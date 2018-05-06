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1:0
53' ГолДюриш Михал
2:0
57' ГолРайо Рубен
2:1
82' ГолДербишир Мэтт
|
53'
1:0
57'
2:0
82'
2:1
Состав команд
Анортосис
- Основной состав
- 1 Харуш Ариэль Вратарь
- 6 Струна Андраж Защитник
- 2 Коффи Эрвин Защитник
- 88 Дуглас Феррейра Защитник
- 5 Шилденфельд Гордон Защитник
- 23 Экономидес Гиоргос Полузащитник
- 10 Райо Рубен Полузащитник
- 18 Дюриш Михал Нападающий
- 21 Абдуллаев Араз Нападающий
- 19 João Victor I
- 7 Carlitos IX
- Запасные игроки
- 17 Паланка Мигель Полузащитник
- 45 Гаджев Владимир Полузащитник
- 40 Nikolas Mattheou
- 39 Christos Hadjipaschalis
- 4 Panagiotis Artymatas
- 91 Giorgos Papadopoulos
- 12 Kostas Pileas
- Главный тренер: Рони Леви
Омония
- Основной состав
- 25 Andreas Christodoulou Вратарь
- 13 Жаилсон Защитник
- 26 Винтра Лукас Защитник
- 6 Соарес Вильям Защитник
- 77 Христофи Димитрос Полузащитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 23 Мадуро Эдвигес Полузащитник
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- 65 Andreas Katsantonis
- 10 Rubenilson Kanu II
- 73 Hristian Foti
- Запасные игроки
- 32 Экиза Борха Защитник
- 17 Теофилус Соломон Нападающий
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 9 Кипиани Николай Нападающий
- 7 Деметриу Мариос Нападающий
- 19 Панайоту Антреас Нападающий
- 72 Marinos Tzionis
- 35 Andronikos Kakoullis
- 51 Stelios Iakovou
- 61 Alexandros Antoniou
- 58 Stavros Christoforou
- Главный тренер: Jesper Fredberg
Предыдущие игры
Анортосис (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 28.04.2018 Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 22.04.2018 Аполлон 3:1 Анортосис ПД
- 14.04.2018 Анортосис 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 11.04.2018 Аполлон 2:1 Анортосис К
- 04.04.2018 Анортосис 0:0 АПОЭЛ ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис ПД
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
- 03.03.2018 АЕК Ларнака 2:2 Анортосис ПД
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис ПД
- 18.02.2018 Анортосис 4:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 11.02.2018 Олимпиакос Никосия 0:3 Анортосис ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 31.01.2018 Пафос 0:1 Анортосис ПД
- 20.01.2018 Анортосис 3:1 Этникос Ахна ПД
- 17.01.2018 Айя-Напа 1:1 Анортосис К
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
- 10.01.2018 Анортосис 3:2 Айя-Напа К
- 07.01.2018 Анортосис 3:1 АЕК Ларнака ПД
Омония (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 29.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 Омония ПД
- 21.04.2018 Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 15.04.2018 АПОЭЛ 4:1 Омония ПД
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия ПД
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия К
- 10.02.2018 Омония 3:0 Арис Лимассол ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 30.01.2018 Омония 5:1 Неа Саламина ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония ПД
- 13.01.2018 Омония 3:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 06.01.2018 Олимпиакос Никосия 2:3 Омония ПД
- 02.01.2018 Алки Ороклинис 0:3 Омония ПД
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Омония: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис Первый дивизион
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион
- 28.10.2017 Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион
- 29.04.2017 Анортосис 4:3 Омония Первый дивизион
- 18.03.2017 Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион
- 21.01.2017 Анортосис 2:2 Омония Первый дивизион
- 15.10.2016 Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион
- 16.04.2016 Анортосис 0:3 Омония Первый дивизион
- 06.03.2016 Омония 3:0 Анортосис Первый дивизион
- 02.01.2016 Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион
- 19.09.2015 Омония 0:0 Анортосис Первый дивизион
- 09.05.2015 Омония 2:1 Анортосис Первый дивизион
- 22.03.2015 Анортосис 1:3 Омония Первый дивизион
- 14.12.2014 Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион
- 01.09.2014 Омония 3:2 Анортосис Первый дивизион
- 03.05.2014 Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион
- 30.03.2014 Омония 3:1 Анортосис Первый дивизион
- 21.12.2013 Омония 3:2 Анортосис Первый дивизион
- 31.08.2013 Анортосис 3:1 Омония Первый дивизион
- 28.04.2013 Омония 4:0 Анортосис Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|35
|26
|5
|4
|90 - 34
|83
|2.
|Аполлон
|35
|25
|7
|3
|90 - 25
|82
|3.
|Анортосис
|35
|19
|12
|4
|52 - 27
|69
|4.
|АЕК Ларнака
|35
|19
|8
|8
|71 - 37
|65
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|35
|17
|7
|11
|45 - 35
|58
|6.
|Омония
|35
|13
|5
|17
|57 - 60
|44
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|35
|14
|4
|17
|54 - 60
|46
|2.
|Эрмис Арадиппу
|34
|14
|3
|17
|47 - 60
|45
|3.
|Неа Саламина
|34
|12
|6
|16
|48 - 55
|42
|4.
|Алки Ороклинис
|35
|11
|6
|18
|48 - 69
|39
|5.
|Пафос
|35
|10
|9
|16
|33 - 51
|39
|6.
|Олимпиакос Никосия
|35
|5
|8
|22
|31 - 78
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Анортосис делает замену. Экономидес Гиоргос уходит с поля, а Nikolas Mattheou выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
75'
Анортосис делает замену. Carlitos уходит с поля, а Гаджев Владимир выходит на его замену.
61'
Омония делает замену. Жаилсон уходит с поля, а Деметриу Мариос выходит на его замену.
61'
Омония делает замену. Andreas Katsantonis уходит с поля, а Кипиани Николай выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Райо Рубен бьет в цель!
53'
Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Анортосис делает замену. Абдуллаев Араз уходит с поля, а Паланка Мигель выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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