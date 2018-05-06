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Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr Зрители: 1160
1:0
18' ГолLuke Ferreira
1:1
77' ГолMichael Ogungbaro
78' Желтая карточкаСолли Александр
|
18'
1:0
77'
1:1
78'
Состав команд
10
Арам
Халили
Ерв 4-3-3
- Основной состав
- 20 Oeystein Oevretveit Вратарь
- 3 Brice Wembangomo Защитник
- 2 Андерсен Гленн Защитник
- 4 Espen Knudsen Защитник
- 19 Kristoffer Toennessen Защитник
- 23 Andreas Hagen Полузащитник
- 6 Вихманн Матиас Полузащитник
- 17 Martin Hoel Andersen Полузащитник
- 9 Tor Andre Aasheim Нападающий
- 10 Арам Халили Нападающий
- 95 Luke Ferreira Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Oeyvind Christoffer Knutsen Вратарь
- 7 Ulrik Berglann Защитник
- 5 Izuchukwu Anthony Защитник
- 22 Sander Haugen Защитник
- 8 Thomas Zernichow Полузащитник
- 18 Tobias Collett Полузащитник
- 69 Alexander Lind Нападающий
- Главный тренер: Arne Sandstoe
Осане 4-3-3
- Основной состав
- 12 Боргер Томас Вратарь
- 11 Joachim Hammersland Защитник
- 2 Martin Ueland Защитник
- 25 Солли Александр Защитник
- 4 Sondre Bjoershol Защитник
- 7 Tomas Kristoffersen Полузащитник
- 30 Michael Ogungbaro Полузащитник
- 8 Jonas Hestetun Полузащитник
- 33 Dennis Agyare Antwi Нападающий
- 27 Magnus Nybakken Bruun-Hansen Нападающий
- 18 Хусеклепп Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Биркеланн Вильяр Полузащитник
- 17 Nikolai Harris Полузащитник
- 21 Haakon Lorentzen Нападающий
- 6 Andreas Fantoft
- 20 Stian Nygaard I
- 99 Andreas Soereide
- Главный тренер: Монс Ивар Мджелде
Предыдущие игры
Ерв (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 02.05.2018 Эгерсунд 2:1 Ерв К
- 29.04.2018 Саннес Ульф 0:0 Ерв ПД
- 22.04.2018 Ерв 0:0 Мьёндален ПД
- 18.04.2018 Виндбьярт 1:2 Ерв К
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв ПД
- 08.04.2018 Ерв 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 05.11.2017 Ерв 0:2 Флурё ПД
- 29.10.2017 Ранхейм 3:1 Ерв ПД
- 22.10.2017 Ерв 1:4 Будё-Глимт ПД
- 15.10.2017 Улленсакер/Киса 7:1 Ерв ПД
- 01.10.2017 Ерв 0:1 Мьёндален ПД
- 24.09.2017 Тромсдален 1:4 Ерв ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Осане 1:1 Ерв ПД
- 03.09.2017 Ерв 1:3 Старт ПД
- 20.08.2017 Эльверум 2:3 Ерв ПД
- 16.08.2017 Ерв 2:3 Арендал ПД
- 13.08.2017 Конгсвингер 6:1 Ерв ПД
Осане (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 02.05.2018 Нест-Сотра 3:3 Осане К
- 29.04.2018 Осане 3:1 Флурё ПД
- 22.04.2018 Викинг 4:0 Осане ПД
- 18.04.2018 Ус 1:6 Осане К
- 15.04.2018 Осане 1:1 Хам-Кам ПД
- 08.04.2018 Стрёммен 3:0 Осане ПД
- 02.04.2018 Осане 3:1 Нест-Сотра ПД
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 05.11.2017 Осане 3:2 Старт ПД
- 29.10.2017 Будё-Глимт 6:0 Осане ПД
- 22.10.2017 Осане 2:2 Тромсдален ПД
- 15.10.2017 Флурё 1:1 Осане ПД
- 01.10.2017 Осане 1:0 Эльверум ПД
- 24.09.2017 Мьёндален 3:0 Осане ПД
- 17.09.2017 Стрёммен 2:2 Осане ПД
- 10.09.2017 Осане 1:1 Ерв ПД
- 03.09.2017 Фредрикстад 2:1 Осане ПД
- 20.08.2017 Осане 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 16.08.2017 Осане 2:3 Конгсвингер ПД
Последние игры между собой
Ерв: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Осане: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
- 10.09.2017 Осане 1:1 Ерв Первый дивизион
- 21.06.2017 Ерв 2:1 Осане Кубок
- 21.05.2017 Ерв 1:1 Осане Первый дивизион
- 11.09.2016 Ерв 2:0 Осане Первый дивизион
- 29.06.2016 Осане 1:1 Ерв Первый дивизион
- 30.08.2015 Осане 1:1 Ерв Первый дивизион
- 21.06.2015 Ерв 1:1 Осане Первый дивизион
- 16.09.2012 Ерв 3:0 Осане 2-й дивизион
- 13.06.2012 Ерв 2:3 Осане 2-й дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|2.
|Викинг
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Саннес Ульф
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|4.
|Нутодден
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|5.
|Согндаль
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Улленсакер/Киса
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|7.
|Осане
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Мьёндален
|6
|1
|4
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Стрёммен
|6
|2
|0
|4
|11 - 9
|6
|10.
|Нест-Сотра
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Хам-Кам
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|12.
|Флурё
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|13.
|Ерв
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|14.
|Конгсвингер
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Левангер
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Тромсдален
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Асан делает замену. Sondre Bjoershol уходит с поля, а Nikolai Harris выходит на его замену.
79'
Ерв делает замену. Арам Халили уходит с поля, а Alexander Lind выходит на его замену.
78'
Солли Александр получил желтую карточку от судьи
77'
Г О О О О Л - Michael Ogungbaro бьет в цель!
65'
Ерв делает замену. Luke Ferreira уходит с поля, а Ulrik Berglann выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ерв делает замену. Tor Andre Aasheim уходит с поля, а Thomas Zernichow выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Г О О О О Л - Luke Ferreira бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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