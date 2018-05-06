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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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10' Желтая карточкаRodrigo I
51' Желтая карточкаGilson I
55' Желтая карточкаLuiz Fernando IV
1:0
72' ГолDede II
90' Желтая карточкаЭнрике Лима
90' Желтая карточкаMatheus Fernandes
|
10'
51'
55'
72'
1:0
90'
Состав команд
26
Dede
II
18
Rafinha
XVII
30
Тиаго
Невес
99
Sassa
II
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 29 Lucas Daniel Romero Защитник
- 26 Dede II Защитник
- 3 Лео Ренан Защитник
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 16 Lucas Silva IV Полузащитник
- 8 Энрике Лима Полузащитник
- 18 Rafinha XVII Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 10 Де Арраскаэта Джорджиан Полузащитник
- 99 Sassa II Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Marcelo Hermes Защитник
- 21 Манкуэльо Федерико Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 17 Raniel Нападающий
- 7 Собис Рафаэл Нападающий
- 2 Esekel Kriado II
- 4 Murilo Cerqueira
- 12 Рафаэл Пирес
- 20 Bruno Silva II
- 27 Manoel Ribeiro II
Ботафого 4-1-4-1
- Основной состав
- Jefferson de Oliveira II Вратарь
- Silva Marsinio III Защитник
- Igor Rabello Защитник
- Mauro Joel Carli Защитник
- Gilson I Защитник
- Rodrigo I Полузащитник
- Rodrigo Pimpao Полузащитник
- Matheus Fernandes Полузащитник
- Ренато Сантос Полузащитник
- Валенсия Леонардо Полузащитник
- Brenner Нападающий
- Запасные игроки
- Шина Жоау Гонсалвеш Защитник
- Жонатан Морейра Защитник
- Luis Richardo Защитник
- Gustavo Costa Полузащитник
- Джин Полузащитник
- Кальвенте Эсекьель Полузащитник
- Marcelo Conceicao Полузащитник
- Kieza Нападающий
- Luiz Fernando IV
- Saulo II
- Marcos Vinicius III
Предыдущие игры
Крузейро (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 03.05.2018 Васко да Гама 0:4 Крузейро КЛ
- 30.04.2018 Интернасьональ 0:0 Крузейро СA
- 27.04.2018 Крузейро 7:0 Универсидад де Чили КЛ
- 22.04.2018 Флуминенсе 1:0 Крузейро СA
- 20.04.2018 Универсидад де Чили 0:0 Крузейро КЛ
- 14.04.2018 Крузейро 0:1 Гремио СA
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро М
- 05.04.2018 Крузейро 0:0 Васко да Гама КЛ
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро М
- 25.03.2018 Крузейро 2:1 Тупи М
- 22.03.2018 Тупи 0:1 Крузейро М
- 17.03.2018 Крузейро 2:0 Патросиненсе М
- 11.03.2018 Патросиненсе 1:1 Крузейро М
- 11.03.2018 Крузейро 0:1 Кахиас Г
- 08.03.2018 Крузейро 3:0 УРТ М
- 08.03.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ Г
- 04.03.2018 Атлетико Минейро 0:1 Крузейро М
- 03.03.2018 Сан-Луиз 4:1 Крузейро Г
- 28.02.2018 Расинг Авельянеда 4:2 Крузейро КЛ
- 25.02.2018 Жувентуд 3:2 Крузейро Г
Ботафого (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 28.04.2018 Ботафого 2:1 Гремио СA
- 24.04.2018 Спорт Ресифи 1:1 Ботафого СA
- 17.04.2018 Ботафого 1:1 Палмейрас СA
- 13.04.2018 Аудакс Итальяно 1:2 Ботафого КС
- 08.04.2018 Васко да Гама 0:1 Ботафого ЧК
- 01.04.2018 Ботафого 2:3 Васко да Гама ЧК
- 29.03.2018 Фламенго 0:1 Ботафого ЧК
- 25.03.2018 Флуминенсе 3:0 Ботафого КК
- 22.03.2018 Васко да Гама 2:3 Ботафого КК
- 18.03.2018 Ботафого 2:3 Васко да Гама CTRGS
- 11.03.2018 Вольта Редонда 1:1 Ботафого CTRGS
- 07.03.2018 Ботафого 1:0 Бангу CTRGS
- 03.03.2018 Фламенго 1:0 Ботафого CTRGS
- 26.02.2018 Ботафого 1:0 Кабуфриэнсе CTRGS
- 23.02.2018 Нова-Игуасу 1:2 Ботафого CTRGS
- 10.02.2018 Фламенго 3:1 Ботафого CTGI
- 07.02.2018 Апаресиденсе 2:1 Ботафого К
- 04.02.2018 Ботафого 0:0 Мадурейра ККГ
- 28.01.2018 Ботафого 1:0 Боавишта Сакуарема ККГ
- 26.01.2018 Макао 1:2 Ботафого ККГ
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Ботафого: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Палмейрас
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Васко да Гама
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Коринтианс
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Гремио
|5:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Атлетико Минейро
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Флуминенсе
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Спорт Ресифи
|2:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Америка Минейро
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Сан-Паулу
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|Ботафого
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Интернасьональ
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Крузейро
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|15.
|Баия
|0:2
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Сантос
|1:5
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Шапекоэнсе
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|18.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Витория
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|20.
|Парана
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Второй тайм
90'
Matheus Fernandes получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Энрике Лима получил желтую карточку от судьи
79'
Крузейро делает замену. Rafinha уходит с поля, а Бруно Силва выходит на его замену.
76'
Ботафого делает замену. Rodrigo Lindoso уходит с поля, а Велкер Марсел Алмейда Киеза выходит на его замену.
75'
Крузейро делает замену. Тиаго Невес уходит с поля, а Робиньо Робсон выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Андерсон Витали Да Сильва Деде бьет в цель!
67'
Ботафого делает замену. Валенсия Леонардо уходит с поля, а Шина Жоау Гонсалвеш выходит на его замену.
55'
Luiz Fernando получил желтую карточку от судьи
51'
Алвес до Наскименто Гилсон получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Ботафого делает замену. Виана Пимпао уходит с поля, а Luiz Fernando выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
10'
Rodrigo Lindoso получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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