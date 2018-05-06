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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1784
Согндаль
2:2
Конец матча
Саннес Ульф
0'
0:1
36' Гол
Угвуаду Оньекачи
37' Желтая карточка
Угвуаду Оньекачи
1:1
51' Гол
Eirik Schulze
2:1
53' Гол
Joachim Soltvedt
2:2
55' Гол
Брикс Кристиан
62' Желтая карточка
Йохансен Реми
79' Желтая карточка
Akinsola Akinyemi
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
80'
Согндаль делает замену. Joachim Soltvedt уходит с поля, а Johan Hove выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Akinsola Akinyemi получил желтую карточку от судьи
73'
Согндаль делает замену. Sixten Jensen уходит с поля, а Ульрик Фло выходит на его замену.
69'
Согндаль делает замену. Латифу Аким уходит с поля, а Lars Christian Kjemhus выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Йохансен Реми получил желтую карточку от судьи

59'
Саннес Ульф делает замену. Daniel Edvardsen уходит с поля, а Herman Kleppa выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Брикс Кристиан бьет в цель!
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Joachim Soltvedt бьет в цель!
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Eirik Schulze бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Угвуаду Оньекачи получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Угвуаду Оньекачи бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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