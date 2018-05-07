  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига
Стадион:
Ильвес
1:0
Конец матча
РоПС
0'
1:0
25' Гол
Gomo Onduku
55' Желтая карточка
Лингман Лукас
60' Желтая карточка
Toumas Rannankari
74' Желтая карточка
Тамминен Ээро
83' Желтая карточка
Lassi Jarvenpaa
90' Желтая карточка
Тайво Тайе
90' Желтая карточка
Tuure Siira
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Tuure Siira получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Тайво Тайе получил желтую карточку от судьи
84'
Ильвес делает замену. Tuomas Rannankari уходит с поля, а Niklas Jokelainen выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Lassi Jarvenpaa получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Тамминен Ээро получил желтую карточку от судьи

71'
Ильвес делает замену. Lauri Ala-Myllymaeki уходит с поля, а Ойяла Матиас выходит на его замену.
71'
Ильвес делает замену. Gomo Onduku уходит с поля, а Ойяла Матиас выходит на его замену.
66'
РоПС делает замену. Jens Geffrard уходит с поля, а Juho Hyvaerinen выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Tuomas Rannankari получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Лингман Лукас получил желтую карточку от судьи
46'
РоПС делает замену. Муйнонен Эту уходит с поля, а Simo Roiha выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Gomo Onduku бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация