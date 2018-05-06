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Стадион: Tromsdalen Idrettspark Зрители: 317
3:3
Конец матча
14' Желтая карточкаMarkus Skjellum Nyambwogi
0:1
43' ГолИбрагим Шуайбу
0:2
59' ГолИбрагим Шуайбу
1:2
62' ГолAndreas Loevland
2:2
65' ГолAndreas Loevland
3:2
68' ГолЛюсволл Вегард
68' Желтая карточкаSimon Thomas I
3:3
74' ГолChristian Roeer
75' Желтая карточкаHarald Holter
83' Желтая карточкаAndreas Loevland
|
43'
0:1
59'
0:2
62'
1:2
65'
2:2
68'
3:2
68'
74'
3:3
75'
83'
Состав команд
22
Mehdi
Dioury
Тромсдален 4-4-2
- Основной состав
- 30 Marius Berntzen Вратарь
- 22 Mehdi Dioury Защитник
- 3 Anders Jenssen Защитник
- 19 Карлсен Андерс Защитник
- 13 Матланд Йо-Нимо Защитник
- 71 Lars Henrik Andreassen Полузащитник
- 4 Йонсен Ларс-Гуннар Полузащитник
- 21 Mathias Dahl Abelsen Полузащитник
- 11 Haavard Lysvoll Полузащитник
- 10 Люсволл Вегард Нападающий
- 20 Мохаммед Ахамед Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Adrian Mikkelsen Вратарь
- 15 Kristoffer Hey Защитник
- 7 Haakon Kjaeve Полузащитник
- 6 Elias Skogvoll Полузащитник
- 66 Andreas Loevland Полузащитник
- 8 Tor Martin Mienna
- 16 Simon Laugsand
- Главный тренер: Gaute Helstrup
Конгсвингер 4-4-2
- Основной состав
- 25 Simon Thomas I Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Защитник
- 14 Markus Skjellum Nyambwogi Защитник
- 18 Iman Mafi Защитник
- 12 Martin Tangen Vinjor Полузащитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Полузащитник
- 9 Adem Gueven Нападающий
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Tobias Trautner Вратарь
- 5 Christian Roeer Защитник
- 19 Люндал Мартин Защитник
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 17 Кольстад Йёрген Полузащитник
- 13 Markus Aanesland Полузащитник
- 22 Ludvig Langrekken Нападающий
- Главный тренер: Hans Erik Eriksen
Предыдущие игры
Тромсдален (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 02.05.2018 Альта 3:1 Тромсдален К
- 29.04.2018 Мьёндален 0:0 Тромсдален ПД
- 22.04.2018 Олесунн 4:0 Тромсдален ПД
- 18.04.2018 Флёя 1:3 Тромсдален К
- 15.04.2018 Тромсдален 0:2 Викинг ПД
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 09.02.2018 Тромсё 4:0 Тромсдален ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
- 29.10.2017 Тромсдален 5:0 Фредрикстад ПД
- 22.10.2017 Осане 2:2 Тромсдален ПД
- 15.10.2017 Тромсдален 1:1 Стрёммен ПД
- 01.10.2017 Левангер 0:3 Тромсдален ПД
- 24.09.2017 Тромсдален 1:4 Ерв ПД
- 19.09.2017 Будё-Глимт 1:0 Тромсдален ПД
- 10.09.2017 Тромсдален 2:3 Улленсакер/Киса ПД
- 03.09.2017 Флурё 1:1 Тромсдален ПД
- 20.08.2017 Старт 2:2 Тромсдален ПД
- 16.08.2017 Тромсдален 1:2 Саннес Ульф ПД
- 13.08.2017 Мьёндален 2:0 Тромсдален ПД
- 06.08.2017 Тромсдален 1:1 Эльверум ПД
Конгсвингер (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 01.05.2018 Конгсвингер 4:2 Рёуфосс К
- 28.04.2018 Конгсвингер 1:3 Олесунн ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Оппсал 0:4 Конгсвингер К
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв ПД
- 08.04.2018 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Эльверум 1:2 Конгсвингер ПД
- 01.10.2017 Арендал 3:0 Конгсвингер ПД
- 24.09.2017 Конгсвингер 3:2 Фредрикстад ПД
- 17.09.2017 Левангер 2:1 Конгсвингер ПД
- 10.09.2017 Конгсвингер 0:0 Стрёммен ПД
- 03.09.2017 Ранхейм 1:0 Конгсвингер ПД
- 22.08.2017 Конгсвингер 0:1 Будё-Глимт ПД
Последние игры между собой
Тромсдален: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Конгсвингер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален Первый дивизион
- 17.04.2017 Тромсдален 2:2 Конгсвингер Первый дивизион
- 29.08.2012 Тромсдален 2:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 15.04.2012 Конгсвингер 2:0 Тромсдален Адекколига
- 25.10.2009 Тромсдален 3:0 Конгсвингер Адекколига
- 21.05.2009 Конгсвингер 2:0 Тромсдален Адекколига
- 27.03.2009 Тромсдален 0:1 Конгсвингер Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|2.
|Викинг
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Саннес Ульф
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|4.
|Нутодден
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|5.
|Согндаль
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Улленсакер/Киса
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|7.
|Осане
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Мьёндален
|6
|1
|4
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Стрёммен
|6
|2
|0
|4
|11 - 9
|6
|10.
|Нест-Сотра
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Хам-Кам
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|12.
|Флурё
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|13.
|Ерв
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|14.
|Конгсвингер
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Левангер
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Тромсдален
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Тромсдален делает замену. Люсволл Вегард уходит с поля, а Tor Martin Mienna выходит на его замену.
83'
Andreas Loevland получил желтую карточку от судьи
81'
Тромсдален делает замену. Хэвард Люсволл уходит с поля, а Хокон Кьяве выходит на его замену.
75'
Harald Holter получил желтую карточку от судьи
74'
Г О О О О Л - Christian Roeer бьет в цель!
71'
Конгсвингер делает замену. Martin Tangen Vinjor уходит с поля, а Кольстад Йёрген выходит на его замену.
68'
Simon Thomas получил желтую карточку от судьи
68'
Г О О О О Л - Люсволл Вегард бьет в цель!
65'
Г О О О О Л - Andreas Loevland бьет в цель!
62'
Г О О О О Л - Andreas Loevland бьет в цель!
59'
Г О О О О Л - Ибрагим Шуайбу бьет в цель!
46'
Конгсвингер делает замену. Markus Skjellum уходит с поля, а Christian Roeer выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Тромсдален делает замену. Ларс Хенрик Андреассен уходит с поля, а Andreas Loevland выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Ибрагим Шуайбу бьет в цель!
14'
Markus Skjellum получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tromsdalen Idrettspark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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