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Стадион: Скагерак Арена Зрители: 6530
1:0
19' ГолНордквелле Фредрик
40' Красная карточкаСальвесен Ларс-Йорген
2:0
44' ГолРашани Эльбасан
3:0
76' ГолЛеуритсен Тобиас
|
19'
1:0
44'
2:0
76'
3:0
Состав команд
19
Bilal
Njie
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 3 Семб-Берге Фредрик Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 17 Markus Andre Kaasa Полузащитник
- 19 Bilal Njie Нападающий
- 7 Броберг Мартин Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 25 Кителано Джон Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 20 Леуритсен Тобиас Полузащитник
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 9 Риса Бирк Нападающий
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Старт 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Доймеланд Йонас Вратарь
- 31 Лав Дэмион Защитник
- 6 Simon Andreas Larsen I Защитник
- 3 Espen Hammer Berger Защитник
- 2 Кёкк Эллиот Защитник
- 4 Aremu Afeez Полузащитник
- 5 Adnan Hadzic III Полузащитник
- 8 Сальвесен Ларс-Йорген Полузащитник
- 19 Скаанес Каспер Полузащитник
- 7 Kevin Kabran Полузащитник
- 22 Финнбогасон Кристьян Флоки Нападающий
- Запасные игроки
- 45 Benjamin Boujar Вратарь
- 27 Eirik Wichne Защитник
- 15 Henrik Robstad Защитник
- 11 Сигурдарсон Арон Полузащитник
- 20 Mathias Bringaker Нападающий
- 10 Tobias Christensen II
- 21 Niklas Sandberg I
- Главный тренер: Mark Dempsey
Предыдущие игры
Одд (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 02.05.2018 Фредрикстад 1:3 Одд К
- 29.04.2018 Мольде 0:1 Одд Т
- 23.04.2018 Одд 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 18.04.2018 Скарпхедин 0:9 Одд К
- 15.04.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Одд Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 26.03.2018 Одд 5:2 Нутодден ТМК
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 19.03.2018 Одд 3:2 Фрам Ларвик ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 31.01.2018 Оденсе 1:3 Одд ТМК
- 28.01.2018 Одд 1:1 Хорсенс ТМК
- 25.01.2018 Одд 3:1 Шанхай Шэньсинь ТМК
- 26.11.2017 Одд 1:0 Русенборг Т
Старт (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 02.05.2018 Арендал 0:3 Старт К
- 29.04.2018 Старт 0:1 Хёугесунн Т
- 25.04.2018 Стабек 1:1 Старт Т
- 22.04.2018 Русенборг 2:0 Старт Т
- 18.04.2018 Вигёр 1:8 Старт К
- 14.04.2018 Старт 1:6 Волеренга Т
- 09.04.2018 Лиллестрём 1:0 Старт Т
- 02.04.2018 Старт 1:4 Саннефьёрд Т
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 03.03.2018 Волеренга 2:1 Старт ТМК
- 25.02.2018 Старт 0:1 Будё-Глимт ТМК
- 21.02.2018 Олесунн 0:0 Старт ТМК
- 16.02.2018 Старт 5:0 Арендал ТМК
- 09.02.2018 Старт 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 03.02.2018 Старт 2:1 Хёугесунн ТМК
- 19.01.2018 Старт 1:2 Флёя ТМК
- 12.01.2018 Старт 11:0 Донн ТМК
- 05.11.2017 Осане 3:2 Старт ПД
- 29.10.2017 Старт 0:1 Эльверум ПД
Последние игры между собой
Одд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Старт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Одд
Старт
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
66 Владение мячом, % 34
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:0
|8
|7
|1
|0
|14 - 2
|22
|2.
|Русенборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Хёугесунн
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|Ранхейм
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|5.
|Мольде
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|Одд
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Волеренга
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|8.
|Тромсё
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|9.
|Кристиансунд
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Сарпсборг-08
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|12.
|Лиллестрём
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|13.
|Стабек
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|14.
|Будё-Глимт
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|15.
|Саннефьёрд
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|16.
|Старт
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Младенович Стефан выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Леуритсен Тобиас бьет в цель!
73'
Старт делает замену. Kevin Kabran уходит с поля, а Сигурдарсон Арон выходит на его замену.
66'
Старт делает замену. Скаанес Каспер уходит с поля, а Mathias Bringaker выходит на его замену.
64'
Старт делает замену. Кёкк Эллиот уходит с поля, а Henrik Robstad выходит на его замену.
63'
Одд Гренланд делает замену. Семб-Берге Фредрик уходит с поля, а Берган Вегар выходит на его замену.
63'
Одд Гренланд делает замену. Bilal Njie уходит с поля, а Леуритсен Тобиас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Рашани Эльбасан бьет в цель!
40'
УДАЛЕНИЕ! - Сальвесен Ларс-Йорген увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
19'
Г О О О О Л - Нордквелле Фредрик бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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