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Стадион: Таммела
1:0
25' ГолGomo Onduku
55' Желтая карточкаЛингман Лукас
60' Желтая карточкаToumas Rannankari
74' Желтая карточкаТамминен Ээро
83' Желтая карточкаLassi Jarvenpaa
90' Желтая карточкаТайво Тайе
90' Желтая карточкаTuure Siira
|
25'
1:0
55'
74'
83'
90'
90'
Состав команд
Ильвес
- Основной состав
- 1 Mika Hilander Вратарь
- 16 Миеттунен Тату Защитник
- 20 Тамминен Ээро Полузащитник
- 25 Mame Thiaw
- 80 Gomo Onduku
- 45 Marius Noubissi
- 19 Toumas Rannankari
- 10 Lauri Ala-Myllymaeki
- 14 Tuure Siira
- 3 Diogo Tomas
- 4 Аспегрен Фелипе
- Запасные игроки
- 17 Ба Абдулайе Защитник
- 6 Ойяла Матиас Полузащитник
- 21 Niklas Jokelainen
- 11 Jusif Ali
- 8 Iiro Jaervinen
- 5 Jani Tanska
- 12 Johannes Luukkanen
- Главный тренер: Jarkko Wiss
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 8 Wato Kuate Полузащитник
- 9 Ивановски Филип Нападающий
- 11 Агналдо Жуниор Нападающий
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 13 Lassi Jarvenpaa
- 5 Jens Geffrard
- Запасные игроки
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 21 Хейккиля Аапо Нападающий
- 20 Simo Roiha
- 6 Juho Hyvaerinen
- 12 Jarkko Ojaniemi
- Главный тренер: Toni Koskela
Предыдущие игры
Ильвес (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 03.05.2018 Интер Турку 0:1 Ильвес В
- 29.04.2018 Ильвес 1:1 СИК В
- 25.04.2018 ВПС 1:1 Ильвес В
- 21.04.2018 Лахти 2:0 Ильвес В
- 15.04.2018 Ильвес 2:1 КуПС В
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес В
- 29.03.2018 Интер Турку 2:0 Ильвес К
- 24.02.2018 Хака 0:0 Ильвес К
- 17.02.2018 Ильвес 2:2 Лахти К
- 10.02.2018 Ильвес 3:1 ГрИФК К
- 03.02.2018 Ювяскюля 0:3 Ильвес К
- 27.01.2018 Ильвес 3:0 Виикингит К
- 28.10.2017 Мариехамн 0:1 Ильвес В
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс В
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 Ювяскюля 0:0 Ильвес В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
- 27.09.2017 СИК 0:0 Ильвес В
- 16.09.2017 Ильвес 1:4 ХИК В
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС В
РоПС (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 03.05.2018 РоПС 1:2 Хонка В
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС В
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти В
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс В
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 РоПС 4:2 Каяани К
- 09.02.2018 РоПС 1:1 Оулу К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 27.01.2018 МуСа 0:6 РоПС К
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 30.09.2017 РоПС 2:0 Ювяскюля В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС В
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
РоПС: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС Вейккауслига
- 26.06.2017 РоПС 1:0 Ильвес Вейккауслига
- 22.04.2017 Ильвес 0:2 РоПС Вейккауслига
- 09.09.2016 Ильвес 2:1 РоПС Вейккауслига
- 24.08.2016 Ильвес 1:1 РоПС Вейккауслига
- 18.06.2016 РоПС 1:0 Ильвес Вейккауслига
- 10.02.2016 Ильвес 0:0 РоПС Кубок лиги
- 22.08.2015 РоПС 0:0 Ильвес Вейккауслига
- 22.06.2015 РоПС 4:1 Ильвес Вейккауслига
- 03.05.2015 Ильвес 0:1 РоПС Вейккауслига
- 14.03.2015 Ильвес 1:2 РоПС Кубок лиги
- 14.03.2015 Ильвес 1:2 РоПС Кубок лиги
- 22.03.2014 Ильвес 0:3 РоПС Кубок Суоми
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|8
|5
|1
|2
|10 - 3
|16
|2.
|ХИК
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|3.
|Лахти
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|4.
|КуПС
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|5.
|ВПС
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|Ильвес
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|7.
|Мариехамн
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|8.
|Хонка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|9.
|СИК
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Интер Турку
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|11.
|ТПС
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Кеми Кингс
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
Второй тайм
90'
Tuure Siira получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тайво Тайе получил желтую карточку от судьи
84'
Ильвес делает замену. Tuomas Rannankari уходит с поля, а Niklas Jokelainen выходит на его замену.
83'
Lassi Jarvenpaa получил желтую карточку от судьи
74'
Тамминен Ээро получил желтую карточку от судьи
71'
Ильвес делает замену. Lauri Ala-Myllymaeki уходит с поля, а Ойяла Матиас выходит на его замену.
71'
Ильвес делает замену. Gomo Onduku уходит с поля, а Ойяла Матиас выходит на его замену.
66'
РоПС делает замену. Jens Geffrard уходит с поля, а Juho Hyvaerinen выходит на его замену.
60'
Tuomas Rannankari получил желтую карточку от судьи
55'
Лингман Лукас получил желтую карточку от судьи
46'
РоПС делает замену. Муйнонен Эту уходит с поля, а Simo Roiha выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Г О О О О Л - Gomo Onduku бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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