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Стадион: Orlando City Stadium
3:1
Конец матча
0:1
12' ГолCorey Baird
51' Желтая карточкаJoe Bendik
59' Желтая карточкаMohammed El Monir II
1:1
60' ГолDominic Dwyer
2:1
63' ГолСане Людовик
74' Желтая карточкаCristian Higuita
3:1
78' ГолЙотун Йошимар
|
12'
0:1
51'
60'
1:1
63'
2:1
73'
74'
78'
3:1
Состав команд
22
Сане
Людовик
28
Шулер
Крис
16
Кьестан
Саша
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
13
Nick
Besler
31
Руиз
27
Corey
Baird
10
Плата
Жоао
Орландо Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 4 Джонсон Уилл Защитник
- 22 Сане Людовик Защитник
- 28 Шулер Крис Защитник
- 13 Mohammed El Monir II Защитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 17 Chris Mueller Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Earl Edwards Jr. Вратарь
- 25 Donny Toia Защитник
- 27 R. J. Allen Защитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- 29 Stefano Полузащитник
- 6 Richie Laryea Полузащитник
- 94 Victor II
- Главный тренер: Jason Kreis
Реал Солт-Лейк 4-3-3
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 13 Nick Besler Защитник
- 31 Руиз Защитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Нападающий
- 27 Corey Baird Нападающий
- 10 Плата Жоао Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Хенли Адам Защитник
- 23 Сауседо Себастьян Защитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 28 Ricky Lopez-Espin
- 24 Сперроу Коннор
- 20 Силва Луис
- 22 Aaron Herrera
- Главный тренер: Петке Майк
Предыдущие игры
Орландо Сити (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Орландо Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Орландо Сити 3:2 Портленд Тимберс М
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 03.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
- 13.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|9
|7
|1
|1
|23 - 10
|22
|2.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Орландо Сити
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|0
|3
|21 - 10
|15
|5.
|Коламбус Крю
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Монреаль Импакт
|9
|3
|0
|6
|14 - 23
|9
|8.
|Чикаго Файр
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|9.
|Филадельфия Юнион
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|10.
|Торонто
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|1
|2
|18 - 14
|16
|3.
|Даллас
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|5.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|2
|3
|18 - 13
|11
|7.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|1
|5
|10 - 19
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|2
|5
|12 - 16
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Орландо Сити делает замену. Мерам Жустин уходит с поля, а R. J. Allen выходит на его замену.
82'
Реал Солт-Лейк делает замену. Ruiz уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
81'
Орландо Сити делает замену. Йотун Йошимар уходит с поля, а Росель Ориоль выходит на его замену.
79'
Реал Солт-Лейк делает замену. Corey Baird уходит с поля, а Силва Луис выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Йотун Йошимар бьет в цель!
74'
Cristian Higuita получил желтую карточку от судьи
73'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Stefano выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Сане Людовик бьет в цель!
60'
Г О О О О Л - Dominic Dwyer бьет в цель!
59'
Mohammed El-Monir получил желтую карточку от судьи
51'
Джо Бендик получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
12'
Г О О О О Л - Corey Baird бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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