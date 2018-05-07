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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Веритас
42' Желтая карточкаFabrice Ngarura
0:1
54' ГолЮха Хакола
62' Желтая карточкаJonni Peraeaho
78' Желтая карточкаJuri Kinnunen
81' Желтая карточкаAatu Laatikainen
|
42'
54'
0:1
62'
78'
81'
Состав команд
ТПС
- Основной состав
- 1 Jon Viscosi Вратарь
- 18 Ахде Элиас Нападающий
- 11 Эритало Мика Нападающий
- 2 Niklas Friberg
- 20 Riku Sjoeroos
- 22 Niklas Blomqvist
- 17 Onni Valakari
- 15 Miro Tenho
- 7 Sami Raehmoenen
- 3 Juri Kinnunen
- 6 Jonni Peraeaho
- Запасные игроки
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 25 Ben McKendry Полузащитник
- 32 Милович Драго Нападающий
- 10 Виртанен Яни Тапани Нападающий
- 9 Ристола Алекси Нападающий
- 4 Rasmus Holma
- 28 Juho Montola
- Главный тренер: Mika Laurikainen
ВПС
- Основной состав
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 2 Лахти Тими Защитник
- 9 Ляхде Юхо Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 4 Энгстрем Йеспер Полузащитник
- 7 Юха Хакола Нападающий
- 30 Маккуин Александр
- 23 Ibrahima Gueye III
- 16 Aatu Laatikainen
- 3 Eero-Matti Auvinen
- 21 Fabrice Ngarura
- Запасные игроки
- 12 Волотинен Саму Вратарь
- 19 Калермо Аксели Защитник
- 15 Оямаа Хиндрек Защитник
- 22 Berkant Guner
- 20 Marco Privitera
- 11 Douglas Cae
- 13 Elhadji Ciss
- Главный тренер: Petri Vuorinen
Предыдущие игры
ТПС (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 03.05.2018 Мариехамн 3:2 ТПС В
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС В
- 21.04.2018 Интер Турку 1:2 ТПС В
- 15.04.2018 ТПС 0:2 СИК В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 10.03.2018 ТПС 0:0 Экенес ИФ К
- 03.03.2018 Хонка (мол.) 0:1 ТПС К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 20.01.2018 ТПС 1:1 Клуби-04 К
- 21.10.2017 Хонка 1:1 ТПС И
- 14.10.2017 ТПС 3:1 Гнистан И
- 30.09.2017 ОПС 1:2 ТПС И
- 22.09.2017 ТПС 3:0 Яро И
- 14.09.2017 Хака 0:2 ТПС И
- 10.09.2017 ГрИФК 1:3 ТПС И
- 01.09.2017 ТПС 2:0 Оулу И
- 26.08.2017 КПВ 2:2 ТПС И
- 18.08.2017 ТПС 4:0 Экенес ИФ И
- 11.08.2017 ТПС 1:0 Хонка И
ВПС (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 03.05.2018 ВПС 3:1 Кеми Кингс В
- 29.04.2018 ВПС 1:2 ХИК В
- 25.04.2018 ВПС 1:1 Ильвес В
- 22.04.2018 Мариехамн 2:2 ВПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 07.04.2018 ВПС 2:0 Интер Турку В
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 17.02.2018 ВПС 6:0 ТПВ К
- 10.02.2018 ВПС 3:3 КПВ К
- 03.02.2018 Кески-Уусимаа 0:5 ВПС К
- 26.01.2018 ВПС 2:0 Яро К
- 28.10.2017 Ювяскюля 2:0 ВПС В
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
- 29.09.2017 ВПС 1:2 ХИФК В
- 24.09.2017 Кеми Кингс 1:1 ВПС В
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС В
- 11.09.2017 СИК 2:1 ВПС В
Последние игры между собой
ТПС: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
ВПС: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
- 25.08.2014 ВПС 0:0 ТПС Вейккауслига
- 20.07.2014 ТПС 0:0 ВПС Вейккауслига
- 19.04.2014 ВПС 1:0 ТПС Вейккауслига
- 18.08.2013 ТПС 2:1 ВПС Вейккауслига
- 16.06.2013 ВПС 0:0 ТПС Вейккауслига
- 20.04.2013 ТПС 0:1 ВПС Вейккауслига
- 26.09.2012 ТПС 1:0 ВПС Вейккауслига
- 14.07.2012 ВПС 1:3 ТПС Вейккауслига
- 13.05.2012 ТПС 1:0 ВПС Вейккауслига
- 11.09.2011 ВПС 3:2 ТПС Вейккауслига
- 03.07.2011 ТПС 1:1 ВПС Вейккауслига
- 09.05.2011 ВПС 2:1 ТПС Вейккауслига
- 08.08.2010 ВПС 0:3 ТПС Вейккауслига
- 07.05.2010 ТПС 1:1 ВПС Вейккауслига
- 16.08.2009 ВПС 0:2 ТПС Вейккауслига
- 17.05.2009 ТПС 2:0 ВПС Вейккауслига
- 26.10.2008 ВПС 2:3 ТПС Вейккауслига
- 23.07.2008 ТПС 6:1 ВПС Вейккауслига
- 20.10.2007 ВПС 0:0 ТПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|8
|5
|1
|2
|10 - 3
|16
|2.
|ХИК
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|3.
|Лахти
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|4.
|КуПС
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|5.
|ВПС
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|Ильвес
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|7.
|Мариехамн
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|8.
|Хонка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|9.
|СИК
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Интер Турку
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|11.
|ТПС
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Кеми Кингс
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
ТПС делает замену. Ахде Элиас уходит с поля, а Ристола Алекси выходит на его замену.
81'
Aatu Laatikainen получил желтую карточку от судьи
78'
Юрий Киннунен получил желтую карточку от судьи
76'
ВПС делает замену. Ibrahima Gueye уходит с поля, а Douglas Cae выходит на его замену.
72'
ТПС делает замену. Jonni Peraeaho уходит с поля, а Виртанен Яни Тапани выходит на его замену.
68'
ТПС делает замену. Riku Sjoeroos уходит с поля, а Drago Milovic выходит на его замену.
65'
ВПС делает замену. Юха Хакола уходит с поля, а Berkant Guner выходит на его замену.
62'
Jonni Peraeaho получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Юха Хакола бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
ВПС делает замену. Fabrice Ngarura уходит с поля, а Elhadji Ciss выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Fabrice Ngarura получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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