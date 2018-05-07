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Стадион:
Лахти
1:0
Конец матча
СИК
0'
33' Желтая карточка
О'Брайен Дэнни
45' Желтая карточка
Баат Андерс
61' Желтая карточка
Ville Tikkanen
1:0
88' Пенальти
Аниер Хенри
90' Желтая карточка
Vahid Hambo
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Vahid Hambo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Аниер Хенри из команды Лахти забивает с точки!
82'
СИК делает замену. О'Брайен Дэнни уходит с поля, а Vahid Hambo выходит на его замену.
75'
Лахти делает замену. Teemu Jaentti уходит с поля, а Хертси Лооренц выходит на его замену.
75'
СИК делает замену. Дормэн Ричард уходит с поля, а Сараярви Йессе выходит на его замену.

74'
Лахти делает замену. Kalle Taimi уходит с поля, а Хертси Лооренц выходит на его замену.
68'
Лахти делает замену. Kalle Taimi уходит с поля, а Stenio выходит на его замену.
63'
Лахти делает замену. Паананен Алекси уходит с поля, а Гела Чевдет выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Ville Tikkanen получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
СИК делает замену. Emile Paul Tendeng уходит с поля, а Хатакка Дани выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Баат Андерс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
О'Брайен Дэнни получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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