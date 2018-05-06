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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1160
Ерв
1:1
Конец матча
Осане
0'
1:0
18' Гол
Luke Ferreira
1:1
77' Гол
Michael Ogungbaro
78' Желтая карточка
Солли Александр
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Асан делает замену. Sondre Bjoershol уходит с поля, а Nikolai Harris выходит на его замену.
79'
Ерв делает замену. Арам Халили уходит с поля, а Alexander Lind выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Солли Александр получил желтую карточку от судьи
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Michael Ogungbaro бьет в цель!
65'
Ерв делает замену. Luke Ferreira уходит с поля, а Ulrik Berglann выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ерв делает замену. Tor Andre Aasheim уходит с поля, а Thomas Zernichow выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Luke Ferreira бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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