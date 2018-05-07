  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига
Стадион:
КуПС
5:1
Конец матча
Интер Турку
0'
8' Желтая карточка
Реджепи Лум
1:0
13' Гол в свои ворота
Сесар Иван
2:0
15' Гол
Rasmus Karjalainen
45' Желтая карточка
Kenny Mansally
52' Желтая карточка
Luis Murillo
2:1
55' Гол
Joona Jaervistoe
3:1
57' Гол
Rasmus Karjalainen
67' Желтая карточка
Lassi Viholainen
4:1
70' Пенальти
Rasmus Karjalainen
5:1
90' Гол
Пурье Атс
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Пурье Атс бьет в цель!
73'
КуПС делает замену. Rasmus Karjalainen уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
71'
Интер Турку делает замену. Lassi Viholainen уходит с поля, а Ояла Мика выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Rasmus Karjalainen из команды КуПС забивает с точки!
Желтая карточка
67'
Lassi Viholainen получил желтую карточку от судьи

62'
Интер Турку делает замену. Tatu Varmanen уходит с поля, а Arttu Hoskonen выходит на его замену.
62'
Интер Турку делает замену. Кунингас Микко уходит с поля, а Lucas Lopez Garcia выходит на его замену.
61'
КуПС делает замену. Петтери Пеннанен уходит с поля, а Габриэль Рубен выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Rasmus Karjalainen бьет в цель!
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Joona Jaervistoe бьет в цель!
Желтая карточка
52'
Luis Murillo получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кенни Мансалли получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Rasmus Karjalainen бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Сесар Иван уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
8'
Реджепи Лум получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация