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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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24' Желтая карточкаДодо Родолфо
1:0
31' ГолМайкон Тьяго
1:1
33' ГолJean Mota
43' Желтая карточкаPerez Martinez Lucas VI
2:1
45' ГолЭвертон Соуза
3:1
55' ГолМайкон Тьяго
61' Желтая карточкаАлисон II
4:1
70' ГолАндре Филипе
5:1
80' ГолАртур Рамос
90' Желтая карточкаРамиро
|
24'
31'
1:0
33'
1:1
45'
2:1
55'
3:1
61'
70'
4:1
80'
5:1
80'
90'
Состав команд
12
Кортез
Бруно
29
Артур
Рамос
17
Рамиро
7
Луан
90
Андре
Филипе
38
Гедес
Даниэл
14
Браз
Давид
16
Додо
Родолфо
39
Jean
Mota
27
Саша
Эдуардо
43
Rodrygo
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гроэ Марсело Вратарь
- 2 Лео Моура Защитник
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 4 Каннеманн Вальтер Защитник
- 12 Кортез Бруно Защитник
- 8 Майкон Тьяго Полузащитник
- 29 Артур Рамос Полузащитник
- 17 Рамиро Полузащитник
- 7 Луан Полузащитник
- 11 Эвертон Соуза Полузащитник
- 90 Андре Филипе Нападающий
- Запасные игроки
- 48 Виктор Пауло VII Вратарь
- 26 Оливейра Марсело II Защитник
- 22 Брессан Матеус Защитник
- 18 Майкосуэл Режиналду Полузащитник
- 5 Мичел Феррейра Полузащитник
- 25 Жаилсон Маркес Полузащитник
- 9 Жаэл Феррейра Нападающий
- 21 Madson II
- 10 Cicero II
- 27 Thonny Anderson
- 13 Vinicius Lima
- 23 Alisson II
Сантос 4-3-3
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 28 Perez Martinez Lucas VI Защитник
- 14 Браз Давид Защитник
- 16 Додо Родолфо Защитник
- 19 Лео Ситтадини Полузащитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 39 Jean Mota Полузащитник
- 27 Саша Эдуардо Нападающий
- 10 Габриэл Барбоза Нападающий
- 43 Rodrygo Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 6 Энрике Густаво Защитник
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 7 Витор Буэно Полузащитник
- 36 Копете Джонатан Полузащитник
- 23 Arthur VIII
- 35 Robson Bambu
- 2 Luiz Felipe III
- 21 Diego Pituca
- 29 Yuri Alberto
- 22 Caju III
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Предыдущие игры
Гремио (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 02.05.2018 Гремио 5:0 Серро Портеньо КЛ
- 28.04.2018 Ботафого 2:1 Гремио СA
- 26.04.2018 Гойяс 0:2 Гремио К
- 23.04.2018 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 18.04.2018 Серро Портеньо 0:0 Гремио КЛ
- 14.04.2018 Крузейро 0:1 Гремио СA
- 08.04.2018 Бразил де Пелотас 0:3 Гремио Г
- 05.04.2018 Гремио 4:0 Монагас КЛ
- 01.04.2018 Гремио 4:0 Бразил де Пелотас Г
- 29.03.2018 Гремио 1:1 Авенида Г
- 25.03.2018 Авенида 0:3 Гремио Г
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Г
- 18.03.2018 Гремио 3:0 Интернасьональ Г
- 11.03.2018 Интернасьональ 1:2 Гремио Г
- 08.03.2018 Гремио 1:0 Сан-Паулу Г
- 04.03.2018 Жувентуд 0:2 Гремио Г
- 28.02.2018 Дефенсор Спортинг 1:1 Гремио КЛ
- 25.02.2018 Гремио 3:0 Нову-Амбургу Г
- 22.02.2018 Гремио 0:0 Индепендьенте РС
- 18.02.2018 Веранополис 2:1 Гремио Г
Сантос (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 02.05.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Сантос КЛ
- 25.04.2018 Сантос 2:0 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 21.04.2018 Баия 1:0 Сантос СA
- 15.04.2018 Сантос 2:0 Сеара СA
- 06.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Сантос КЛ
- 28.03.2018 Палмейрас 1:2 Сантос П
- 25.03.2018 Сантос 0:1 Палмейрас П
- 22.03.2018 Сантос 0:0 Ботафого Рибейрао П
- 19.03.2018 Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос П
- 16.03.2018 Сантос 3:1 Насьональ Монтевидео КЛ
- 11.03.2018 Сантос 1:3 Сан-Бенту П
- 08.03.2018 Новоризонтину 2:1 Сантос П
- 04.03.2018 Сантос 1:1 Коринтианс П
- 02.03.2018 Реал Гарчиласо 2:0 Сантос КЛ
- 26.02.2018 Сантос 2:0 Санту-Андре П
- 18.02.2018 Сан-Паулу 0:1 Сантос П
- 15.02.2018 Сантос 2:0 Сан-Каэтано П
- 10.02.2018 Ферровиария 2:2 Сантос П
- 04.02.2018 Палмейрас 2:1 Сантос П
- 29.01.2018 Сантос 1:1 Итуано П
Последние игры между собой
Гремио: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Сантос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Палмейрас
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Васко да Гама
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Коринтианс
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Гремио
|5:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Атлетико Минейро
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Флуминенсе
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Спорт Ресифи
|2:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Америка Минейро
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Сан-Паулу
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|Ботафого
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Интернасьональ
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|14.
|Крузейро
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|15.
|Баия
|0:2
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Сантос
|1:5
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Шапекоэнсе
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|18.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Витория
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|20.
|Парана
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Рамиро получил желтую карточку от судьи
80'
Сантос делает замену. Rodrygo уходит с поля, а Виктор Феррас выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Артур Рамос бьет в цель!
76'
Гремио делает замену. Кортез Бруно уходит с поля, а Оливейра Марсело II выходит на его замену.
73'
Сантос делает замену. Габриэл Барбоза уходит с поля, а Arthur выходит на его замену.
72'
Гремио делает замену. Андре Филипе уходит с поля, а Жаэл Феррейра выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Андре Филипе бьет в цель!
61'
Алисон II получил желтую карточку от судьи
57'
Сантос делает замену. Лео Ситтадини уходит с поля, а Копете Джонатан выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Майкон Тьяго бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Эвертон Соуза бьет в цель!
43'
Lucas получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Jean Mota бьет в цель!
31'
Г О О О О Л - Майкон Тьяго бьет в цель!
24'
Додо Родолфо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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