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Стадион:
Кеми Кингс
1:2
Второй тайм: 90+'
ХИК
0'
0:1
39' Гол
Алхо Николай
1:1
41' Гол
Keaton Isaksson
45' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
51' Желтая карточка
Keaton Isaksson
1:2
68' Гол
Joao Klauss
86' Желтая карточка
Julian Guevara
90'+1
Второй тайм
90'
Кеми Кингс делает замену. Араба Хаким уходит с поля, а Липин Максим выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Julian Guevara получил желтую карточку от судьи
83'
ХИК делает замену. Пелвас Аксели уходит с поля, а О`Шоунесси Даниэль выходит на его замену.
79'
Кеми Кингс делает замену. Видескуг Адам уходит с поля, а Iiro Vanha выходит на его замену.
79'
ХИК делает замену. Валенчич Филип уходит с поля, а Дальстрем Себастьян выходит на его замену.
73'
ХИК делает замену. Алхо Николай уходит с поля, а Пейпонен Рони выходит на его замену.
71'
Кеми Кингс делает замену. Keaton Isaksson уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Joao Klauss бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Keaton Isaksson получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Ягуби Моштаг получил желтую карточку от судьи
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Keaton Isaksson бьет в цель!
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Алхо Николай бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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