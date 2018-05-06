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  5. Типпелиген
Стадион: Зрители: 6530
Одд
3:0
Конец матча
Старт
0'
1:0
19' Гол
Нордквелле Фредрик
40' Красная карточка
Сальвесен Ларс-Йорген
2:0
44' Гол
Рашани Эльбасан
3:0
76' Гол
Леуритсен Тобиас
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Младенович Стефан выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Леуритсен Тобиас бьет в цель!
73'
Старт делает замену. Kevin Kabran уходит с поля, а Сигурдарсон Арон выходит на его замену.
66'
Старт делает замену. Скаанес Каспер уходит с поля, а Mathias Bringaker выходит на его замену.
64'
Старт делает замену. Кёкк Эллиот уходит с поля, а Henrik Robstad выходит на его замену.

63'
Одд Гренланд делает замену. Семб-Берге Фредрик уходит с поля, а Берган Вегар выходит на его замену.
63'
Одд Гренланд делает замену. Bilal Njie уходит с поля, а Леуритсен Тобиас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Рашани Эльбасан бьет в цель!
40'
УДАЛЕНИЕ! - Сальвесен Ларс-Йорген увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Нордквелле Фредрик бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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