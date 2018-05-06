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Стадион: Фоссхауган Кампус Зрители: 1784
2:2
Конец матча
0:1
36' ГолУгвуаду Оньекачи
37' Желтая карточкаУгвуаду Оньекачи
1:1
51' ГолEirik Schulze
2:1
53' ГолJoachim Soltvedt
2:2
55' ГолБрикс Кристиан
62' Желтая карточкаЙохансен Реми
79' Желтая карточкаAkinsola Akinyemi
|
36'
0:1
37'
51'
1:1
53'
2:1
55'
2:2
62'
Состав команд
14
Риндарёй
Уле
Согндаль 4-5-1
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 4 Велер Кьетил Защитник
- 16 Reiss Greenidge Защитник
- 14 Риндарёй Уле Защитник
- 10 Мандич Станиша Полузащитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 31 Ulrik Fredriksen Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Kjetil Haug Вратарь
- 29 Tomas Totland Защитник
- 22 Lars Christian Kjemhus Полузащитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- 17 Dide Fofana
- Главный тренер: Eirik Bakke
Саннес Ульф 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 5 Daniel Edvardsen Защитник
- 16 Хейккиля Тапио Защитник
- 14 Akinsola Akinyemi Защитник
- 3 Йонссон Видар Защитник
- 24 Брикс Кристиан Полузащитник
- 4 Axel Kryger Полузащитник
- 8 Йохансен Реми Полузащитник
- 6 Ворторен Нилс Полузащитник
- 9 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- 30 Kent Haavard Eriksen Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Deniss Korneiciks Вратарь
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 20 Andreas Dybevik Полузащитник
- 15 Vegard Oestraat Erlien
- 21 Herman Kleppa
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Предыдущие игры
Согндаль (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 02.05.2018 Фюллингсдален 2:1 Согндаль К
- 29.04.2018 Нутодден 0:2 Согндаль ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Ойстесе 1:4 Согндаль К
- 14.04.2018 Мьёндален 0:0 Согндаль ПД
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 27.01.2018 Согндаль 1:4 Лиллестрём ТМК
- 02.12.2017 Ранхейм 1:0 Согндаль ТПМ
- 29.11.2017 Согндаль 1:0 Ранхейм ТПМ
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Согндаль 3:3 Сарпсборг-08 Т
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 02.05.2018 Саннес Ульф 1:0 Видар К
- 29.04.2018 Саннес Ульф 0:0 Ерв ПД
- 24.04.2018 Хам-Кам 0:0 Саннес Ульф ПД
- 18.04.2018 Сула 2:3 Саннес Ульф К
- 15.04.2018 Саннес Ульф 1:0 Левангер ПД
- 08.04.2018 Нест-Сотра 2:3 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 12.11.2017 Ранхейм 1:0 Саннес Ульф ТПМ
- 05.11.2017 Фредрикстад 3:0 Саннес Ульф ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Эльверум 0:1 Саннес Ульф ПД
- 15.10.2017 Саннес Ульф 2:2 Арендал ПД
- 01.10.2017 Ранхейм 0:1 Саннес Ульф ПД
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Саннес Ульф 2:2 Левангер ПД
- 06.09.2017 Будё-Глимт 0:0 Саннес Ульф ПД
- 20.08.2017 Саннес Ульф 3:0 Флурё ПД
- 16.08.2017 Тромсдален 1:2 Саннес Ульф ПД
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Саннес Ульф: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
- 25.10.2015 Согндаль 2:1 Саннес Ульф Первый дивизион
- 25.05.2015 Саннес Ульф 1:2 Согндаль Первый дивизион
- 19.10.2014 Саннес Ульф 1:0 Согндаль Типпелиген
- 25.05.2014 Согндаль 1:0 Саннес Ульф Типпелиген
- 27.10.2013 Согндаль 2:1 Саннес Ульф Типпелиген
- 23.06.2013 Саннес Ульф 1:3 Согндаль Типпелиген
- 26.08.2012 Саннес Ульф 3:1 Согндаль Типпелиген
- 23.05.2012 Согндаль 0:0 Саннес Ульф Типпелиген
- 01.03.2012 Саннес Ульф 8:0 Согндаль Товарищеские матчи. Сборные
- 15.01.2012 Согндаль 4:3 Саннес Ульф Товарищеские матчи. Сборные
- 24.10.2010 Согндаль 0:1 Саннес Ульф Адекколига
- 25.04.2010 Саннес Ульф 0:0 Согндаль Адекколига
- 10.08.2008 Согндаль 1:1 Саннес Ульф Адекколига
- 20.04.2008 Саннес Ульф 3:0 Согндаль Адекколига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|2.
|Викинг
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Саннес Ульф
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|4.
|Нутодден
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|5.
|Согндаль
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Улленсакер/Киса
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|7.
|Осане
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Мьёндален
|6
|1
|4
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Стрёммен
|6
|2
|0
|4
|11 - 9
|6
|10.
|Нест-Сотра
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Хам-Кам
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|12.
|Флурё
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|13.
|Ерв
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|14.
|Конгсвингер
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Левангер
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Тромсдален
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
80'
Согндаль делает замену. Joachim Soltvedt уходит с поля, а Johan Hove выходит на его замену.
79'
Akinsola Akinyemi получил желтую карточку от судьи
73'
Согндаль делает замену. Sixten Jensen уходит с поля, а Ульрик Фло выходит на его замену.
69'
Согндаль делает замену. Латифу Аким уходит с поля, а Lars Christian Kjemhus выходит на его замену.
62'
Йохансен Реми получил желтую карточку от судьи
59'
Саннес Ульф делает замену. Daniel Edvardsen уходит с поля, а Herman Kleppa выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Брикс Кристиан бьет в цель!
53'
Г О О О О Л - Joachim Soltvedt бьет в цель!
51'
Г О О О О Л - Eirik Schulze бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Угвуаду Оньекачи получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Угвуаду Оньекачи бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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