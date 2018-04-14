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  5. Экстракласса. Группа А
Стадион:
Ягеллония
1:2
Конец матча
Гурник Забже
0'
16' Желтая карточка
Adrian Gryszkiewicz
19' Желтая карточка
Бедварссон Бедвар
49' Желтая карточка
Романчук Тарас
0:1
81' Гол
Igor Angulo
0:2
85' Гол
Igor Angulo
1:2
89' Гол
Свидерски Кароль
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Гурник Забже делает замену. Кадзиор Дамиан уходит с поля, а Adam Wolniewicz выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Игор Ангуло бьет в цель!
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Игор Ангуло бьет в цель!
70'
Ягеллония делает замену. Bartosz Kwiecien уходит с поля, а Гжиб Рафал выходит на его замену.

63'
Ягеллония делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Шеридан Силлиан выходит на его замену.
58'
Гурник Забже делает замену. Daniel Liszka уходит с поля, а Wojciech Hajda выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Романчук Тарас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ягеллония делает замену. Поспишил Мартин уходит с поля, а Свидерски Кароль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
19'
Бедварссон Бедвар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Adrian Gryszkiewicz получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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