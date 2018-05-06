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Стадион:
Орландо Сити
3:1
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
0:1
12' Гол
Corey Baird
51' Желтая карточка
Joe Bendik
59' Желтая карточка
Mohammed El Monir II
1:1
60' Гол
Dominic Dwyer
2:1
63' Гол
Сане Людовик
74' Желтая карточка
Cristian Higuita
3:1
78' Гол
Йотун Йошимар
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Орландо Сити делает замену. Мерам Жустин уходит с поля, а R. J. Allen выходит на его замену.
82'
Реал Солт-Лейк делает замену. Ruiz уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
81'
Орландо Сити делает замену. Йотун Йошимар уходит с поля, а Росель Ориоль выходит на его замену.
79'
Реал Солт-Лейк делает замену. Corey Baird уходит с поля, а Силва Луис выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Йотун Йошимар бьет в цель!

Желтая карточка
74'
Cristian Higuita получил желтую карточку от судьи
73'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Stefano выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Сане Людовик бьет в цель!
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Dominic Dwyer бьет в цель!
Желтая карточка
59'
Mohammed El-Monir получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Джо Бендик получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Corey Baird бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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