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Стадион: Stadion Florian Kryger
0:0
Перерыв
44' Желтая карточкаГжелак Рафал
Состав команд
25
Двали
Лаша
20
Голота
Томаш
14
Дрыгас
Камил
11
Делев
Спас
18
Букса
Адам
Погонь Щецин 4-5-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 77 Ricardo Nunes III Защитник
- 9 Фронччак Адам Полузащитник
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 11 Делев Спас Полузащитник
- 18 Букса Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 53 Будзилек Лукаш Вратарь
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 24 David Niepsuj Защитник
- 10 Корт Давид Полузащитник
- 13 Расмуссен Мортен Нападающий
- 93 Зволински Лукаш Нападающий
- 94 Dawid Blanik
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Нецеча 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Dariusz Trela Вратарь
- 17 Шелига Бартош Защитник
- 25 Mateusz Kupczak Защитник
- 77 Путивцев Артём Защитник
- 6 Гжелак Рафал Защитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 5 Vlastimir Jovanovic Полузащитник
- 7 Гергел Роман Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 20 Павловски Шимон Полузащитник
- 21 Гутковский Владислав Нападающий
- Запасные игроки
- 82 Муха Ян Вратарь
- 16 Микович Мартин Защитник
- 3 Тойвио Йоона Защитник
- 30 Пурече Флориан Полузащитник
- 19 Губа Давид Полузащитник
- 80 Янку Габриэль Полузащитник
- 18 Bartosz Spiaczka Нападающий
- Главный тренер: Зелиньски Яцек
Предыдущие игры
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 07.04.2018 Легия 3:0 Погонь Щецин Э
- 02.04.2018 Погонь Щецин 3:2 Шлёнск Э
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 10.03.2018 Погонь Щецин 0:3 Краковия Э
- 03.03.2018 Корона Кельце 0:0 Погонь Щецин Э
- 28.02.2018 Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Э
- 24.02.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 16.12.2017 Погонь Щецин 1:0 Арка Гдыня Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
Нецеча (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 07.04.2018 Пяст 1:1 Нецеча Э
- 31.03.2018 Нецеча 2:0 Краковия Э
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Э
- 12.03.2018 Арка Гдыня 4:0 Нецеча Э
- 02.03.2018 Нецеча 1:2 Висла Э
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Э
- 01.10.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Нецеча: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
- 17.03.2018 Нецеча 2:4 Погонь Щецин Экстракласса
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Экстракласса
- 17.05.2017 Погонь Щецин 1:1 Нецеча Экстракласса. Группа А
- 16.12.2016 Нецеча 2:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 13.08.2016 Погонь Щецин 5:0 Нецеча Экстракласса
- 28.02.2016 Погонь Щецин 1:1 Нецеча Экстракласса
- 19.09.2015 Нецеча 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Нецеча делает замену. Стефаник Самуэль уходит с поля, а Янку Габриэль выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Kryger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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