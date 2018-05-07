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Стадион: Лахден
33' Желтая карточкаО'Брайен Дэнни
45' Желтая карточкаБаат Андерс
61' Желтая карточкаVille Tikkanen
1:0
88' ПенальтиАниер Хенри
90' Желтая карточкаVahid Hambo
|
33'
45'
61'
88'
1:0
90'
Состав команд
Лахти
- Основной состав
- 1 Шишковски Дамьян Вратарь
- 5 Вяткин Артём Защитник
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 80 Дмитриев Артём Полузащитник
- 15 Хассан Сисей Полузащитник
- 14 Аниер Хенри Нападающий
- 6 Igor Jovanovic
- 23 Kalle Taimi
- 16 Santeri Hostikka
- 18 Teemu Jaentti
- Запасные игроки
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 8 Гела Чевдет Полузащитник
- 22 Хертси Лооренц Полузащитник
- 9 Стениу Сантуш Полузащитник
- 28 Oskari Kekkonen
- 7 Fareed Sadat
- 24 Paavo Voutilainen
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
СИК
- Основной состав
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 29 О'Брайен Дэнни Защитник
- 2 Меро Йоэл Защитник
- 11 Мастоу Джордан Полузащитник
- 8 Лаасконен Йоханнес Полузащитник
- 4 Дормэн Ричард Полузащитник
- 6 Баат Андерс Полузащитник
- 25 Emile Paul Tendeng
- 14 Maximo Tolonen
- 7 Reuben Ayarna
- 17 Ville Tikkanen
- Запасные игроки
- 1 Jesse Oest Вратарь
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 16 Joonas Sundman
- 9 Vahid Hambo
- 5 Хатакка Дани
- Главный тренер: Tommi Kautonen
Предыдущие игры
Лахти (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 03.05.2018 ХИК 1:2 Лахти В
- 29.04.2018 КуПС 1:1 Лахти В
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти В
- 21.04.2018 Лахти 2:0 Ильвес В
- 15.04.2018 Хонка 0:0 Лахти В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 18.03.2018 Хака 3:1 Лахти К
- 24.02.2018 Лахти 2:1 ГрИФК К
- 17.02.2018 Ильвес 2:2 Лахти К
- 10.02.2018 Лахти 4:2 Ювяскюля К
- 03.02.2018 Виикингит 2:2 Лахти К
- 27.01.2018 Лахти 2:1 Хака К
- 28.10.2017 Лахти 2:1 ХИФК В
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 18.09.2017 Интер Турку 1:6 Лахти В
- 11.09.2017 Лахти 1:1 КуПС В
СИК (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 03.05.2018 СИК 1:3 КуПС В
- 29.04.2018 Ильвес 1:1 СИК В
- 21.04.2018 СИК 2:0 Хонка В
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК В
- 15.04.2018 ТПС 0:2 СИК В
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 29.03.2018 СИК 1:2 Хонка К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 24.02.2018 Яро 1:1 СИК К
- 10.02.2018 СИК 4:0 ТПВ К
- 02.02.2018 КПВ 1:2 СИК К
- 21.01.2018 СИК 4:0 Кески-Уусимаа К
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку В
- 20.10.2017 ХИФК 2:2 СИК В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 СИК 0:0 Ильвес В
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК К
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
Последние игры между собой
Лахти: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 2
СИК: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 6
- 19.08.2017 СИК 1:0 Лахти Вейккауслига
- 06.05.2017 Лахти 1:0 СИК Вейккауслига
- 05.04.2017 СИК 1:1 Лахти Вейккауслига
- 14.10.2016 СИК 2:2 Лахти Вейккауслига
- 23.07.2016 СИК 4:1 Лахти Вейккауслига
- 09.05.2016 Лахти 3:0 СИК Вейккауслига
- 19.03.2016 СИК 0:0 Лахти Кубок лиги
- 13.09.2015 СИК 0:0 Лахти Вейккауслига
- 06.07.2015 Лахти 1:0 СИК Вейккауслига
- 08.05.2015 Лахти 1:0 СИК Вейккауслига
- 13.09.2014 СИК 1:1 Лахти Вейккауслига
- 07.07.2014 Лахти 1:1 СИК Вейккауслига
- 04.05.2014 Лахти 1:1 СИК Вейккауслига
- 30.04.2014 СИК 0:1 Лахти Кубок Суоми
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|8
|5
|1
|2
|10 - 3
|16
|2.
|ХИК
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|3.
|Лахти
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|4.
|КуПС
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|5.
|ВПС
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|Ильвес
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|7.
|Мариехамн
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|8.
|Хонка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|9.
|СИК
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Интер Турку
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|11.
|ТПС
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Кеми Кингс
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Vahid Hambo получил желтую карточку от судьи
88'
Г О О О О Л - Аниер Хенри из команды Лахти забивает с точки!
82'
СИК делает замену. О'Брайен Дэнни уходит с поля, а Vahid Hambo выходит на его замену.
75'
Лахти делает замену. Teemu Jaentti уходит с поля, а Хертси Лооренц выходит на его замену.
75'
СИК делает замену. Дормэн Ричард уходит с поля, а Сараярви Йессе выходит на его замену.
74'
Лахти делает замену. Kalle Taimi уходит с поля, а Хертси Лооренц выходит на его замену.
68'
Лахти делает замену. Kalle Taimi уходит с поля, а Stenio выходит на его замену.
63'
Лахти делает замену. Паананен Алекси уходит с поля, а Гела Чевдет выходит на его замену.
61'
Ville Tikkanen получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
СИК делает замену. Emile Paul Tendeng уходит с поля, а Хатакка Дани выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Баат Андерс получил желтую карточку от судьи
33'
О'Брайен Дэнни получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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