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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Саувосаарен Урхейлупуисто
1:2
Второй тайм: 90+'
0:1
39' ГолАлхо Николай
1:1
41' ГолKeaton Isaksson
45' Желтая карточкаЯгуби Моштаг
51' Желтая карточкаKeaton Isaksson
1:2
68' ГолJoao Klauss
86' Желтая карточкаJulian Guevara
|
39'
0:1
41'
1:1
45'
51'
68'
1:2
86'
Состав команд
Кеми Кингс
- Основной состав
- 12 Oskari Forsman Вратарь
- 6 Абубакар Алию Защитник
- 26 Кальюмяэ Марек Защитник
- 7 Видескуг Адам Полузащитник
- 9 Араба Хаким Нападающий
- 18 Мякеля Юхо Нападающий
- 8 Julian Guevara
- 5 Kosta Manev
- 29 Victor Shevcenco
- 14 Kevin Mombilo
- 31 Keaton Isaksson
- Запасные игроки
- 35 Mikko Vilmunen Вратарь
- 20 Липин Максим Полузащитник
- 21 Ville Moilanen
- 19 Iiro Vanha
- 10 Justus Lehto
- 3 Kristian Heinolainen
- 30 Jacob Esposito
- Главный тренер: Jari Aahman
ХИК
- Основной состав
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 15 Яласто Вилле Защитник
- 8 Рафинья Защитник
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 17 Алхо Николай Полузащитник
- 10 Ягуби Моштаг Полузащитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 11 Пелвас Аксели Нападающий
- 7 Joao Klauss
- 27 Валенчич Филип
- Запасные игроки
- 1 Ууситало Маркус Вратарь
- 5 О`Шоунесси Даниэль Защитник
- 18 Пейпонен Рони Защитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 74 Amr Gamal Нападающий
- 36 Eetu Vertainen
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Предыдущие игры
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 03.05.2018 ВПС 3:1 Кеми Кингс В
- 29.04.2018 Кеми Кингс 2:3 Мариехамн В
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс В
- 15.04.2018 Кеми Кингс 2:4 Интер Турку В
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 10.03.2018 Кеми Кингс 1:2 Оулу К
- 11.02.2018 МуСа 2:2 Кеми Кингс К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 20.01.2018 Кеми Кингс 0:2 Каяани К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 ХИФК 4:0 Кеми Кингс В
- 30.09.2017 ХИК 4:0 Кеми Кингс В
- 24.09.2017 Кеми Кингс 1:1 ВПС В
- 17.09.2017 Мариехамн 3:2 Кеми Кингс В
- 10.09.2017 Кеми Кингс 1:2 Ювяскюля В
- 07.09.2017 РоПС 0:1 Кеми Кингс В
- 26.08.2017 Лахти 0:1 Кеми Кингс В
ХИК (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 03.05.2018 ХИК 1:2 Лахти В
- 29.04.2018 ВПС 1:2 ХИК В
- 25.04.2018 Интер Турку 0:0 ХИК В
- 21.04.2018 ХИК 1:2 КуПС В
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК В
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес В
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
- 24.02.2018 ХИК 1:0 ХИФК К
- 17.02.2018 ХИК 5:1 КТП К
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
- 26.01.2018 Гнистан 0:8 ХИК К
- 20.01.2018 ХИК 4:1 Пепо Лаппеэнранта К
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 Интер Турку 1:3 ХИК В
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
Последние игры между собой
Кеми Кингс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
ХИК: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|0:1
|8
|5
|1
|2
|10 - 3
|16
|2.
|ХИК
|2:1
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|3.
|КуПС
|2:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|4.
|Лахти
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|5.
|Ильвес
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Хонка
|1:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|ВПС
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|8.
|СИК
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|9.
|Мариехамн
|0:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|10.
|ТПС
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|11.
|Интер Турку
|0:2
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|12.
|Кеми Кингс
|1:2
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
Второй тайм
90'
Кеми Кингс делает замену. Араба Хаким уходит с поля, а Липин Максим выходит на его замену.
86'
Julian Guevara получил желтую карточку от судьи
83'
ХИК делает замену. Пелвас Аксели уходит с поля, а О`Шоунесси Даниэль выходит на его замену.
79'
Кеми Кингс делает замену. Видескуг Адам уходит с поля, а Iiro Vanha выходит на его замену.
79'
ХИК делает замену. Валенчич Филип уходит с поля, а Дальстрем Себастьян выходит на его замену.
73'
ХИК делает замену. Алхо Николай уходит с поля, а Пейпонен Рони выходит на его замену.
71'
Кеми Кингс делает замену. Keaton Isaksson уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Joao Klauss бьет в цель!
51'
Keaton Isaksson получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Ягуби Моштаг получил желтую карточку от судьи
41'
Г О О О О Л - Keaton Isaksson бьет в цель!
39'
Г О О О О Л - Алхо Николай бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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