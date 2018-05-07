Стадион: МСХ Арена Зрители: 7939
2:1
Конец матча
1:0
14' ГолBubacarr Sanneh
17' Желтая карточкаUlrik Yttergaard Jenssen
2:0
59' ГолОнуачу Пол
2:1
85' ГолGodsway Donyoh
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
94'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
94'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
94'
94'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает пас партнеру.
94'
Удар от ворот произведет Норшеланн
94'
Опасность предотвращена - Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
94'
Отличные скиллы показывает Краев Божидар, обводя своих соперников
93'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
92'
Опасность предотвращена - Frank Onyeka из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
92'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Хорошую попытку сделал Mikkel Damsgaard. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
92'
91'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Рюгаард-Йенсен Миккел возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Ох, нехорошо это выглядит. Рюгаард-Йенсен Миккел получил травму и медбригада забирает его с поля.
89'
Тактическая замена. Спарв Тим уходит с поля и его заменяет Тюкосен Мадс
88'
Рюгаард-Йенсен Миккел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
87'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
86'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
85'
ГОООООЛ - Godsway Donyoh из команды Норшеланн забивает из-за штрафной площади
85'
Хансен Беньямин из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
85'
85'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
84'
Mathias Jensen мяч отрикошетил от ворот
84'
84'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
84'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Асанте Эрнест
82'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Краев Божидар
82'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
82'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
81'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
81'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает пас партнеру.
81'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает пас партнеру.
80'
Рюгаард-Йенсен Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
78'
78'
Отличный пас сделал Асанте Эрнест из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
76'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Дуэлунд Миккель
76'
76'
Mads Pedersen не смог попасть в створ ударом издали
75'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
75'
Бартолец Карло мяч отрикошетил от ворот
75'
75'
75'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
75'
Mikkel Damsgaard имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
74'
Плохо сыграл Хансен Киан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
74'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Опасность предотвращена - Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
74'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
73'
Бартолец Карло из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает пас партнеру.
73'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
72'
70'
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 7939 болельщиков
69'
Судья сигнализирует, что Краев Божидар из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Нельссон Виктор
69'
69'
69'
68'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд в офсайде
68'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Mads Pedersen наказан за толчок Мунксгор Александер
66'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
66'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
66'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Mathias Jensen
65'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Судья сигнализирует, что Mads Pedersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мунксгор Александер
64'
64'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
64'
Судья сигнализирует, что Godsway Donyoh из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мунксгор Александер
63'
Поульсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
63'
63'
62'
Тактическая замена. Jonathan Amon уходит с поля и его заменяет Godsway Donyoh
62'
Судья сигнализирует, что Мунксгор Александер из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
60'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
59'
Мунксгор Александер сделал результативную передачу.
59'
Г О О О О Л - Онуачу Пол изменил счет на табло!
59'
59'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
58'
Опасность предотвращена - Викхейм Густав из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
58'
Отличные скиллы показывает Jonathan Amon, обводя своих соперников
58'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает пас партнеру.
58'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
57'
57'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Рюгаард-Йенсен Миккел коснулся мяча рукой.
56'
56'
56'
Бартолец Карло нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
Бартолец Карло из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
55'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
54'
54'
Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
53'
53'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
53'
Отличные скиллы показывает Jonathan Amon, обводя своих соперников
53'
Удар от ворот произведет Норшеланн
53'
Опасность предотвращена - Хансен Беньямин из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
53'
52'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
52'
Jonathan Amon из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
52'
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Mathias Jensen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает пас партнеру.
51'
51'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн в офсайде
51'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
50'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бартолец Карло выбил мяч подальше от ворот.
50'
50'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
49'
Святченко Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
49'
49'
49'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
49'
Нельссон Виктор возвращается на поле, всё в порядке.
49'
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Jonathan Amon, и мяч снова в игре
48'
Отличные скиллы показывает Jonathan Amon, обводя своих соперников
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Нельссон Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Нельссон Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн играет слишком грубо. Викхейм Густав оказался на газоне.
46'
Тактическая замена. Расмуссен Матиас уходит с поля и его заменяет Асанте Эрнест
46'
Тактическая замена. Ulrik Yttergaard Jenssen уходит с поля и его заменяет Рюгаард-Йенсен Миккел
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Шанс! Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
46'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
46'
Отличные скиллы показывает Бартолец Карло, обводя своих соперников
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
45'
Mathias Jensen не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
45'
Jonathan Amon из команды Норшеланн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
45'
Jonathan Amon из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
45'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Онуачу Пол заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
45'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
44'
Удар от ворот произведет Норшеланн
44'
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
43'
43'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
42'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Jonathan Amon из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Опасность предотвращена - Frank Onyeka из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
41'
Отличные скиллы показывает Бартолец Карло, обводя своих соперников
40'
Jonathan Amon из команды Норшеланн делает пас партнеру.
40'
Отличные скиллы показывает Jonathan Amon, обводя своих соперников
40'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
40'
39'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
39'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
39'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Нельссон Виктор оказался на газоне.
39'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
39'
Отличные скиллы показывает Jonathan Amon, обводя своих соперников
37'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
37'
36'
36'
36'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
35'
Онуачу Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Расмуссен Матиас
33'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
32'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
31'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
31'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает неудачный навес.
30'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Норшеланн
29'
Шанс! Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
29'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
29'
Mathias Jensen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Хансен Йеспер из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Ulrik Yttergaard Jenssen выбил мяч подальше от ворот.
27'
Удар от ворот произведет Норшеланн
27'
Рунарссон Рунар Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Викхейм Густав нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
26'
26'
Mathias Jensen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает пас партнеру.
24'
Ulrik Yttergaard Jenssen наказан за толчок Онуачу Пол
24'
24'
Отличный пас сделал Mads Pedersen из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
24'
Mads Pedersen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
24'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
23'
Mads Pedersen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Jonathan Amon из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
21'
Судья сигнализирует, что Frank Onyeka из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Jonathan Amon
21'
Jonathan Amon из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
21'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
21'
20'
20'
Опасность предотвращена - Mathias Jensen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
20'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
20'
18'
Frank Onyeka наказан за толчок Mads Pedersen
18'
18'
18'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
18'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
17'
Ulrik Yttergaard Jenssen получил желтую карточку от судьи
17'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Онуачу Пол оказался на газоне.
17'
Mathias Jensen нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
16'
Хансен Беньямин выбил мяч подальше от ворот.
14'
Хансен Киан сделал результативную передачу.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Bubacarr Sanneh из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
14'
14'
14'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
13'
Удар от ворот произведет Норшеланн
13'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
13'
13'
12'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Magnus Kofod Andersen оказался на газоне.
11'
11'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Magnus Kofod Andersen
10'
Удар от ворот произведет Норшеланн
10'
Мунксгор Александер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
9'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн в офсайде
9'
Хансен Беньямин выбил мяч подальше от ворот.
8'
Удар от ворот произведет Норшеланн
8'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
6'
Удар от ворот произведет Норшеланн
6'
Святченко Эрик не смог попасть в створ ударом издали
6'
Отличные скиллы показывает Святченко Эрик, обводя своих соперников
6'
Удар от ворот произведет Норшеланн
5'
Викхейм Густав нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Frank Onyeka имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
5'
5'
4'
4'
Mathias Jensen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
4'
Jonathan Amon из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Jonathan Amon из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
3'
3'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
3'
Бартолец Карло из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
2'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает пас партнеру.
1'
Jonathan Amon из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
1'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
1'
Mads Pedersen из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
1'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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