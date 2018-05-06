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Стадион: Кристиансунд Зрители: 3914
1:0
Конец матча
15' Желтая карточкаКоли Алиу
40' Желтая карточкаХанше-Ольсен Андреас
84' Желтая карточкаМоэ Йеппе
1:0
88' ПенальтиDaouda Bamba
|
15'
84'
88'
1:0
Состав команд
22
Bent
Soermo
17
Коли
Алиу
11
Daouda
Bamba
Кристиансунд 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Sean McDermott Вратарь
- 22 Bent Soermo Защитник
- 17 Коли Алиу Защитник
- 5 Dan Peter Ulvestad Защитник
- 15 Erlend Sivertsen Защитник
- 19 Andreas Hopmark Полузащитник
- 18 Stian Semb Aasmundsen Полузащитник
- 9 Каллудра Лиридон Полузащитник
- 11 Daouda Bamba Нападающий
- 20 Benjamin Stokke Нападающий
- 7 Torgil Oewre Gjertsen Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Вайкла Андреас Вратарь
- 27 Баранов Никита Защитник
- 24 Sondre Soerli Полузащитник
- 21 Диоп Амиду Полузащитник
- 8 Paal Erik Ulvestad Полузащитник
- 6 Леписту Брент Полузащитник
- 13 Bendik Bye Нападающий
- Главный тренер: Christian Michelsen
Стабек 4-4-2
- Основной состав
- 30 Манде Саюба Вратарь
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 2 Эрнандес Рональд Полузащитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 20 Ola Brynhildsen Нападающий
- 10 Боли Франк Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 5 Steinar Stroemnes Защитник
- 94 Реннинг Мартин Полузащитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- 98 Xin Zhou
- 97 Yiming Zheng
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Предыдущие игры
Кристиансунд (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 02.05.2018 Бергсёй 0:6 Кристиансунд К
- 29.04.2018 Тромсё 0:0 Кристиансунд Т
- 22.04.2018 Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Т
- 18.04.2018 Сунндал 0:4 Кристиансунд К
- 15.04.2018 Саннефьёрд 3:3 Кристиансунд Т
- 08.04.2018 Бранн 1:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2018 Кристиансунд 2:1 Лиллестрём Т
- 24.03.2018 Кристиансунд 1:0 Левангер ТМК
- 17.03.2018 Русенборг 2:2 Кристиансунд Т
- 12.03.2018 Кристиансунд 0:1 Волеренга Т
- 04.03.2018 Кристиансунд 2:3 Ранхейм ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
- 20.02.2018 Кристиансунд 3:0 Краснодар ТМК
- 14.02.2018 Мольде 1:0 Кристиансунд ТМК
- 09.02.2018 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 02.02.2018 Волеренга 2:1 Кристиансунд ТМК
- 26.11.2017 Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Т
- 19.11.2017 Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Т
- 04.11.2017 Мольде 0:1 Кристиансунд Т
- 29.10.2017 Кристиансунд 2:2 Одд Т
Стабек (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 03.05.2018 Мосс 0:1 Стабек К
- 30.04.2018 Стабек 3:2 Лиллестрём Т
- 25.04.2018 Стабек 1:1 Старт Т
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Т
- 18.04.2018 Уллерн 3:5 Стабек К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 08.04.2018 Саннефьёрд 1:1 Стабек Т
- 02.04.2018 Ранхейм 4:1 Стабек Т
- 19.03.2018 Стабек 1:2 Скейд ТМК
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 01.02.2018 Стрёммен 2:1 Стабек ТМК
- 27.01.2018 Гётеборг 3:2 Стабек ТМК
- 26.01.2018 Улленсакер/Киса 5:1 Стабек ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Стабек: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 24.09.2017 Кристиансунд 1:0 Стабек Типпелиген
- 25.06.2017 Стабек 1:4 Кристиансунд Типпелиген
- 28.07.2013 Кристиансунд 1:2 Стабек Первый дивизион
- 13.04.2013 Стабек 0:0 Кристиансунд Первый дивизион
Кристиансунд
Стабек
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:0
|8
|7
|1
|0
|14 - 2
|22
|2.
|Русенборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Хёугесунн
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|Ранхейм
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|5.
|Мольде
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|Одд
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Волеренга
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|8.
|Тромсё
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|9.
|Кристиансунд
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Сарпсборг-08
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|12.
|Лиллестрём
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|13.
|Стабек
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|14.
|Будё-Глимт
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|15.
|Саннефьёрд
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|16.
|Старт
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Daouda Bamba из команды Кристиансунд забивает с точки!
86'
Кристиансунд делает замену. Бенджамин Стокке уходит с поля, а Бендик Бье выходит на его замену.
84'
Моэ Йеппе получил желтую карточку от судьи
74'
Кристиансунд делает замену. Torgil Oewre Gjertsen уходит с поля, а Sondre Soerli выходит на его замену.
65'
Стабек делает замену. Ola Brynhildsen уходит с поля, а Квоеме Охи выходит на его замену.
46'
Кристиансунд делает замену. Каллудра Лиридон уходит с поля, а Paal Erik Ulvestad выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Ханше-Ольсен Андреас получил желтую карточку от судьи
30'
Стабек делает замену. Тонни Брохманн уходит с поля, а Реннинг Мартин выходит на его замену.
15'
Коли Алиу получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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