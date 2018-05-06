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Стадион: Boraas Arena Зрители: 7071
43' Желтая карточкаХолмен Самуэль
51' Желтая карточкаЛиндквист Расмус
70' Желтая карточкаДрешевич Ибрахим
|
43'
51'
70'
Состав команд
13
Кайб
Рами
23
Alex
Dyer
11
Issam
Jebali
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 7 Густавссон Даниэль Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 5 Joergen Horn Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 16 Robert Gojani Полузащитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 11 Issam Jebali Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 25 Кабаши Ариан Нападающий
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- 12 Joakim Nilsson II
- Главный тренер: Jimmy Thelin
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 16 Салетрос Антон Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Хаукссон Хаукур Защитник
- 20 Элюнусси Тарик Полузащитник
- 19 Ясин Ахмед Полузащитник
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 43 Albin Linner
- 18 Bilal Hussein
- 35 Samuel Brolin
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Предыдущие игры
Эльфсборг (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 29.04.2018 Сундсвалль 2:1 Эльфсборг А
- 23.04.2018 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 19.04.2018 Броммапойкарна 0:2 Эльфсборг А
- 14.04.2018 Эльфсборг 0:1 Сириус А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 24.03.2018 Эльфсборг 3:0 Хальмстад ТМК
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Васалунд 0:4 Эльфсборг К
- 19.02.2018 Эльфсборг 2:3 ГАИС К
- 13.02.2018 Эльфсборг 2:0 Шёвде АИК ТМК
- 10.02.2018 Эльфсборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 20.01.2018 Эльфсборг 1:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 05.11.2017 Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг А
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
АИК (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 02.05.2018 Сириус 2:3 АИК А
- 27.04.2018 АИК 2:0 Сириус А
- 22.04.2018 АИК 2:0 Гётеборг А
- 18.04.2018 Эребру 1:1 АИК А
- 15.04.2018 АИК 2:0 Юргорден А
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК А
- 02.04.2018 АИК 2:0 Далкурд А
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 04.03.2018 АИК 3:1 Хальмстад К
- 24.02.2018 Оддевольд 1:2 АИК К
- 17.02.2018 АИК 2:1 Сюрианска К
- 07.02.2018 Шахтёр Дн 2:0 АИК ТМК
- 03.02.2018 Митьюлланд 3:1 АИК ТМК
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 20.01.2018 Фрей 0:1 АИК ТМК
- 24.11.2017 АИК 3:1 Соллентуна ТМК
- 17.11.2017 АИК 0:0 Браге ТМК
- 05.11.2017 Эребру 1:2 АИК А
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
АИК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 10.04.2017 Эльфсборг 1:2 АИК Аллсвенскан
- 25.09.2016 Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан
- 25.04.2016 АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 26.07.2015 АИК 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 21.04.2015 Эльфсборг 3:2 АИК Аллсвенскан
- 28.09.2014 Эльфсборг 1:1 АИК Аллсвенскан
- 15.05.2014 АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 15.02.2014 АИК 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи. Сборные
- 03.08.2013 АИК 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 01.04.2013 Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан
- 26.09.2012 АИК 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 13.05.2012 Эльфсборг 1:0 АИК Аллсвенскан
- 31.07.2011 АИК 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 17.04.2011 Эльфсборг 2:2 АИК Аллсвенскан
- 31.10.2010 АИК 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 12.05.2010 Эльфсборг 4:0 АИК Аллсвенскан
- 04.10.2009 Эльфсборг 0:0 АИК Аллсвенскан
- 21.05.2009 АИК 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 10.08.2008 АИК 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг
АИК
-
3 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|7
|6
|1
|0
|19 - 9
|19
|2.
|АИК
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|3.
|Норрчёпинг
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|Эребру
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|6.
|Хеккен
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|7.
|Мальмё
|7
|3
|2
|2
|9 - 11
|11
|8.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|9.
|Сундсвалль
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|10.
|Юргорден
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|11.
|Эстерсунд
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Броммапойкарна
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|13.
|Эльфсборг
|7
|1
|2
|4
|6 - 8
|5
|14.
|Сириус
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|15.
|Далкурд
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|16.
|Треллеборг
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
АИК делает замену. Стефанелли Николас уходит с поля, а Авдич Денни выходит на его замену.
78'
Эльфсборг делает замену. Алекс Диер уходит с поля, а Ольссон Симон выходит на его замену.
71'
АИК делает замену. Салетрос Антон уходит с поля, а Ясин Ахмед выходит на его замену.
70'
Дрешевич Ибрахим получил желтую карточку от судьи
65'
АИК делает замену. Гойтом Хенок уходит с поля, а Элюнусси Тарик выходит на его замену.
51'
Линдквист Расмус получил желтую карточку от судьи
46'
Эльфсборг делает замену. Йорген Хорн уходит с поля, а Joakim Nilsson выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Холмен Самуэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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