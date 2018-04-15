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Стадион:
Погонь Щецин
0:0
Перерыв
Нецеча
0'
44' Желтая карточка
Гжелак Рафал
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Нецеча делает замену. Стефаник Самуэль уходит с поля, а Янку Габриэль выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Kryger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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