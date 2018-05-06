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Стадион: Vaangavallen Зрители: 1427
0:3
Конец матча
2' Желтая карточкаFelix Hoerberg
0:1
8' ПенальтиПаулиньо II
0:2
31' ГолПаулиньо II
35' Желтая карточкаAnton Tideman
42' Желтая карточкаКамара Альхассан
55' Желтая карточкаSebastian Ohlsson II
58' Желтая карточкаАндерссон Эрик
0:2
87' Не забитый пенальтиХуммет Денис
0:3
90' ГолПаулиньо II
|
8'
0:1
31'
0:2
35'
42'
58'
87'
0:2
90'
0:3
Состав команд
11
Хуммет
Денис
Треллеборг 4-4-2
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 19 Хаджикадунич Деннис Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 20 Felix Hoerberg Полузащитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 3 Sebastian Ohlsson II Полузащитник
- 7 Андерссон Эрик Полузащитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- 11 Хуммет Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Магнус Андерссон Защитник
- 4 Jakob Palander Защитник
- 27 Johan Brannefalk Защитник
- 10 Zoran Jovanovic Нападающий
- 21 Noah Christoffersson
- 32 Dennis Petersson
- 23 Franz Brorsson III
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Хеккен 4-3-3
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 28 Adam Andersson II Защитник
- 5 Вальстрем Эмиль Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 15 Аркивуо Кари Защитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Полузащитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 11 Мохаммед Насиру Нападающий
- 9 Камара Альхассан Нападающий
- 10 Паулиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Судич Ясмин Защитник
- 3 Хаммар Юхан Защитник
- 23 Люндберг Виктор Полузащитник
- 17 Берггрен Густав Полузащитник
- 14 Бом Карл Полузащитник
- 25 Alexander Angelin
- 29 Jonathan Rasheed
- Главный тренер: Andreas Alm
Предыдущие игры
Треллеборг (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 29.04.2018 Норрчёпинг 1:2 Треллеборг А
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар А
- 17.04.2018 Сундсвалль 1:0 Треллеборг А
- 13.04.2018 Треллеборг 1:2 Эребру А
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 25.03.2018 ГАИС 2:1 Треллеборг ТМК
- 17.03.2018 Хальмстад 1:2 Треллеборг ТМК
- 03.03.2018 Треллеборг 3:0 Отвидаберг К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 27.01.2018 Треллеборг 3:1 Вернаму ТМК
- 19.11.2017 Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг А
- 15.11.2017 Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 27.10.2017 Фрей 2:2 Треллеборг С
- 22.10.2017 Треллеборг 4:0 Отвидаберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 02.10.2017 Треллеборг 1:1 Варбергс Боис С
Хеккен (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 28.04.2018 Гётеборг 2:1 Хеккен А
- 22.04.2018 Хеккен 2:2 Хаммарбю А
- 18.04.2018 Сириус 0:0 Хеккен А
- 14.04.2018 Хеккен 3:0 Далкурд А
- 09.04.2018 Броммапойкарна 2:0 Хеккен А
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 17.03.2018 Хеккен 1:1 Сириус ТМК
- 12.03.2018 Юргорден 1:0 Хеккен К
- 03.03.2018 Хеккен 1:1 Сундсвалль К
- 25.02.2018 Норрбю 0:4 Хеккен К
- 18.02.2018 Хеккен 2:0 Вернаму К
- 10.02.2018 Хеккен 3:0 Шаньдун Лунэн ТМК
- 04.02.2018 Хеккен 2:0 Астана ТМК
- 27.01.2018 Хеккен 3:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 23.01.2018 Хеккен 5:0 Утсиктенс ТМК
- 05.11.2017 Мальмё 1:2 Хеккен А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 22.10.2017 Юргорден 1:1 Хеккен А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Хеккен: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
- 25.03.2017 Треллеборг 0:0 Хеккен Товарищеские матчи. Клубы
- 02.10.2011 Хеккен 1:0 Треллеборг Аллсвенскан
- 18.06.2011 Треллеборг 1:4 Хеккен Аллсвенскан
- 16.08.2010 Треллеборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан
- 30.03.2010 Хеккен 4:2 Треллеборг Аллсвенскан
- 20.09.2009 Треллеборг 2:2 Хеккен Аллсвенскан
- 22.04.2009 Хеккен 1:0 Треллеборг Аллсвенскан
Треллеборг
Хеккен
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|7
|6
|1
|0
|19 - 9
|19
|2.
|АИК
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|3.
|Норрчёпинг
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|Эребру
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|6.
|Хеккен
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|7.
|Мальмё
|7
|3
|2
|2
|9 - 11
|11
|8.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|9.
|Сундсвалль
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|10.
|Юргорден
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|11.
|Эстерсунд
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Броммапойкарна
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|13.
|Эльфсборг
|7
|1
|2
|4
|6 - 8
|5
|14.
|Сириус
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|15.
|Далкурд
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|16.
|Треллеборг
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
87'
ОН ПРОМАЗАЛ - Хуммет Денис пробил пенальти, но не смог забить!
78'
Треллеборг делает замену. Felix Hoerberg уходит с поля, а Johan Brannefalk выходит на его замену.
78'
Хаккен делает замену. Камара Альхассан уходит с поля, а Люндберг Виктор выходит на его замену.
70'
Хаккен делает замену. Daleho Irandust уходит с поля, а Берггрен Густав выходит на его замену.
64'
Хаккен делает замену. Мохаммед Насиру уходит с поля, а Хаммар Юхан выходит на его замену.
62'
Треллеборг делает замену. Sebastian Ohlsson уходит с поля, а Зоран Йованович выходит на его замену.
62'
Треллеборг делает замену. Карлссон Отар уходит с поля, а Freddie Brorsson выходит на его замену.
58'
Андерссон Эрик получил желтую карточку от судьи
55'
Sebastian Ohlsson получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Камара Альхассан получил желтую карточку от судьи
35'
Anton Tideman получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Паулиньо II из команды Хаккен забивает с точки!
2'
Felix Hoerberg получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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