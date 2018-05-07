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Стадион: Stadion Зрители: 17715
0:1
42' ГолVictor Wernersson
1:1
54' ГолСтрандберг Карлос
1:2
58' ГолAugust Erlingmark
|
42'
0:1
54'
1:1
58'
1:2
Состав команд
27
Далин
Юхан
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 2 Eric Larsson Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 7 Бачиру Фуад Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 10 Страндберг Карлос Нападающий
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 22 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 3 Бинаку Эгзон Полузащитник
- 8 Траустасон Арнор Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 35 Samuel Adrian
- 31 Franz Brorsson II
- Главный тренер: Перссон Магнус
Гётеборг 3-4-3
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 4 Carl Starfelt Защитник
- 26 Andre Calisir Защитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Защитник
- 2 Саломонссон Эмиль Полузащитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 20 Victor Wernersson Полузащитник
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 16 Энгвалль Густав Нападающий
- 24 Sebastian Ohlsson I Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Erik Dahlin Вратарь
- 23 Викландер Давид Защитник
- 3 Нордстрём Билли Полузащитник
- 22 Хараишвили Георгий Полузащитник
- 8 Vajeba Sakor Полузащитник
- 11 Аффан Амин Полузащитник
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- Главный тренер: Poya Asbaghi
Предыдущие игры
Мальмё (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 03.05.2018 Мальмё 1:0 Юргорден А
- 29.04.2018 Кальмар 3:0 Мальмё А
- 23.04.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна А
- 18.04.2018 Юргорден 3:0 Мальмё А
- 13.04.2018 Сундсвалль 2:2 Мальмё А
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна К
- 27.02.2018 Мальмё 2:2 Роскилле ТМК
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд К
- 08.02.2018 Ди Си Юнайтед 1:2 Мальмё ТМК
- 03.02.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Мальмё ТМК
- 26.01.2018 Мальмё 4:0 Флора ТМК
- 20.01.2018 Мальмё 1:0 Фремад Амагер ТМК
- 05.11.2017 Мальмё 1:2 Хеккен А
- 29.10.2017 Сириус 0:4 Мальмё А
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК А
Гётеборг (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 28.04.2018 Гётеборг 2:1 Хеккен А
- 22.04.2018 АИК 2:0 Гётеборг А
- 19.04.2018 Гётеборг 1:0 Далкурд А
- 15.04.2018 Эстерсунд 2:1 Гётеборг А
- 10.04.2018 Гётеборг 1:2 Хаммарбю А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 24.03.2018 Гётеборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 16.03.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна ТМК
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 24.02.2018 Гётеборг 1:1 Эстер К
- 17.02.2018 Гётеборг 1:0 Варбергс Боис К
- 09.02.2018 Гётеборг 3:1 Мэйчжу Мэйсянь ТМК
- 03.02.2018 Гётеборг 2:1 Оденсе ТМК
- 27.01.2018 Гётеборг 3:2 Стабек ТМК
- 20.01.2018 Гётеборг 1:3 Ольборг ТМК
- 05.11.2017 Гётеборг 0:3 Сундсвалль А
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг А
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
- 14.10.2017 Хальмстад 1:2 Гётеборг А
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Гётеборг: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг Кубок
- 27.08.2017 Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 01.04.2017 Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 12.09.2016 Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 27.04.2016 Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан
- 09.08.2015 Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 12.04.2015 Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 10.08.2014 Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 07.04.2014 Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан
- 10.11.2013 Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок
- 25.08.2013 Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 25.04.2013 Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 27.09.2012 Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 14.05.2012 Гётеборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан
- 11.09.2011 Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан
- 02.05.2011 Мальмё 0:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 26.09.2010 Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 29.04.2010 Гётеборг 0:2 Мальмё Аллсвенскан
- 19.10.2009 Мальмё 0:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 25.05.2009 Гётеборг 2:0 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё
Гётеборг
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|7
|6
|1
|0
|19 - 9
|19
|2.
|АИК
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|3.
|Эребру
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|4.
|Норрчёпинг
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|5.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|6.
|Гётеборг
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|7.
|Хеккен
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|8.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Сундсвалль
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|10.
|Юргорден
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|11.
|Эстерсунд
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Броммапойкарна
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|13.
|Эльфсборг
|7
|1
|2
|4
|6 - 8
|5
|14.
|Далкурд
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|15.
|Треллеборг
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|16.
|Сириус
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Гетеборг делает замену. Victor Wernersson уходит с поля, а Нордстрём Билли выходит на его замену.
80'
Гетеборг делает замену. Энгвалль Густав уходит с поля, а Хюсен Тобиас выходит на его замену.
76'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Бинаку Эгзон выходит на его замену.
73'
Гетеборг делает замену. August Erlingmark уходит с поля, а Vajeba Sakor выходит на его замену.
60'
Мальме делает замену. Бачиру Фуад уходит с поля, а Розенберг Маркус выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - August Erlingmark бьет в цель!
54'
Г О О О О Л - Страндберг Карлос бьет в цель!
46'
Мальме делает замену. Эрик Ларссон уходит с поля, а Ссеванкамбо Исак выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Victor Wernersson бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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