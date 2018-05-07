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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 1387
0:1
21' ГолKosuke Kinoshita
0:2
24' ГолВестерберг Еспер
41' Желтая карточкаHoeskuldur Gunnlaugsson
42' Желтая карточкаGabriel Gudmundsson
0:3
60' ГолHoeskuldur Gunnlaugsson
1:3
90' ГолChristian Ljungberg
|
21'
0:1
24'
0:2
60'
0:3
90'
1:3
Состав команд
13
Край
Антон
11
Adam
Wiberg
Гефле 3-4-3
- Основной состав
- 1 August Stroemberg Вратарь
- 5 Бьоркман Йеспер Защитник
- 6 Флорен Йеспер Защитник
- 27 Netan Sansara Защитник
- 7 Юханссон Петр Полузащитник
- 8 Christian Ljungberg Полузащитник
- 17 Джонас Лантто Полузащитник
- 13 Край Антон Полузащитник
- 11 Adam Wiberg Нападающий
- 23 Yassin Housni Нападающий
- 24 Leo Bengtsson Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Viktor Frodig Вратарь
- 12 Samuel Gussman Защитник
- 21 Жураховский Игорь Полузащитник
- 3 Albin Lohikangas Полузащитник
- 15 Йельте Якоб Нападающий
- 14 Fitim Kastrati
- 10 Erik Toernros
- Главный тренер: Thomas Andersson
Хальмстад 3-5-2
- Основной состав
- 1 Нильссон Малькольм Вратарь
- 28 Вестерберг Еспер Защитник
- 15 Ларссон Петер Защитник
- 3 Бернтссон Александер Защитник
- 10 Gabriel Gudmundsson Полузащитник
- 7 Hoeskuldur Gunnlaugsson Полузащитник
- 14 Jonathan Svedberg Полузащитник
- 8 Pontus Silfver Полузащитник
- 2 Thomas Boakye Полузащитник
- 9 Оремо Йохан Нападающий
- 20 Kosuke Kinoshita Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Мартлер Отто Вратарь
- 30 Dida Rashidi Полузащитник
- 4 Хадениус Андреас Полузащитник
- 21 Бенгтссон Андреас Полузащитник
- 11 Харальдссон Триггви Нападающий
- 19 Rasmus Wiedesheim-Paul
- 17 Oscar Petersson
- Главный тренер: Igor Krulj
Предыдущие игры
Гефле (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 27.04.2018 ГАИС 0:0 Гефле С
- 22.04.2018 Норрбю 0:2 Гефле С
- 14.04.2018 Гефле 0:1 Дегерфорс С
- 09.04.2018 Браге 4:2 Гефле С
- 02.04.2018 Гефле 2:1 Вернаму С
- 24.03.2018 Гефле 2:2 Сириус ТМК
- 17.03.2018 Сундсвалль 2:1 Гефле ТМК
- 04.03.2018 Далкурд 2:2 Гефле К
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
- 18.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Гефле К
- 04.11.2017 Броммапойкарна 4:1 Гефле С
- 29.10.2017 Гефле 1:1 Дегерфорс С
- 21.10.2017 Гефле 3:0 Фрей С
- 16.10.2017 Эргрюте 1:1 Гефле С
- 02.10.2017 Гефле 2:1 Хельсинборг С
- 24.09.2017 Сюрианска 1:2 Гефле С
- 16.09.2017 Гефле 0:1 Далкурд С
- 10.09.2017 Гефле 3:2 Норрбю С
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле С
- 28.08.2017 Отвидаберг 0:2 Гефле С
Хальмстад (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 01.05.2018 Хальмстад 1:1 Фалькенберг С
- 21.04.2018 Эргрюте 2:0 Хальмстад С
- 16.04.2018 Хальмстад 0:2 Норрбю С
- 07.04.2018 Дегерфорс 1:2 Хальмстад С
- 24.03.2018 Эльфсборг 3:0 Хальмстад ТМК
- 17.03.2018 Хальмстад 1:2 Треллеборг ТМК
- 04.03.2018 АИК 3:1 Хальмстад К
- 24.02.2018 Хальмстад 5:0 Сюрианска К
- 17.02.2018 Оддевольд 1:1 Хальмстад К
- 05.11.2017 Хаммарбю 1:3 Хальмстад А
- 28.10.2017 Хальмстад 1:1 АФК Эскильстуна А
- 20.10.2017 Эребру 0:1 Хальмстад А
- 14.10.2017 Хальмстад 1:2 Гётеборг А
- 01.10.2017 Мальмё 2:0 Хальмстад А
- 23.09.2017 Хальмстад 2:1 Норрчёпинг А
- 20.09.2017 Хальмстад 1:1 Кальмар А
- 17.09.2017 АИК 4:1 Хальмстад А
- 10.09.2017 Хальмстад 0:3 Хеккен А
- 27.08.2017 Эльфсборг 1:0 Хальмстад А
- 23.08.2017 Кристианстад 1:3 Хальмстад К
Последние игры между собой
Гефле: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Хальмстад: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
- 06.02.2016 Хальмстад 5:1 Гефле Товарищеские матчи. Клубы
- 27.07.2015 Хальмстад 0:1 Гефле Аллсвенскан
- 18.04.2015 Гефле 0:0 Хальмстад Аллсвенскан
- 26.07.2014 Хальмстад 3:2 Гефле Аллсвенскан
- 19.07.2014 Гефле 2:0 Хальмстад Аллсвенскан
- 18.08.2013 Хальмстад 2:2 Гефле Аллсвенскан
- 14.04.2013 Гефле 2:0 Хальмстад Аллсвенскан
- 12.09.2011 Хальмстад 2:2 Гефле Аллсвенскан
- 02.05.2011 Гефле 2:1 Хальмстад Аллсвенскан
- 27.09.2010 Гефле 1:2 Хальмстад Аллсвенскан
- 28.04.2010 Хальмстад 1:0 Гефле Аллсвенскан
- 04.10.2009 Гефле 1:0 Хальмстад Аллсвенскан
- 20.05.2009 Хальмстад 0:2 Гефле Аллсвенскан
- 03.08.2008 Гефле 4:0 Хальмстад Аллсвенскан
- 30.03.2008 Хальмстад 1:0 Гефле Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|АФК Эскильстуна
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|3.
|Фалькенберг
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Браге
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|5.
|Варбергс Боис
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|6.
|ГАИС
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Норрбю
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Хельсинборг
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|9.
|Хальмстад
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Ландскруна
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|Гефле
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Дегерфорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Вернаму
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|16.
|Фрей
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Christian Ljungberg бьет в цель!
89'
Гефле делает замену. Leo Bengtsson уходит с поля, а Йельте Якоб выходит на его замену.
86'
Хальмстад делает замену. Jonathan Svedberg уходит с поля, а Хадениус Андреас выходит на его замену.
77'
Хальмстад делает замену. Kosuke Kinoshita уходит с поля, а Бенгтссон Андреас выходит на его замену.
71'
Гефле делает замену. Нетан Сансара уходит с поля, а Эрик Тенрос выходит на его замену.
68'
Хальмстад делает замену. Hoeskuldur Gunnlaugsson уходит с поля, а Dida Rashidi выходит на его замену.
67'
Гефле делает замену. Yassin Housni уходит с поля, а Fitim Kastrati выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Hoeskuldur Gunnlaugsson бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Gabriel Gudmundsson получил желтую карточку от судьи
41'
Hoeskuldur Gunnlaugsson получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Вестерберг Еспер бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Kosuke Kinoshita бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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