  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 17715
Мальмё
1:2
Конец матча
Гётеборг
0'
0:1
42' Гол
Victor Wernersson
1:1
54' Гол
Страндберг Карлос
1:2
58' Гол
August Erlingmark
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Гетеборг делает замену. Victor Wernersson уходит с поля, а Нордстрём Билли выходит на его замену.
80'
Гетеборг делает замену. Энгвалль Густав уходит с поля, а Хюсен Тобиас выходит на его замену.
76'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Бинаку Эгзон выходит на его замену.
73'
Гетеборг делает замену. August Erlingmark уходит с поля, а Vajeba Sakor выходит на его замену.
60'
Мальме делает замену. Бачиру Фуад уходит с поля, а Розенберг Маркус выходит на его замену.

Описание гола
58'
Г О О О О Л - August Erlingmark бьет в цель!
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Страндберг Карлос бьет в цель!
46'
Мальме делает замену. Эрик Ларссон уходит с поля, а Ссеванкамбо Исак выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Victor Wernersson бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация