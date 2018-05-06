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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 1427
Треллеборг
0:3
Конец матча
Хеккен
0'
2' Желтая карточка
Felix Hoerberg
0:1
8' Пенальти
Паулиньо II
0:2
31' Гол
Паулиньо II
35' Желтая карточка
Anton Tideman
42' Желтая карточка
Камара Альхассан
55' Желтая карточка
Sebastian Ohlsson II
58' Желтая карточка
Андерссон Эрик
0:2
87' Не забитый пенальти
Хуммет Денис
0:3
90' Гол
Паулиньо II
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
Описание гола
87'
ОН ПРОМАЗАЛ - Хуммет Денис пробил пенальти, но не смог забить!
78'
Треллеборг делает замену. Felix Hoerberg уходит с поля, а Johan Brannefalk выходит на его замену.
78'
Хаккен делает замену. Камара Альхассан уходит с поля, а Люндберг Виктор выходит на его замену.
70'
Хаккен делает замену. Daleho Irandust уходит с поля, а Берггрен Густав выходит на его замену.

64'
Хаккен делает замену. Мохаммед Насиру уходит с поля, а Хаммар Юхан выходит на его замену.
62'
Треллеборг делает замену. Sebastian Ohlsson уходит с поля, а Зоран Йованович выходит на его замену.
62'
Треллеборг делает замену. Карлссон Отар уходит с поля, а Freddie Brorsson выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Андерссон Эрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Sebastian Ohlsson получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Камара Альхассан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Anton Tideman получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Паулиньо II из команды Хаккен забивает с точки!
Желтая карточка
2'
Felix Hoerberg получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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