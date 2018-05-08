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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:1
Перерыв
1:0
2' ГолMamudu Moro
1:1
28' ГолВеде Калле
|
2'
1:0
28'
1:1
Состав команд
30
Ханссон
Пер
15
Max
Svensson
20
Джурич
Душан
26
Веде
Калле
18
Барни
Юнес
Хельсинборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Ханссон Пер Вратарь
- 7 Рандруп Андерс Защитник
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 2 Carl Johansson II Защитник
- 11 Эрикссон Адам Защитник
- 14 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 10 Боянич Дарьян Полузащитник
- 15 Max Svensson Полузащитник
- 16 Дальберг Микаэль Полузащитник
- 8 Mamudu Moro Полузащитник
- 99 Бьярнасон Андри-Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Kalle Joelsson Вратарь
- 6 Андреас Ландгрен Полузащитник
- 18 Розенквист Расмус Полузащитник
- 21 Charlie Weberg
- 37 Carl Thulin
- 23 Jonathan Larsson
- 40 Mattias Almeida
- Главный тренер: Henrik Larsson
ГАИС 3-4-3
- Основной состав
- 27 Alexander Nadj Вратарь
- 17 Niklas Olsson Защитник
- 6 Carl Nystroem Защитник
- 5 Niklas Andersen II Защитник
- 21 Stefan Ilic I Полузащитник
- 20 Джурич Душан Полузащитник
- 4 Marcus Berg I Полузащитник
- 26 Веде Калле Полузащитник
- 18 Барни Юнес Нападающий
- 9 Edin Hamidovic Нападающий
- 10 Jonas Lindberg Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Andreas Oestling Полузащитник
- 8 Jesper Westermark Нападающий
- 1 Ferhat Soydan
- 12 Erik Westermark
- 22 Aiden Harvey
- 13 Emin Grozdanic
- 25 Filip Trajanovski
Предыдущие игры
Хельсинборг (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 29.04.2018 Браге 1:1 Хельсинборг С
- 24.04.2018 Хельсинборг 0:2 АФК Эскильстуна С
- 14.04.2018 Фрей 1:5 Хельсинборг С
- 08.04.2018 Хельсинборг 3:1 Эстер С
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 03.03.2018 Хельсинборг 3:0 Твоокер К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 17.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг К
- 03.02.2018 Хельсинборг 1:0 Сундсвалль ТМК
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер С
- 29.10.2017 Эргрюте 0:3 Хельсинборг С
- 21.10.2017 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 16.10.2017 Хельсинборг 1:2 Вернаму С
- 02.10.2017 Гефле 2:1 Хельсинборг С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 18.09.2017 Хельсинборг 2:0 Варбергс Боис С
- 12.09.2017 Броммапойкарна 1:1 Хельсинборг С
- 05.09.2017 Хельсинборг 2:2 Далкурд С
- 29.08.2017 Треллеборг 1:1 Хельсинборг С
- 23.08.2017 Оскарсхамн 1:3 Хельсинборг К
ГАИС (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 27.04.2018 ГАИС 0:0 Гефле С
- 20.04.2018 Браге 1:1 ГАИС С
- 15.04.2018 ГАИС 0:2 Фалькенберг С
- 11.04.2018 Вернаму 1:2 ГАИС С
- 01.04.2018 ГАИС 2:1 Йёнчёпинг С
- 25.03.2018 ГАИС 2:1 Треллеборг ТМК
- 11.03.2018 Эстерсунд 1:0 ГАИС К
- 04.03.2018 ГАИС 4:0 Васалунд К
- 25.02.2018 Хаммарбю 3:3 ГАИС К
- 19.02.2018 Эльфсборг 2:3 ГАИС К
- 06.02.2018 Сундсвалль 3:5 ГАИС ТМК
- 04.11.2017 ГАИС 3:0 Варбергс Боис С
- 28.10.2017 Далкурд 1:0 ГАИС С
- 21.10.2017 ГАИС 2:1 Норрбю С
- 15.10.2017 Отвидаберг 3:2 ГАИС С
- 30.09.2017 ГАИС 0:0 Броммапойкарна С
- 25.09.2017 Вернаму 2:0 ГАИС С
- 19.09.2017 ГАИС 1:0 Фрей С
- 11.09.2017 Треллеборг 2:0 ГАИС С
- 04.09.2017 ГАИС 1:1 Эргрюте С
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
ГАИС: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
- 20.08.2017 Хельсинборг 1:0 ГАИС Суперэттан
- 22.04.2017 ГАИС 0:0 Хельсинборг Суперэттан
- 20.02.2016 Хельсинборг 3:1 ГАИС Кубок
- 22.03.2014 Хельсинборг 2:1 ГАИС Кубок Швеции
- 28.10.2012 ГАИС 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан
- 16.04.2012 Хельсинборг 1:1 ГАИС Аллсвенскан
- 25.09.2011 ГАИС 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан
- 13.06.2011 Хельсинборг 1:1 ГАИС Аллсвенскан
- 02.10.2010 Хельсинборг 0:1 ГАИС Аллсвенскан
- 03.05.2010 ГАИС 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан
- 23.08.2009 Хельсинборг 0:1 ГАИС Аллсвенскан
- 13.04.2009 ГАИС 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан
- 28.10.2008 ГАИС 0:3 Хельсинборг Аллсвенскан
- 03.07.2008 Хельсинборг 1:0 ГАИС Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|АФК Эскильстуна
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|3.
|Фалькенберг
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Браге
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|5.
|Варбергс Боис
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|6.
|ГАИС
|1:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Хельсинборг
|1:1
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|8.
|Норрбю
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Хальмстад
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Ландскруна
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|Гефле
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Дегерфорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Вернаму
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|16.
|Фрей
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Гаис делает замену. Веде Калле уходит с поля, а Erik Westermark выходит на его замену.
28'
Г О О О О Л - Веде Калле бьет в цель!
23'
Хельсинборг делает замену. Дальберг Микаэль уходит с поля, а Mattias Almeida выходит на его замену.
2'
Г О О О О Л - Mamudu Moro бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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