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  5. Серия A
Фламенго
2:0
Конец матча
Интернасьональ
0'
16' Желтая карточка
Дурадо Энрике
18' Желтая карточка
Дурадо Родриго
54' Желтая карточка
Куэльяр Густаво
65' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
69' Желтая карточка
Куэста Виктор
1:0
71' Гол
Perez Martinez Lucas VII
79' Красная карточка
William Pottker
80' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VII
81' Желтая карточка
Vinicius Junior
83' Желтая карточка
Brenner
84' Желтая карточка
Жеуванио
2:0
87' Гол
Рибейро Эвертон
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фламенго делает замену. Rene уходит с поля, а Трауко Мигель выходит на его замену.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Рибейро Эвертон бьет в цель!
86'
Фламенго делает замену. Жеуванио уходит с поля, а Jean Lucas выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Жеуванио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Brenner получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
81'
Vinicius Junior получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Lucas Paqueta получил желтую карточку от судьи
79'
УДАЛЕНИЕ! - William Pottker увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
75'
Интернасьональ делает замену. Gabriel Dias уходит с поля, а Brenner выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Lucas Paqueta бьет в цель!
Желтая карточка
69'
Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Фабиано Лейсманн получил желтую карточку от судьи
63'
Интернасьональ делает замену. Дамиан Леандро уходит с поля, а Lucca выходит на его замену.
59'
Фламенго делает замену. Дурадо Энрике уходит с поля, а Герреро Паоло выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Куэльяр Густаво получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
18'
Дурадо Родриго получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Дурадо Энрике получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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