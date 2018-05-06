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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:0
Конец матча
16' Желтая карточкаДурадо Энрике
18' Желтая карточкаДурадо Родриго
54' Желтая карточкаКуэльяр Густаво
65' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
69' Желтая карточкаКуэста Виктор
1:0
71' ГолPerez Martinez Lucas VII
79' Красная карточкаWilliam Pottker
80' Желтая карточкаPerez Martinez Lucas VII
81' Желтая карточкаVinicius Junior
83' Желтая карточкаBrenner
84' Желтая карточкаЖеуванио
2:0
87' ГолРибейро Эвертон
|
16'
18'
54'
63'
65'
69'
71'
1:0
75'
79'
81'
83'
84'
86'
87'
2:0
Состав команд
2
Rodinei
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
23
Жеуванио
28
Иаго
Лопес
30
Gabriel
Dias
88
Patrick
I
Фламенго 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 11 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 20 Vinicius Junior Полузащитник
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 14 Жонас Полузащитник
- 29 Линкольн Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 17 Марлос Морено Нападающий
- 9 Герреро Паоло Нападающий
- 26 Matheus Thuler
- 18 Jean Lucas
- 30 Thiago Xavier IV
- 21 Para I
- 37 Cesar II
Интернасьональ 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Danilo XVI Вратарь
- 18 Фабиано Лейсманн Защитник
- 4 Моледо Родриго Защитник
- 15 Куэста Виктор Защитник
- 28 Иаго Лопес Защитник
- 13 Дурадо Родриго Полузащитник
- 99 William Pottker Полузащитник
- 30 Gabriel Dias Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 10 Д'Алессандро Андрес Полузащитник
- 9 Дамиан Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Marcelo Lomba Вратарь
- 44 Klaus Защитник
- 37 Зе Карлос Защитник
- 19 Lucca Полузащитник
- 7 Лопес Нико Полузащитник
- 11 Веллингтон Силва Полузащитник
- 48 Brenner Нападающий
- 6 Uendel
- 21 Camilo III
- 35 Charles Matos
- 26 Fabinho VIII
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 03.05.2018 Понте-Прета 0:1 Фламенго К
- 29.04.2018 Сеара 0:3 Фламенго СA
- 26.04.2018 Санта-Фе 0:0 Фламенго КЛ
- 22.04.2018 Фламенго 2:0 Америка Минейро СA
- 19.04.2018 Фламенго 1:1 Санта-Фе КЛ
- 15.04.2018 Витория 2:2 Фламенго СA
- 29.03.2018 Фламенго 0:1 Ботафого ЧК
- 23.03.2018 Флуминенсе 1:1 Фламенго КК
- 18.03.2018 Фламенго 4:0 Португеза CTRGS
- 15.03.2018 Эмелек 1:2 Фламенго КЛ
- 11.03.2018 Макао 1:0 Фламенго CTRGS
- 08.03.2018 Боавишта Сакуарема 0:3 Фламенго CTRGS
- 03.03.2018 Фламенго 1:0 Ботафого CTRGS
- 01.03.2018 Фламенго 2:2 Ривер Плейт КЛ
- 24.02.2018 Флуминенсе 4:0 Фламенго CTRGS
- 22.02.2018 Фламенго 4:0 Мадурейра CTRGS
- 18.02.2018 Боавишта Сакуарема 0:2 Фламенго CTGI
- 10.02.2018 Фламенго 3:1 Ботафого CTGI
- 04.02.2018 Нова-Игуасу 0:1 Фламенго ККГ
- 27.01.2018 Фламенго 0:0 Васко да Гама ККГ
Интернасьональ (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 30.04.2018 Интернасьональ 0:0 Крузейро СA
- 22.04.2018 Палмейрас 1:0 Интернасьональ СA
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ К
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Г
- 18.03.2018 Гремио 3:0 Интернасьональ Г
- 15.03.2018 Сианорте 0:2 Интернасьональ К
- 11.03.2018 Интернасьональ 1:2 Гремио Г
- 08.03.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ Г
- 02.03.2018 Интернасьональ 2:0 Сианорте К
- 25.02.2018 Интернасьональ 0:0 Сан-Луиз Г
- 22.02.2018 Ремо 1:2 Интернасьональ К
- 18.02.2018 Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Г
- 16.02.2018 Интернасьональ 3:1 Жувентуд Г
- 09.02.2018 Интернасьональ 4:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Г
- 04.02.2018 Бразил де Пелотас 1:0 Интернасьональ Г
- 01.02.2018 Боавишта Сакуарема 1:1 Интернасьональ К
- 27.01.2018 Интернасьональ 3:0 Авенида Г
- 25.01.2018 Кахиас 2:1 Интернасьональ Г
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
- 16.10.2016 Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A
- 30.06.2016 Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A
- 18.10.2015 Фламенго 0:1 Интернасьональ Серия A
- 09.07.2015 Интернасьональ 1:2 Фламенго Серия A
- 23.10.2014 Фламенго 2:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А
- 20.07.2014 Интернасьональ 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 11.10.2013 Фламенго 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А
- 21.07.2013 Интернасьональ 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 02.09.2012 Интернасьональ 4:1 Фламенго Серия A
- 27.05.2012 Фламенго 3:3 Интернасьональ Серия A
- 27.11.2011 Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A
- 21.08.2011 Интернасьональ 2:2 Фламенго Серия A
- 17.10.2010 Фламенго 3:0 Интернасьональ Серия A
- 25.07.2010 Интернасьональ 1:0 Фламенго Серия A
- 27.09.2009 Интернасьональ 0:0 Фламенго Серия A
- 22.06.2009 Фламенго 4:0 Интернасьональ Серия A
- 21.05.2009 Интернасьональ 2:1 Фламенго Кубок Бразилии
- 14.05.2009 Фламенго 0:0 Интернасьональ Кубок Бразилии
- 25.05.2008 Фламенго 2:1 Интернасьональ Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Палмейрас
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Васко да Гама
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Коринтианс
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Гремио
|5:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Атлетико Минейро
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Флуминенсе
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Спорт Ресифи
|2:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Америка Минейро
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Сан-Паулу
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|Ботафого
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Интернасьональ
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Крузейро
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|15.
|Баия
|0:2
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Сантос
|1:5
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Шапекоэнсе
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|18.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Витория
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|20.
|Парана
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фламенго делает замену. Rene уходит с поля, а Трауко Мигель выходит на его замену.
87'
Г О О О О Л - Рибейро Эвертон бьет в цель!
84'
Жеуванио получил желтую карточку от судьи
83'
Brenner получил желтую карточку от судьи
81'
Vinicius Junior получил желтую карточку от судьи
80'
Lucas Paqueta получил желтую карточку от судьи
79'
УДАЛЕНИЕ! - William Pottker увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
75'
Интернасьональ делает замену. Gabriel Dias уходит с поля, а Brenner выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Lucas Paqueta бьет в цель!
69'
Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
65'
Фабиано Лейсманн получил желтую карточку от судьи
63'
Интернасьональ делает замену. Дамиан Леандро уходит с поля, а Lucca выходит на его замену.
59'
Фламенго делает замену. Дурадо Энрике уходит с поля, а Герреро Паоло выходит на его замену.
54'
Куэльяр Густаво получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Дурадо Родриго получил желтую карточку от судьи
16'
Дурадо Энрике получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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