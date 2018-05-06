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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 317
Тромсдален
3:3
Конец матча
Конгсвингер
0'
14' Желтая карточка
Markus Skjellum Nyambwogi
0:1
43' Гол
Ибрагим Шуайбу
0:2
59' Гол
Ибрагим Шуайбу
1:2
62' Гол
Andreas Loevland
2:2
65' Гол
Andreas Loevland
3:2
68' Гол
Люсволл Вегард
68' Желтая карточка
Simon Thomas I
3:3
74' Гол
Christian Roeer
75' Желтая карточка
Harald Holter
83' Желтая карточка
Andreas Loevland
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Тромсдален делает замену. Люсволл Вегард уходит с поля, а Tor Martin Mienna выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Andreas Loevland получил желтую карточку от судьи
81'
Тромсдален делает замену. Хэвард Люсволл уходит с поля, а Хокон Кьяве выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Harald Holter получил желтую карточку от судьи
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Christian Roeer бьет в цель!

71'
Конгсвингер делает замену. Martin Tangen Vinjor уходит с поля, а Кольстад Йёрген выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Simon Thomas получил желтую карточку от судьи
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Люсволл Вегард бьет в цель!
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Andreas Loevland бьет в цель!
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Andreas Loevland бьет в цель!
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Ибрагим Шуайбу бьет в цель!
46'
Конгсвингер делает замену. Markus Skjellum уходит с поля, а Christian Roeer выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тромсдален делает замену. Ларс Хенрик Андреассен уходит с поля, а Andreas Loevland выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Ибрагим Шуайбу бьет в цель!
Желтая карточка
14'
Markus Skjellum получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tromsdalen Idrettspark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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