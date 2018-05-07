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Зрители: 1387
Гефле
1:3
Конец матча
Хальмстад
0'
0:1
21' Гол
Kosuke Kinoshita
0:2
24' Гол
Вестерберг Еспер
41' Желтая карточка
Hoeskuldur Gunnlaugsson
42' Желтая карточка
Gabriel Gudmundsson
0:3
60' Гол
Hoeskuldur Gunnlaugsson
1:3
90' Гол
Christian Ljungberg
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Christian Ljungberg бьет в цель!
89'
Гефле делает замену. Leo Bengtsson уходит с поля, а Йельте Якоб выходит на его замену.
86'
Хальмстад делает замену. Jonathan Svedberg уходит с поля, а Хадениус Андреас выходит на его замену.
77'
Хальмстад делает замену. Kosuke Kinoshita уходит с поля, а Бенгтссон Андреас выходит на его замену.
71'
Гефле делает замену. Нетан Сансара уходит с поля, а Эрик Тенрос выходит на его замену.

68'
Хальмстад делает замену. Hoeskuldur Gunnlaugsson уходит с поля, а Dida Rashidi выходит на его замену.
67'
Гефле делает замену. Yassin Housni уходит с поля, а Fitim Kastrati выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Hoeskuldur Gunnlaugsson бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Gabriel Gudmundsson получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Hoeskuldur Gunnlaugsson получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Вестерберг Еспер бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Kosuke Kinoshita бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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