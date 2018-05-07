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Стадион:
ТПС
0:1
Конец матча
ВПС
0'
42' Желтая карточка
Fabrice Ngarura
0:1
54' Гол
Юха Хакола
62' Желтая карточка
Jonni Peraeaho
78' Желтая карточка
Juri Kinnunen
81' Желтая карточка
Aatu Laatikainen
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
ТПС делает замену. Ахде Элиас уходит с поля, а Ристола Алекси выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Aatu Laatikainen получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Юрий Киннунен получил желтую карточку от судьи
76'
ВПС делает замену. Ibrahima Gueye уходит с поля, а Douglas Cae выходит на его замену.
72'
ТПС делает замену. Jonni Peraeaho уходит с поля, а Виртанен Яни Тапани выходит на его замену.

68'
ТПС делает замену. Riku Sjoeroos уходит с поля, а Drago Milovic выходит на его замену.
65'
ВПС делает замену. Юха Хакола уходит с поля, а Berkant Guner выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Jonni Peraeaho получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Юха Хакола бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
ВПС делает замену. Fabrice Ngarura уходит с поля, а Elhadji Ciss выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Fabrice Ngarura получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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