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Крузейро
1:0
Конец матча
Ботафого
0'
10' Желтая карточка
Rodrigo I
51' Желтая карточка
Gilson I
55' Желтая карточка
Luiz Fernando IV
1:0
72' Гол
Dede II
90' Желтая карточка
Энрике Лима
90' Желтая карточка
Matheus Fernandes
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Matheus Fernandes получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Энрике Лима получил желтую карточку от судьи
79'
Крузейро делает замену. Rafinha уходит с поля, а Бруно Силва выходит на его замену.
76'
Ботафого делает замену. Rodrigo Lindoso уходит с поля, а Велкер Марсел Алмейда Киеза выходит на его замену.
75'
Крузейро делает замену. Тиаго Невес уходит с поля, а Робиньо Робсон выходит на его замену.

Описание гола
72'
Г О О О О Л - Андерсон Витали Да Сильва Деде бьет в цель!
67'
Ботафого делает замену. Валенсия Леонардо уходит с поля, а Шина Жоау Гонсалвеш выходит на его замену.
63'
Крузейро делает замену. Sassa уходит с поля, а Raniel выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Luiz Fernando получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Алвес до Наскименто Гилсон получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ботафого делает замену. Виана Пимпао уходит с поля, а Luiz Fernando выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
10'
Rodrigo Lindoso получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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