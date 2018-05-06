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Стадион: Зрители: 7071
Эльфсборг
0:0
Конец матча
АИК
0'
43' Желтая карточка
Холмен Самуэль
51' Желтая карточка
Линдквист Расмус
70' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
АИК делает замену. Стефанелли Николас уходит с поля, а Авдич Денни выходит на его замену.
78'
Эльфсборг делает замену. Алекс Диер уходит с поля, а Ольссон Симон выходит на его замену.
71'
АИК делает замену. Салетрос Антон уходит с поля, а Ясин Ахмед выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Дрешевич Ибрахим получил желтую карточку от судьи
65'
АИК делает замену. Гойтом Хенок уходит с поля, а Элюнусси Тарик выходит на его замену.

Желтая карточка
51'
Линдквист Расмус получил желтую карточку от судьи
46'
Эльфсборг делает замену. Йорген Хорн уходит с поля, а Joakim Nilsson выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Холмен Самуэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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