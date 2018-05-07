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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Савон Саномат Ареена
5:1
Конец матча
8' Желтая карточкаРеджепи Лум
1:0
13' Гол в свои воротаСесар Иван
2:0
15' ГолRasmus Karjalainen
45' Желтая карточкаKenny Mansally
52' Желтая карточкаLuis Murillo
2:1
55' ГолJoona Jaervistoe
3:1
57' ГолRasmus Karjalainen
67' Желтая карточкаLassi Viholainen
4:1
70' ПенальтиRasmus Karjalainen
5:1
90' ГолПурье Атс
|
8'
13'
1:0
15'
2:0
45'
52'
55'
2:1
57'
3:1
67'
70'
4:1
90'
5:1
Состав команд
КуПС
- Основной состав
- 16 Mika Toeyraes Вратарь
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 2 Реджепи Лум Защитник
- 22 Тойвомяки Ханри Защитник
- 29 Mikko Pitkaenen
- 25 Urho Nissila
- 11 Ilmari Niskanen
- 6 Saku Savolainen
- 7 Rasmus Karjalainen
- 8 Petteri Pennanen
- 13 Luis Murillo
- Запасные игроки
- 15 Габриэль Рубен Полузащитник
- 9 Матулявичюс Дейвидас Полузащитник
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 31 Stiwar Garcia
- 23 Joni Maekelae
- 3 Hamed Coulibaly
- 12 Aleksi Honka-Hallila
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Интер Турку
- Основной состав
- 12 Мойсандер Хенрик Вратарь
- 33 Варманен Тату Защитник
- 5 Мянтюля Теро Защитник
- 8 Сесар Иван Полузащитник
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 24 Joona Jaervistoe
- 21 Niilo Maeenpaeae
- 9 Benjamin Kaellman
- 6 Kenny Mansally
- 7 Ari Nyman
- 18 Lassi Viholainen
- Запасные игроки
- 1 Копонен Ере Вратарь
- 28 Мякитало Мика Защитник
- 17 Ояла Мика Полузащитник
- 22 Arttu Hoskonen
- 10 Lucas Garcia
- 3 Daniel Kamy
- Главный тренер: Fabrizio Piccareta
Предыдущие игры
КуПС (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 03.05.2018 СИК 1:3 КуПС В
- 29.04.2018 КуПС 1:1 Лахти В
- 25.04.2018 Мариехамн 1:4 КуПС В
- 21.04.2018 ХИК 1:2 КуПС В
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 15.04.2018 Ильвес 2:1 КуПС В
- 08.04.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 Оулу 2:6 КуПС К
- 02.02.2018 КуПС 6:1 Каяани К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 19.01.2018 КуПС 5:2 МуСа К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 КуПС 2:1 Ювяскюля В
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
- 24.09.2017 КуПС 3:2 ХИФК В
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС В
Интер Турку (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 03.05.2018 Интер Турку 0:1 Ильвес В
- 28.04.2018 Хонка 2:2 Интер Турку В
- 25.04.2018 Интер Турку 0:0 ХИК В
- 21.04.2018 Интер Турку 1:2 ТПС В
- 15.04.2018 Кеми Кингс 2:4 Интер Турку В
- 07.04.2018 ВПС 2:0 Интер Турку В
- 03.04.2018 Экенес ИФ 0:5 Интер Турку К
- 29.03.2018 Интер Турку 2:0 Ильвес К
- 10.03.2018 Хонка (мол.) 0:7 Интер Турку К
- 04.03.2018 Интер Турку 4:0 Клуби-04 К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 19.01.2018 Интер Турку 3:0 Экенес ИФ К
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку В
- 20.10.2017 Интер Турку 1:3 ХИК В
- 16.10.2017 Интер Турку 4:1 ХИФК В
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
- 25.09.2017 Ювяскюля 1:3 Интер Турку В
Последние игры между собой
КуПС: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Интер Турку: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС Вейккауслига
- 21.06.2017 Интер Турку 1:1 КуПС Вейккауслига
- 17.04.2017 КуПС 2:1 Интер Турку Вейккауслига
- 02.10.2016 КуПС 0:2 Интер Турку Вейккауслига
- 19.06.2016 КуПС 2:1 Интер Турку Вейккауслига
- 18.04.2016 Интер Турку 3:1 КуПС Вейккауслига
- 30.09.2015 Интер Турку 3:1 КуПС Вейккауслига
- 15.08.2015 Интер Турку 1:1 КуПС Кубок
- 19.07.2015 КуПС 1:1 Интер Турку Вейккауслига
- 17.05.2015 КуПС 1:1 Интер Турку Вейккауслига
- 25.08.2014 Интер Турку 0:0 КуПС Вейккауслига
- 20.07.2014 КуПС 4:2 Интер Турку Вейккауслига
- 04.05.2014 Интер Турку 1:1 КуПС Вейккауслига
- 30.04.2014 КуПС 1:2 Интер Турку Кубок Суоми
- 20.10.2013 КуПС 1:2 Интер Турку Вейккауслига
- 28.07.2013 Интер Турку 2:2 КуПС Вейккауслига
- 29.05.2013 КуПС 1:1 Интер Турку Вейккауслига
- 03.10.2012 Интер Турку 1:4 КуПС Вейккауслига
- 22.07.2012 КуПС 0:6 Интер Турку Вейккауслига
- 16.05.2012 Интер Турку 2:1 КуПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|8
|5
|1
|2
|10 - 3
|16
|2.
|ХИК
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|3.
|Лахти
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|4.
|КуПС
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|5.
|ВПС
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|Ильвес
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|7.
|Мариехамн
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|8.
|Хонка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|9.
|СИК
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Интер Турку
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|11.
|ТПС
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Кеми Кингс
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Пурье Атс бьет в цель!
73'
КуПС делает замену. Rasmus Karjalainen уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
71'
Интер Турку делает замену. Lassi Viholainen уходит с поля, а Ояла Мика выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Rasmus Karjalainen из команды КуПС забивает с точки!
67'
Lassi Viholainen получил желтую карточку от судьи
62'
Интер Турку делает замену. Tatu Varmanen уходит с поля, а Arttu Hoskonen выходит на его замену.
62'
Интер Турку делает замену. Кунингас Микко уходит с поля, а Lucas Lopez Garcia выходит на его замену.
61'
КуПС делает замену. Петтери Пеннанен уходит с поля, а Габриэль Рубен выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Rasmus Karjalainen бьет в цель!
55'
Г О О О О Л - Joona Jaervistoe бьет в цель!
52'
Luis Murillo получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кенни Мансалли получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Rasmus Karjalainen бьет в цель!
13'
Г О О О О Л - Сесар Иван уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
8'
Реджепи Лум получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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