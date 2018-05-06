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Стадион: Зрители: 2834
Будё-Глимт
2:2
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
1' Гол
Опсет Кристиан
21' Желтая карточка
Eirik Ulland Andersen
1:1
45' Гол
Парр Джонатан
47' Желтая карточка
Christopher Lindquist
2:1
63' Гол
Martin Bjoernbak
2:2
82' Пенальти
Педерсен Маркус
90'+5
Второй тайм
90'
Стрёмсгодсет делает замену. Нгуэн Токмак уходит с поля, а Саетра Ларс выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Буде-Глимт делает замену. Philip Zinckernagel уходит с поля, а Вегард Леикволл Моберг выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус из команды Стрёмсгодсет забивает с точки!
78'
Стрёмсгодсет делает замену. Жради Бассель уходит с поля, а Абделлауйе Мостафа выходит на его замену.
71'
Стрёмсгодсет делает замену. Токстад Кристоффер уходит с поля, а Пеллегрино Амаль выходит на его замену.

66'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Haakon Evjen выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Martin Bjoernbak бьет в цель!
Желтая карточка
47'
Christopher Lindquist получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Буде-Глимт делает замену. Исидоро Хосе уходит с поля, а Eirik Wollen Steen выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Парр Джонатан бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Эйрик Улланд Андерсен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Опсет Кристиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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