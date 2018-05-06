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  4. Бразилия
  5. Серия A
Гремио
5:1
Конец матча
Сантос
0'
24' Желтая карточка
Додо Родолфо
1:0
31' Гол
Майкон Тьяго
1:1
33' Гол
Jean Mota
43' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VI
2:1
45' Гол
Эвертон Соуза
3:1
55' Гол
Майкон Тьяго
61' Желтая карточка
Алисон II
4:1
70' Гол
Андре Филипе
5:1
80' Гол
Артур Рамос
90' Желтая карточка
Рамиро
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Рамиро получил желтую карточку от судьи
80'
Сантос делает замену. Rodrygo уходит с поля, а Виктор Феррас выходит на его замену.
80'
Гремио делает замену. Лео Моура уходит с поля, а Madson выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Артур Рамос бьет в цель!
76'
Гремио делает замену. Кортез Бруно уходит с поля, а Оливейра Марсело II выходит на его замену.

73'
Сантос делает замену. Габриэл Барбоза уходит с поля, а Arthur выходит на его замену.
72'
Гремио делает замену. Андре Филипе уходит с поля, а Жаэл Феррейра выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Андре Филипе бьет в цель!
Желтая карточка
61'
Алисон II получил желтую карточку от судьи
57'
Сантос делает замену. Лео Ситтадини уходит с поля, а Копете Джонатан выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Майкон Тьяго бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Эвертон Соуза бьет в цель!
Желтая карточка
43'
Lucas получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Jean Mota бьет в цель!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Майкон Тьяго бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Додо Родолфо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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