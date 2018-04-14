- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
0:0
Перерыв
Состав команд
44
Реми
Вильям
14
Глоушек
Адам
25
Матущик
Адам
19
Ягелло
Филип
26
Мареш
Якуб
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 44 Реми Вильям Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 6 Филиппс Крис Полузащитник
- 7 Антолич Домагой Полузащитник
- 20 Вешович Марко Полузащитник
- 53 Шиманьски Себастьян Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 11 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 3 Маурисио дос Сантос Защитник
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 26 Кафу Карлуш Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Нападающий
- 8 Паскуато Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Romeo Jozak
Заглембе Любин 4-3-2-1
- Основной состав
- 30 Dominik Hladun Вратарь
- 44 Alan Czerwinski Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 22 Rafal Pietrzak Защитник
- 99 Bartosz Slisz Полузащитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Полузащитник
- 11 Павловски Бартоломей Полузащитник
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Лесиевски Пётр Вратарь
- 4 Тодоровски Александр Защитник
- 16 Жира Павел Полузащитник
- 28 Матрас Матеуш Полузащитник
- 77 Lukasz Moneta Полузащитник
- 9 Возняк Аркадиуш Полузащитник
- 13 Dawid Pakulski
- Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Предыдущие игры
Легия (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 07.04.2018 Легия 3:0 Погонь Щецин Э
- 03.04.2018 Гурник Забже 1:1 Легия К
- 31.03.2018 Арка Гдыня 1:0 Легия Э
- 18.03.2018 Легия 0:2 Висла Краков Э
- 11.03.2018 Лехия Гданьск 1:3 Легия Э
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 24.02.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 27.01.2018 Легия 2:0 Силькеборг ТМК
- 16.12.2017 Легия 0:2 Висла Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 28.11.2017 Легия 4:2 Бытовия К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
- 19.11.2017 Легия 1:0 Гурник Забже Э
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 29.10.2017 Легия 2:0 Арка Гдыня Э
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Э
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
- 09.03.2018 Гурник Забже 2:2 Заглембе Любин Э
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.02.2018 Сандецья 0:1 Заглембе Любин Э
- 23.02.2018 Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Э
- 17.02.2018 Висла 2:0 Заглембе Любин Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 29.01.2018 Заглембе Любин 0:0 Хобро ТМК
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Э
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
- 26.10.2017 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце К
Последние игры между собой
Легия: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Заглембе Любин: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Экстракласса
- 27.08.2017 Легия 2:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 03.03.2017 Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса
- 18.09.2016 Легия 2:3 Заглембе Любин Экстракласса
- 28.04.2016 Заглембе Любин 2:0 Легия Экстракласса. Группа А
- 21.02.2016 Заглембе Любин 1:2 Легия Экстракласса
- 11.09.2015 Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 12.04.2014 Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса
- 02.11.2013 Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 06.04.2013 Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 29.09.2012 Заглембе Любин 2:2 Легия Экстракласса
- 05.12.2011 Заглембе Любин 0:4 Легия Экстракласса
- 23.11.2011 Легия 3:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 09.04.2011 Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 18.09.2010 Заглембе Любин 2:1 Легия Экстракласса
- 04.12.2009 Заглембе Любин 0:0 Легия Экстракласса
- 02.08.2009 Легия 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 30.04.2008 Заглембе Любин 1:1 Легия Кубок
- 22.04.2008 Легия 0:0 Заглембе Любин Кубок
- 16.03.2008 Легия 3:0 Заглембе Любин Orange Ekstraklasa
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация