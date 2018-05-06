- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Зрители: 2384
0:2
Конец матча
0:1
26' ГолCarl Johansson III
0:2
31' ГолAdmir Bajrovic
64' Желтая карточкаMattias Pavic
77' Желтая карточкаКваква Энок
|
26'
0:1
31'
0:2
64'
77'
Состав команд
21
Mahmut
Ozen
33
Юза
Тибор
23
Кваква
Энок
Фалькенберг 4-3-3
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 21 Mahmut Ozen Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 10 Karl Soederstroem Полузащитник
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 11 Robin Oestlind Полузащитник
- 12 Кристоффер Карлссон Нападающий
- 9 Erik Paersson Нападающий
- 26 Эгбучунам Чисом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 5 Linus Andersson Защитник
- 6 Erik Zetterberg Полузащитник
- 24 Веде Антон Нападающий
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 22 John Bjoerkengren
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Эстер 4-4-2
- Основной состав
- 1 Robin Malmqvist Вратарь
- 5 Stefan Karlsson Защитник
- 3 Карлссон Монц Защитник
- 4 Fredrik Lundgren II Защитник
- 2 Mattias Pavic Защитник
- 7 Carl Johansson III Полузащитник
- 8 Liridon Silka Полузащитник
- 18 Jonathan Drott Полузащитник
- 11 Хельг Симон Полузащитник
- 10 David Johannesson Нападающий
- 9 Admir Bajrovic Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Darmin Sobo Вратарь
- 19 Jesper Andreasson Полузащитник
- 88 Фуре Ларс Полузащитник
- 17 Zackarias Faour Нападающий
- 16 Dragan Kapcevic Нападающий
- 15 Emir Avdic
- 21 Filip Oernblom
Предыдущие игры
Фалькенберг (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 01.05.2018 Хальмстад 1:1 Фалькенберг С
- 22.04.2018 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 15.04.2018 ГАИС 0:2 Фалькенберг С
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна С
- 01.04.2018 Ландскруна 2:3 Фалькенберг С
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 20.01.2018 Хельсингёр 3:1 Фалькенберг ТМК
- 04.11.2017 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 29.10.2017 Сюрианска 1:2 Фалькенберг С
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 17.09.2017 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 09.09.2017 Далкурд 1:1 Фалькенберг С
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле С
- 27.08.2017 Броммапойкарна 1:5 Фалькенберг С
- 24.08.2017 Оддевольд 2:1 Фалькенберг К
- 20.08.2017 Фалькенберг 2:0 Отвидаберг С
- 15.08.2017 Дегерфорс 1:1 Фалькенберг С
Эстер (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 28.04.2018 Эстер 1:3 Эргрюте С
- 22.04.2018 Йёнчёпинг 0:1 Эстер С
- 15.04.2018 Эстер 1:2 Браге С
- 08.04.2018 Хельсинборг 3:1 Эстер С
- 01.04.2018 Эстер 2:2 Дегерфорс С
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 04.03.2018 Эстер 2:1 Варбергс Боис К
- 24.02.2018 Гётеборг 1:1 Эстер К
- 17.02.2018 Сириус 1:1 Эстер К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер С
- 30.10.2017 Эстер 0:0 Броммапойкарна С
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг С
- 14.10.2017 Далкурд 1:2 Эстер С
- 30.09.2017 Эстер 1:1 Эргрюте С
- 24.09.2017 Норрбю 0:2 Эстер С
- 18.09.2017 Эстер 0:1 Треллеборг С
- 08.09.2017 Дегерфорс 1:1 Эстер С
- 01.09.2017 Эстер 1:0 Фрей С
- 28.08.2017 Вернаму 2:1 Эстер С
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Эстер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг Суперэттан
- 02.04.2017 Фалькенберг 0:2 Эстер Суперэттан
- 29.01.2016 Эстер 0:1 Фалькенберг Товарищеские матчи. Клубы
- 30.01.2015 Эстер 2:0 Фалькенберг Товарищеские матчи. Клубы
- 28.10.2012 Фалькенберг 1:1 Эстер Суперэттан
- 20.06.2012 Фалькенберг 1:4 Эстер Суперэттан
- 09.03.2012 Эстер 3:2 Фалькенберг Товарищеские матчи. Сборные
- 05.09.2011 Эстер 1:0 Фалькенберг Суперэттан
- 01.06.2011 Фалькенберг 0:4 Эстер Суперэттан
- 29.08.2010 Фалькенберг 2:0 Эстер Суперэттан
- 22.05.2010 Эстер 0:1 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|АФК Эскильстуна
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|3.
|Фалькенберг
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Браге
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|5.
|Варбергс Боис
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|6.
|ГАИС
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Хельсинборг
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|8.
|Гефле
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Норрбю
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Ландскруна
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Дегерфорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Хальмстад
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Вернаму
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|16.
|Фрей
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эстер делает замену. Хельг Симон уходит с поля, а Zackarias Faour выходит на его замену.
81'
Эстер делает замену. Admir Bajrovic уходит с поля, а Драган Капчевич выходит на его замену.
81'
Фалькенберг делает замену. Mahmut Ozen уходит с поля, а Edi Sylisufaj выходит на его замену.
80'
Эстер делает замену. Liridon Silka уходит с поля, а Фуре Ларс выходит на его замену.
77'
Кваква Энок получил желтую карточку от судьи
64'
Mattias Pavic получил желтую карточку от судьи
46'
Фалькенберг делает замену. Робин Эстлинд уходит с поля, а Веде Антон выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Фалькенберг делает замену. Эгбучунам Чисом уходит с поля, а John Bjoerkengren выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Admir Bajrovic бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Carl Johansson бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация