его замену.

64'
АЕК Ларнака делает замену. Акоран Баррера уходит с поля, а Рушиас Онисифорос выходит на его замену.
46'
АЕК Ларнака делает замену. Ларена Хорхе уходит с поля, а Томас Жоан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Папулис Фотис бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Сардинеро Адриан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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