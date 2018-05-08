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Хельсинборг
1:1
Перерыв
ГАИС
0'
1:0
2' Гол
Mamudu Moro
1:1
28' Гол
Веде Калле
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Гаис делает замену. Веде Калле уходит с поля, а Erik Westermark выходит на его замену.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Веде Калле бьет в цель!
23'
Хельсинборг делает замену. Дальберг Микаэль уходит с поля, а Mattias Almeida выходит на его замену.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Mamudu Moro бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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