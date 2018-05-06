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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Бранн
1:0
18' Гол в свои воротаSimen Wangberg
2:0
34' ГолСколевик Стеффен
|
18'
1:0
34'
2:0
Состав команд
Бранн 5-3-2
- Основной состав
- 1 Радлингер Самуэль Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 17 Соренсен Гилли Защитник
- 29 Бармен Кристоффер Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 11 Сколевик Стеффен Полузащитник
- 14 Маренго Людсинио Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 23 Нильсен Сиверт Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 18 Карадас Азар Защитник
- 10 Ордагич Амер Полузащитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 25 Браатен Даниэль Нападающий
- 5 Гроннер Йонас
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Тромсё 5-3-2
- Основной состав
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 2 Хогли Том Защитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Защитник
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 25 Lasse Nilsen Защитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 11 Тейлор Роберт Полузащитник
- 26 Jostein Gundersen Полузащитник
- 17 Бернтсен Даниэль Нападающий
- 30 Эспейор Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 42 Бакенга Мушага Полузащитник
- 8 Кьяергор Оливер Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- Marcus Holmgren Pedersen
- 18 Mour Samb
- Главный тренер: Simo Valakari
Предыдущие игры
Бранн (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 02.05.2018 Сутра 0:4 Бранн К
- 29.04.2018 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 25.04.2018 Ранхейм 0:2 Бранн Т
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Т
- 18.04.2018 Сандвикен 1:6 Бранн К
- 15.04.2018 Сарпсборг-08 1:2 Бранн Т
- 08.04.2018 Бранн 1:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
- 13.02.2018 Бранн 1:0 Пушкаш-Академия ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 26.11.2017 Бранн 2:2 Тромсё Т
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Т
- 05.11.2017 Бранн 2:0 Лиллестрём Т
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
Тромсё (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 02.05.2018 Сенья 0:1 Тромсё К
- 29.04.2018 Тромсё 0:0 Кристиансунд Т
- 22.04.2018 Тромсё 4:1 Саннефьёрд Т
- 18.04.2018 Шервёй 1:3 Тромсё К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 08.04.2018 Тромсё 4:0 Ранхейм Т
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
- 09.02.2018 Тромсё 4:0 Тромсдален ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
- 26.11.2017 Бранн 2:2 Тромсё Т
- 19.11.2017 Тромсё 2:0 Хёугесунн Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Стабек 1:2 Тромсё Т
Последние игры между собой
Бранн: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
Тромсё: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
- 26.11.2017 Бранн 2:2 Тромсё Типпелиген
- 02.04.2017 Тромсё 1:1 Бранн Типпелиген
- 25.09.2016 Бранн 1:0 Тромсё Типпелиген
- 01.05.2016 Тромсё 1:0 Бранн Типпелиген
- 06.03.2016 Бранн 0:3 Тромсё Товарищеские матчи. Клубы
- 10.11.2013 Бранн 4:1 Тромсё Типпелиген
- 20.05.2013 Тромсё 2:0 Бранн Типпелиген
- 11.11.2012 Бранн 0:2 Тромсё Типпелиген
- 28.05.2012 Тромсё 2:0 Бранн Типпелиген
- 08.03.2012 Тромсё 1:1 Бранн Товарищеские матчи. Сборные
- 26.08.2011 Бранн 1:1 Тромсё Типпелиген
- 29.05.2011 Тромсё 4:0 Бранн Типпелиген
- 11.09.2010 Тромсё 0:3 Бранн Типпелиген
- 05.05.2010 Бранн 0:1 Тромсё Типпелиген
- 04.10.2009 Тромсё 0:2 Бранн Типпелиген
- 13.04.2009 Бранн 2:4 Тромсё Типпелиген
- 26.10.2008 Бранн 1:1 Тромсё Типпелиген
- 03.05.2008 Тромсё 0:0 Бранн Типпелиген
- 03.11.2007 Тромсё 3:0 Бранн Типпелиген
Бранн
Тромсё
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|2:0
|8
|7
|1
|0
|14 - 2
|22
|2.
|Русенборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Хёугесунн
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|Ранхейм
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|5.
|Мольде
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|Одд
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Волеренга
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|8.
|Тромсё
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|9.
|Кристиансунд
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Сарпсборг-08
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|12.
|Лиллестрём
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|13.
|Стабек
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|14.
|Будё-Глимт
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|15.
|Саннефьёрд
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|16.
|Старт
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Сколевик Стеффен бьет в цель!
18'
Г О О О О Л - Симен Вангберг уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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