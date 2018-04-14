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Стадион: Городской стадион Белостока
1:2
Конец матча
16' Желтая карточкаAdrian Gryszkiewicz
19' Желтая карточкаБедварссон Бедвар
49' Желтая карточкаРоманчук Тарас
0:1
81' ГолIgor Angulo
0:2
85' ГолIgor Angulo
1:2
89' ГолСвидерски Кароль
|
49'
81'
0:1
85'
0:2
89'
1:2
Состав команд
17
Рунье
Иван
11
Безьяк
Роман
15
Dani
Suarez
17
Igor
Angulo
Ягеллония 4-2-3-1
- Основной состав
- 81 Павелек Мариуш Вратарь
- 20 Вуйцицки Якуб Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 19 Бедварссон Бедвар Защитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 99 Bartosz Kwiecien Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 23 Piotr Wlazlo Полузащитник
- 10 Лазаревич Деян Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 28 Свидерски Кароль Нападающий
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- 16 Гути Томелин
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Гурник Забже 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Tomasz Loska Вратарь
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 55 Бохневич Павел Защитник
- 32 Adrian Gryszkiewicz Защитник
- 22 Матушек Шимон Полузащитник
- 27 Szymon Zurkowski Полузащитник
- 9 Кадзиор Дамиан Полузащитник
- 7 Кужава Рафал Полузащитник
- 11 Daniel Liszka Полузащитник
- 17 Igor Angulo Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Павловски Войцех Вратарь
- 3 Adam Wolniewicz Защитник
- 31 Bartosz Bartczuk
- 2 Przemyslaw Wisniewski
- 16 Dariusz Pawlowski
- 6 Bartlomiej Olszewski
- 18 Wojciech Hajda
- Главный тренер: Marcin Brosz
Предыдущие игры
Ягеллония (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 07.04.2018 Ягеллония 1:3 Висла Э
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Э
- 17.03.2018 Ягеллония 3:2 Арка Гдыня Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 04.11.2017 Висла 1:2 Ягеллония Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
- 22.10.2017 Арка Гдыня 4:1 Ягеллония Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
Гурник Забже (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 07.04.2018 Лех 3:1 Гурник Забже Э
- 03.04.2018 Гурник Забже 1:1 Легия К
- 31.03.2018 Гурник Забже 2:2 Сандецья Э
- 17.03.2018 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Э
- 09.03.2018 Гурник Забже 2:2 Заглембе Любин Э
- 28.02.2018 Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Э
- 25.02.2018 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Э
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 09.02.2018 Висла 4:2 Гурник Забже Э
- 20.01.2018 Гурник Забже 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Э
- 12.12.2017 Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 28.11.2017 Гурник Забже 3:0 Хойничанка К
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 19.11.2017 Легия 1:0 Гурник Забже Э
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 28.10.2017 Сандецья 1:2 Гурник Забже Э
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Э
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Гурник Забже: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Экстракласса
- 23.07.2017 Ягеллония 2:1 Гурник Забже Экстракласса
- 24.04.2016 Ягеллония 0:0 Гурник Забже Экстракласса. Группа Б
- 04.12.2015 Ягеллония 2:3 Гурник Забже Экстракласса
- 08.08.2015 Гурник Забже 1:3 Ягеллония Экстракласса
- 31.05.2015 Ягеллония 3:2 Гурник Забже Экстракласса. Группа А
- 13.12.2014 Ягеллония 1:0 Гурник Забже Экстракласса
- 08.08.2014 Гурник Забже 3:0 Ягеллония Экстракласса
- 30.03.2014 Гурник Забже 3:3 Ягеллония Экстракласса
- 25.10.2013 Ягеллония 0:1 Гурник Забже Экстракласса
- 03.03.2013 Гурник Забже 1:2 Ягеллония Экстракласса
- 24.08.2012 Ягеллония 1:1 Гурник Забже Экстракласса
- 28.10.2011 Гурник Забже 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 20.04.2011 Ягеллония 2:0 Гурник Забже Экстракласса
- 02.10.2010 Гурник Забже 0:1 Ягеллония Экстракласса
- 06.12.2008 Гурник Забже 1:0 Ягеллония Orange Ekstraklasa
- 12.11.2008 Ягеллония 1:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
- 08.03.2008 Гурник Забже 3:0 Ягеллония Orange Ekstraklasa
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Гурник Забже делает замену. Кадзиор Дамиан уходит с поля, а Adam Wolniewicz выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
85'
Г О О О О Л - Игор Ангуло бьет в цель!
81'
Г О О О О Л - Игор Ангуло бьет в цель!
70'
Ягеллония делает замену. Bartosz Kwiecien уходит с поля, а Гжиб Рафал выходит на его замену.
63'
Ягеллония делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Шеридан Силлиан выходит на его замену.
58'
Гурник Забже делает замену. Daniel Liszka уходит с поля, а Wojciech Hajda выходит на его замену.
49'
Романчук Тарас получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Ягеллония делает замену. Поспишил Мартин уходит с поля, а Свидерски Кароль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
19'
Бедварссон Бедвар получил желтую карточку от судьи
16'
Adrian Gryszkiewicz получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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