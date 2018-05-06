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Анортосис
2:1
Конец матча
Омония
0'
1:0
53' Гол
Дюриш Михал
2:0
57' Гол
Райо Рубен
2:1
82' Гол
Дербишир Мэтт
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Анортосис делает замену. Экономидес Гиоргос уходит с поля, а Nikolas Mattheou выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
75'
Анортосис делает замену. Carlitos уходит с поля, а Гаджев Владимир выходит на его замену.
61'
Омония делает замену. Жаилсон уходит с поля, а Деметриу Мариос выходит на его замену.
61'
Омония делает замену. Andreas Katsantonis уходит с поля, а Кипиани Николай выходит на его замену.

Описание гола
57'
Г О О О О Л - Райо Рубен бьет в цель!
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Анортосис делает замену. Абдуллаев Араз уходит с поля, а Паланка Мигель выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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