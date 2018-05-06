  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Типпелиген
Стадион: Зрители: 3914
Кристиансунд
1:0
Конец матча
Стабек
0'
15' Желтая карточка
Коли Алиу
40' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
84' Желтая карточка
Моэ Йеппе
1:0
88' Пенальти
Daouda Bamba
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Daouda Bamba из команды Кристиансунд забивает с точки!
86'
Кристиансунд делает замену. Бенджамин Стокке уходит с поля, а Бендик Бье выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Моэ Йеппе получил желтую карточку от судьи
74'
Кристиансунд делает замену. Torgil Oewre Gjertsen уходит с поля, а Sondre Soerli выходит на его замену.
65'
Стабек делает замену. Ola Brynhildsen уходит с поля, а Квоеме Охи выходит на его замену.

46'
Кристиансунд делает замену. Каллудра Лиридон уходит с поля, а Paal Erik Ulvestad выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Ханше-Ольсен Андреас получил желтую карточку от судьи
30'
Стабек делает замену. Тонни Брохманн уходит с поля, а Реннинг Мартин выходит на его замену.
Желтая карточка
15'
Коли Алиу получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация