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Зрители: 2384
Фалькенберг
0:2
Конец матча
Эстер
0'
0:1
26' Гол
Carl Johansson III
0:2
31' Гол
Admir Bajrovic
64' Желтая карточка
Mattias Pavic
77' Желтая карточка
Кваква Энок
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эстер делает замену. Хельг Симон уходит с поля, а Zackarias Faour выходит на его замену.
81'
Эстер делает замену. Admir Bajrovic уходит с поля, а Драган Капчевич выходит на его замену.
81'
Фалькенберг делает замену. Mahmut Ozen уходит с поля, а Edi Sylisufaj выходит на его замену.
80'
Эстер делает замену. Liridon Silka уходит с поля, а Фуре Ларс выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Кваква Энок получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
64'
Mattias Pavic получил желтую карточку от судьи
46'
Фалькенберг делает замену. Робин Эстлинд уходит с поля, а Веде Антон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Фалькенберг делает замену. Эгбучунам Чисом уходит с поля, а John Bjoerkengren выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Admir Bajrovic бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Carl Johansson бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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