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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 2834
2:2
Конец матча
1:0
1' ГолОпсет Кристиан
21' Желтая карточкаEirik Ulland Andersen
1:1
45' ГолПарр Джонатан
47' Желтая карточкаChristopher Lindquist
2:1
63' ГолMartin Bjoernbak
2:2
82' ПенальтиПедерсен Маркус
|
1'
1:0
45'
1:1
63'
2:1
82'
2:2
Состав команд
25
Рикардо
II
17
Исидоро
Хосе
10
Хурадо
Хосе
20
Amor
Layoni
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рикардо II Вратарь
- 17 Исидоро Хосе Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 2 Marius Lode Защитник
- 3 Юнассен Эмиль Защитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 19 Philip Zinckernagel Полузащитник
- 20 Amor Layoni Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 30 Trond Olsen II Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Eirik Wollen Steen Защитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 7 Драге Томас Полузащитник
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 21 Geir Andre Herrem Нападающий
- 12 Попович Зоран
- 26 Haakon Evjen
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 17 Christopher Lindquist Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 25 Ринстад Стиан Защитник
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Полузащитник
- 90 Пеллегрино Амаль Нападающий
- 39 Саетра Ларс
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Предыдущие игры
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 02.05.2018 Харстад 2:5 Будё-Глимт К
- 29.04.2018 Сарпсборг-08 0:0 Будё-Глимт Т
- 22.04.2018 Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Т
- 19.04.2018 Мельбу 1:4 Будё-Глимт К
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 11.03.2018 Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 25.02.2018 Старт 0:1 Будё-Глимт ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 10.02.2018 Юргорден 3:1 Будё-Глимт ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 19.01.2018 Будё-Глимт 3:0 Мьёльнер ТМК
- 05.11.2017 Стрёммен 1:6 Будё-Глимт ПД
- 29.10.2017 Будё-Глимт 6:0 Осане ПД
- 22.10.2017 Ерв 1:4 Будё-Глимт ПД
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 02.05.2018 Валдрес 1:3 Стрёмсгодсет К
- 29.04.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Т
- 22.04.2018 Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Т
- 18.04.2018 Вестфоссен 1:4 Стрёмсгодсет К
- 15.04.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Одд Т
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 07.04.2018 Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 22.03.2018 Стрёмсгодсет 3:2 Нутодден ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Локомотив Москва 2:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Т
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Стрёмсгодсет: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Клубы
- 30.09.2016 Будё-Глимт 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 23.04.2016 Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт Типпелиген
- 26.09.2015 Стрёмсгодсет 3:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 10.05.2015 Будё-Глимт 3:5 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 20.09.2014 Будё-Глимт 0:4 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 04.05.2014 Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт
Стрёмсгодсет
-
0 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:0
|8
|7
|1
|0
|14 - 2
|22
|2.
|Русенборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Хёугесунн
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|Ранхейм
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|5.
|Мольде
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|Одд
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Волеренга
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|8.
|Тромсё
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|9.
|Кристиансунд
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Сарпсборг-08
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|12.
|Лиллестрём
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|13.
|Стабек
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|14.
|Будё-Глимт
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|15.
|Саннефьёрд
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|16.
|Старт
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
Второй тайм
90'
Стрёмсгодсет делает замену. Нгуэн Токмак уходит с поля, а Саетра Ларс выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Буде-Глимт делает замену. Philip Zinckernagel уходит с поля, а Вегард Леикволл Моберг выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус из команды Стрёмсгодсет забивает с точки!
78'
Стрёмсгодсет делает замену. Жради Бассель уходит с поля, а Абделлауйе Мостафа выходит на его замену.
71'
Стрёмсгодсет делает замену. Токстад Кристоффер уходит с поля, а Пеллегрино Амаль выходит на его замену.
66'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Haakon Evjen выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Martin Bjoernbak бьет в цель!
47'
Christopher Lindquist получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Буде-Глимт делает замену. Исидоро Хосе уходит с поля, а Eirik Wollen Steen выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Парр Джонатан бьет в цель!
21'
Эйрик Улланд Андерсен получил желтую карточку от судьи
1'
Г О О О О Л - Опсет Кристиан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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